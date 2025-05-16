Оптимизация налогов — 2025, новый закон по борьбе с мошенниками, учет продавца на маркетплейсах и практические экспертные рекомендации

Вебинары

На этой неделе прошли важные вебинары, на которых наши эксперты поделились ценными знаниями.

Первый вебинар посвящен практике налоговой оптимизации. Актуальная информация от налогового адвоката о том, какие способы налоговой оптимизации сейчас работают, а от каких нужно отказаться, если вы не хотите попасть в поле зрения налоговиков.

Второй вебинар будет интересен бухгалтерам на маркетплейсах и тем, кто только планирует освоить это востребованное направление. Эксперт рассказала, как настроить работу с НДС для продавцов: от настройки профиля на маркетплейсе до работы с первичными документами и учета в 1С.