Заполнение декларации ИП на УСН за 2024 год, осмотр помещений налоговиками и рекомендации от ведущих профессионалов

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Вебинары
На этой неделе прошло два вебинара.
На первом из них разбирались с построением финансовой модели бизнеса — от сбора данных до готового документа. Бонус — «Таблица финансовой модели производственного бизнеса».
На еще одном вебинаре этой недели вместе с аудитором пошагово заполнили декларацию ИП на УСН за 2024 год. Выяснили, в какой последовательности выполнять операции в 1С и что обязательно проверить в программе, чтобы не допустить ошибку.
Конспекты вебинаров
Все о приеме на работу в 2025 году в понятной и доступной форме.
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Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса.
1. Какие основные средства учитывать для лимита по УСН в 2025 году
Разобрались с лимитом стоимости основных средств на УСН и выяснили, какие ОС учитываются для лимита.
2. Как на УСН 15% учесть в расходах недорогое оборудование
Всего за пару минут расскажем, что входит в состав материальных расходов и как учитывать затраты на покупку недорогого оборудования на УСН.
3. Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг
Узнаете, как единицы измерения отражаются в УПД и влияет ли неправильный код измерения на вычет НДС.
4. Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу
Рассказали, кто обязан сдавать декларацию по туристическому налогу и как заполнить раздел 2.
Разборы
На этой неделе выясняем, в каких случаях у налоговиков есть право осматривать помещение вне рамок проверки и когда вам не удастся вернуть выданные сотруднику подотчетные средства, а также могут ли работники сфотографировать приказ или распоряжение работодателя. А еще разобрались с проводками по расчетному счету и показали, какие налоги будут в уведомлении за апрель 2025 года.
Консультации
Каждый день эксперты Клерк.Консультаций помогают пользователям разбираться в самых сложных вопросах бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности и юридических тонкостях. Собрали самые актуальные вопросы по мнению нашей редакции:
Можно ли учесть дополнительные расходы при покупке земельного участка при исчислении налога на прибыль единовременно в момент их осуществления?
Можно ли применять АУСН при большом количестве выплат самозанятым, если сотрудников в штате нет?
Нужно ли уплачивать взносы НС и ПЗ на сотрудников адвокатских кабинетов?
А еще у нас произошли долгожданные изменения на странице «Мое обучение». Теперь в карточках курсов отображается информация о последнем просмотренном уроке — проходить обучение стало еще удобнее.
С подпиской Клерк.Премиум вы точно не упустите ничего важного: расскажем о новшествах, поможем разобраться и изменениями, предоставим доступ к самым полезным инструментам и сервисам. Никаких сложностей — все просто, доступно и понятно!
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