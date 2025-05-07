Мануал для работы на аутсорсе, как учитывать представительские расходы, по каким правилам накапливается пенсионный стаж на АУСН и ответы экспертов на сложные вопросы

Вебинары
Эксперты на вебинарах поделились важной информацией.
Первый вебинар — пошаговым мануал для бухгалтера на аутсорсе. Чтобы начать брать клиентов на аутсорсинг, важно не только подготовить базовые документы, такие как договор и прайс-лист, но и разобраться в ключевых аспектах работы — где найти клиентов и как регистрироваться в Росфинмониторинге. Узнайте все важные моменты, которые нужно учесть бухгалтеру, чтобы выйти на аутсорс.
Второй вебинар научит считать юнит-экономику бизнеса. Вы приобретете новые навыки и повысите свою ценность как специалиста.
Кстати, не забудьте забрать бонусную таблицу для расчета юнит-экономики. Она вам точно пригодится!
Разборы
В разборах ответили на интересные и волнующие бухгалтеров и управленцев вопросы:
Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.
Налогоплательщики переживают: на АУСН страховые взносы не платят, а будет ли накапливаться страховой стаж для пенсии. Такие же фобии терзают трудящихся, чьи работодатели перешли на АУСН. Не стоит переживать: в страховой стаж включаются периоды работы на АУСН, просто по особым правилам.
Ведение бухгалтерского учета кредитных средств для компаний-заемщиков регламентируется ПБУ 15/2008. Используемые бухгалтерские счета — 66 и 67.
Расходы на ресторанное обслуживание можно включить в представительские расходы, при условии, что соблюдены определенные условия и имеются подтверждающие документы.
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Мини курсы
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Расчет окладов по ставке, которая отличается от обычной, происходит пропорционально отработанному времени. Неполный день предполагает, что сотрудник отрабатывает меньше, чем предусмотрено нормативами. Разбираемся, как сделать расчет оклада в этом случае.
Посмотрите видео, чтобы узнать, кто принимает решение о продлении полномочий директора, а также что важно указать в этом решении.
Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в этом мини-курсе.
При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. Рассказываем о сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов.
Консультации
Эксперты Клерк.Консультации ежедневно помогают пользователям разобраться в сложных вопросах по бухгалтерскому и налоговому учету, подготовке финансовой документации, юридических тонкостях. В дайджест попали самые популярные вопросы:
Есть ли по Краснодарскому краю обязанность у ИП вместе с декларацией подавать КУДИР?
Если у ИП нет работников, нужно ли ему регистрироваться в Роскомнадзоре?
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