Сроки подачи ЕНП-уведомления в мае, новые штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности, цивилизованное увольнение работника

Вебинары
Дашборды в управленческом учете — это визуализация ключевых показателей бизнеса (финансовых, продаж, KPI и т.д.). Любые данные и процессы можно вывести в графики, диаграммы, таблицы и использовать для аналитики, планирования и принятия стратегических решений.
На вебинаре спикеры рассказали, как поэтапно составлять дашборды, какие параметры в них указывать, из каких источников собирать информацию.
Конспекты вебинаров
Ежегодно растет спрос на бухгалтерские услуги — ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности, подготовка документов для банков, консультации. Особенно хорошо оплачивается финансовый менеджмент — финансовое моделирование, сопровождение финансовых менеджеров и др.
Из конспекта вы узнаете еще много интересного: полный список востребованных бухгалтерских услуг, источники пассивного дохода бухгалтера, прайс-лист на услуги. А еще — как бухгалтеру зарегистрироваться в Росфинмониторинге (как этого требует закон 115-ФЗ и другие НПА).
Разборы
В мае бухгалтеры должны сдать ЕНП-уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 года и страховым взносам за апрель 2025 года. Успеть подать уведомление нужно до 26 мая 2025 года. Рассказали об особенностях подготовки ЕНП-уведомления.
Что делать, если работника не устраивают новые условия труда? Ответ — разойтись «по-человечески» — предупредить об изменениях минимум за два месяца, предложить другие вакансии (или уведомить об их отсутствии). Делимся, как правильно составить уведомление об увольнении и рассчитаться с сотрудником.
Из разбора узнаете, какую информацию по ГСМ указывать в путевом листе. Какие особенности есть в бухгалтерском и налоговом учете. Каким способом списать ГСМ — по фактическому расходу, по нормативам.
Вступают в силу изменения в КоАП, которые увеличивают штрафы для ИП и юрлиц за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Например, для организаций штраф вырастет с 20 тыс. до 48 тыс. руб. (при первом нарушении) или до 60 тыс. руб. (при повторном нарушении). Рассказываем, к какому бизнесу относятся грядущие изменения, как подать уведомление и в какие сроки.
ГИТ вправе провести профилактическую проверку организации на предмет соблюдения трудовых норм. А по результатам — дать рекомендации по исправлению недочетов или вынести предписание (если нарушение серьезное). Причем у инспекторов нет цели собрать компромат на работодателя — они приходят, чтобы осмотреть и подсказать. Рассказываем, чем полезны такие проверки и как самой организации инициировать визит ГИТ.
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Мини-курсы
На этой неделе выпустили пять мини-курсов — обучающий контент от экспертов в формате коротких видео.
Кому нужна образовательная лицензия. Узнаете, кому нужна такая лицензия, а кому — нет.
Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Не всегда сразу получается понять, какие расходы отнести к косвенным. Например, ФНС не относит к косвенным расходам оплату услуг субподрядчиков или оплату коммунальных услуг по производственным помещениям. Рассказываем, что учитывать при отнесении расходов к косвенным.
Что такое невостребованные дивиденды. Делимся, что такое невостребованные дивиденды, можно ли их восстановить после истечения срока и отражаются ли они в налоговом учете.
Военно-транспортная обязанность: кто исполняет и в чем она заключается. За пару минут узнаете об особенностях военно-транспортной обязанности ИП и организаций (в мирное время и период мобилизации). Штрафы за неисполнение обязанности для организаций могут доходить до 400 тыс. рублей.
Кто обязан применять ПБУ 18/02 в 2025 году, а кто нет, и зачем он нужен. ПБУ 18/02 ввели для плательщиков налога на прибыль (но касается он не всех!). Он содержит правила — что делать с разницами в налоговом и бухучете. Есть нюансы для компаний, которые ведут упрощенный учет. Все подробности — в мини-курсе.
Консультации
Каждый день эксперты Клерк.Консультаций отвечают на вопросы пользователей и помогают находить решения в самых сложных ситуациях и областях — налоговый и бухгалтерских учет, право, отчетность. Выбрали несколько интересных вопросов по мнению редакции.
Сотрудник вернулся из командировки и не предоставил подтверждающие документы. Как в этом случае возместить оплату проживания и учесть НДФЛ, страховые взносы?
Какие особенности у ИП на самозанятости по уплате налогов, страховых взносов, сдаче отчетности?
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