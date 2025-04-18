Заполнение декларации ИП на УСН за 2024 год, осмотр помещений налоговиками и рекомендации от ведущих профессионалов

Вебинары

На этой неделе прошло два вебинара.

На первом из них разбирались с построением финансовой модели бизнеса — от сбора данных до готового документа. Бонус — «Таблица финансовой модели производственного бизнеса».

На еще одном вебинаре этой недели вместе с аудитором пошагово заполнили декларацию ИП на УСН за 2024 год. Выяснили, в какой последовательности выполнять операции в 1С и что обязательно проверить в программе, чтобы не допустить ошибку.