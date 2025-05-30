Роскомнадзор и работа с персональными данными с 30 мая 2025 года

Разборы

Если ИП начал осуществлять новые виды деятельности или изменил свое гражданство, вышел из гражданства РФ, в ЕГРИП нужно внести изменения. Выяснили, как это сделать правильно в 2025 году.

Счет 69 предназначен для учета данных о социальном страховании работников. На этом счете учитываются расчеты по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, а также страхованию от несчастных случаев, по нетрудоспособности и материнству. Подготовили разбор с примером, из которого вы узнаете о порядке работы со счетом 69 и проводках с использованием счета 69.

Счет 68 используется для отражения расчетов по налогам и сборам в соответствии с инструкцией по применению плана счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). В разборе рассказываем об общих правилах и проводках с участием счета 68, а также приводим примеры оформления проводок по счету 68 субсчет НДФЛ.

Подписание счета-фактуры неуполномоченным лицом — это однозначно нарушение, но препятствует ли оно получению вычета, тем более что у судов нет единого мнения по этому вопросу? Выяснили, какая тенденция сейчас преобладает и есть ли шансы на положительное решение.

На удаленке сегодня работают даже гендиры. Разобрались, что говорит по этому поводу российское законодательство и как быть с налогами и сборами.