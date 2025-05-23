Сроки подачи ЕНП-уведомления в мае, новые штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности, цивилизованное увольнение работника

Разборы

В мае бухгалтеры должны сдать ЕНП-уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 года и страховым взносам за апрель 2025 года. Успеть подать уведомление нужно до 26 мая 2025 года. Рассказали об особенностях подготовки ЕНП-уведомления.

Что делать, если работника не устраивают новые условия труда? Ответ — разойтись «по-человечески» — предупредить об изменениях минимум за два месяца, предложить другие вакансии (или уведомить об их отсутствии). Делимся, как правильно составить уведомление об увольнении и рассчитаться с сотрудником.

Из разбора узнаете, какую информацию по ГСМ указывать в путевом листе. Какие особенности есть в бухгалтерском и налоговом учете. Каким способом списать ГСМ — по фактическому расходу, по нормативам.

Вступают в силу изменения в КоАП, которые увеличивают штрафы для ИП и юрлиц за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Например, для организаций штраф вырастет с 20 тыс. до 48 тыс. руб. (при первом нарушении) или до 60 тыс. руб. (при повторном нарушении). Рассказываем, к какому бизнесу относятся грядущие изменения, как подать уведомление и в какие сроки.

ГИТ вправе провести профилактическую проверку организации на предмет соблюдения трудовых норм. А по результатам — дать рекомендации по исправлению недочетов или вынести предписание (если нарушение серьезное). Причем у инспекторов нет цели собрать компромат на работодателя — они приходят, чтобы осмотреть и подсказать. Рассказываем, чем полезны такие проверки и как самой организации инициировать визит ГИТ.