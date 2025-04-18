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Обзоры для бухгалтера

Заполнение декларации ИП на УСН за 2024 год, осмотр помещений налоговиками и рекомендации от ведущих профессионалов

Разобраться в новых правилах, проконсультироваться с экспертом, пройти обучение по «горячим» темам — все это доступно с подпиской Клерк.Премиум. Собрали для вас самые важные и актуальные материалы этой недели, которые помогут легко ориентироваться в изменениях и спокойно выполнять свою работу.

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Вебинары

На этой неделе прошло два вебинара.

На первом из них разбирались с построением финансовой модели бизнеса — от сбора данных до готового документа. Бонус — «Таблица финансовой модели производственного бизнеса».

На еще одном вебинаре этой недели вместе с аудитором пошагово заполнили декларацию ИП на УСН за 2024 год. Выяснили, в какой последовательности выполнять операции в 1С и что обязательно проверить в программе, чтобы не допустить ошибку.

Конспекты вебинаров

Все о приеме на работу в 2025 году в понятной и доступной форме. 

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Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса.

1. Какие основные средства учитывать для лимита по УСН в 2025 году

Разобрались с лимитом стоимости основных средств на УСН и выяснили, какие ОС учитываются для лимита.

2. Как на УСН 15% учесть в расходах недорогое оборудование

Всего за пару минут расскажем, что входит в состав материальных расходов и как учитывать затраты на покупку недорогого оборудования на УСН.

3. Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг

Узнаете, как единицы измерения отражаются в УПД и влияет ли неправильный код измерения на вычет НДС.

4. Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу

Рассказали, кто обязан сдавать декларацию по туристическому налогу и как заполнить раздел 2.

Разборы

На этой неделе выясняем, в каких случаях у налоговиков есть право осматривать помещение вне рамок проверки и когда вам не удастся вернуть выданные сотруднику подотчетные средства, а также могут ли работники сфотографировать приказ или распоряжение работодателя. А еще разобрались с проводками по расчетному счету и показали, какие налоги будут в уведомлении за апрель 2025 года.

  1. Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки

  2. Когда вы не вернете деньги, выданные работнику под отчет

  3. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету: проводки

  4. Могут ли работники фотографировать приказы и распоряжения работодателя

  5. Какие налоги войдут в апрельское уведомление.

Консультации

Каждый день эксперты Клерк.Консультаций помогают пользователям разбираться в самых сложных вопросах бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности и юридических тонкостях. Собрали самые актуальные вопросы по мнению нашей редакции:

  1. Можно ли учесть дополнительные расходы при покупке земельного участка при исчислении налога на прибыль единовременно в момент их осуществления?

  2. Можно ли применять АУСН при большом количестве выплат самозанятым, если сотрудников в штате нет?

  3. Нужно ли уплачивать взносы НС и ПЗ на сотрудников адвокатских кабинетов?

А еще у нас произошли долгожданные изменения на странице «Мое обучение». Теперь в карточках курсов отображается информация о последнем просмотренном уроке — проходить обучение стало еще удобнее.

С подпиской Клерк.Премиум вы точно не упустите ничего важного: расскажем о новшествах, поможем разобраться и изменениями, предоставим доступ к самым полезным инструментам и сервисам. Никаких сложностей — все просто, доступно и понятно!

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