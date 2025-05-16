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Обзоры для бухгалтера

Оптимизация налогов — 2025, новый закон по борьбе с мошенниками, учет продавца на маркетплейсах и практические экспертные рекомендации

К каким изменениям нужно подготовиться? Как избежать проблем с налоговыми органами? Какие рекомендации помогут оптимизировать работу? Получайте доступ к эксклюзивной информации первыми с подпиской Клерк.Премиум! В дайджесте собрали лучшие материалы, которых нет в свободном доступе.

Подписка Клерк.Премиум — это консультации с экспертами, разборы законов, самые последние новости, полезные сервисы и инструменты, а еще курсы и вебинары: в ней есть все, чтобы вы могли уверенно решать даже самые сложные задачи.

Вебинары

На этой неделе прошли важные вебинары, на которых наши эксперты поделились ценными знаниями.  

Первый вебинар посвящен практике налоговой оптимизации. Актуальная информация от налогового адвоката о том, какие способы налоговой оптимизации сейчас работают, а от каких нужно отказаться, если вы не хотите попасть в поле зрения налоговиков.

Второй вебинар будет интересен бухгалтерам на маркетплейсах и тем, кто только планирует освоить это востребованное направление. Эксперт рассказала, как настроить работу с НДС для продавцов: от настройки профиля на маркетплейсе до работы с первичными документами и учета в 1С.

Конспекты вебинаров

Подготовили инструкцию по заполнению ЕФС-1 с учетом изменений 2025 года. Эксперт подробно рассказала, как настроить трудовые функции и коды ОКЗ в программе 1С:ЗУП, как заполнить данные для ЕФС-1, оформить приостановление и возобновление трудового договора, а также как исправить ошибки  

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Разборы

В разборах подготовили ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют каждого бухгалтера и управленца.

Выяснили, как подготовиться к вступлению в силу обновленной версии 115-ФЗ и новых требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).

Рассказали, какие инструменты заработают до конца года и к чему готовиться бизнесу.

Объяснили, как правильно поступить при прощении долга по денежному обязательству, чтобы избежать претензий от ФНС,

Разобрали порядок и нюансы ведения учета в стоматологии.

Выяснили, как правильно отражать операции с использованием корпоративных карт в бухгалтерском учете.

Мини-курсы 

Экспертные ответы в формате коротких видео. На этой неделе выпустили пять мини-курсов:

Рассказали, как рассчитывается НДС при оказании длящихся услуг и на какую дату определяется налоговая база по НДС. А еще пояснили, как оформляется счет-фактура по длящимся услугам.

За пару минут узнаете, как оформляется отпуск при сменном графике и как рассчитать отпускные для таких сотрудников.

Работник вправе получить справку о стаже несколькими способами. Объясняем, как это сделать и в какой форме работодатель выдает справку.

При применении пониженной ставки НДС налогоплательщик не имеет права на вычет. Но в некоторых случаях заявить налог к вычету все же возможно. Рассказали об исключениях и о том, как выделить НДС из стоимости товаров. 

Из мини-курса узнаете, для каких транспортных средств обязателен предрейсовый осмотр, для чего он проводится и почему ТС могут не допустить к работе.

Консультации

Каждый день эксперты Клерк.Консультаций помогают пользователям разбираться в самых сложных вопросах бухгалтерского и налогового учета, права и подготовки отчетности. Для дайджеста мы выбрали самые интересные вопросы по мнению редакции:

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