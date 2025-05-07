Мануал для работы на аутсорсе, как учитывать представительские расходы, по каким правилам накапливается пенсионный стаж на АУСН и ответы экспертов на сложные вопросы

Вебинары

Эксперты на вебинарах поделились важной информацией.

Первый вебинар — пошаговым мануал для бухгалтера на аутсорсе. Чтобы начать брать клиентов на аутсорсинг, важно не только подготовить базовые документы, такие как договор и прайс-лист, но и разобраться в ключевых аспектах работы — где найти клиентов и как регистрироваться в Росфинмониторинге. Узнайте все важные моменты, которые нужно учесть бухгалтеру, чтобы выйти на аутсорс.

Второй вебинар научит считать юнит-экономику бизнеса. Вы приобретете новые навыки и повысите свою ценность как специалиста.

Кстати, не забудьте забрать бонусную таблицу для расчета юнит-экономики. Она вам точно пригодится!