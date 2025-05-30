Роскомнадзор и работа с персональными данными с 30 мая 2025 года

Вебинары
Самая горячая тема этого мая — обязанность подавать уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор. С руководителем Центра обучения «Клерка» Еленой Ярушкиной обсудили вступающие с 30 мая 2025 года в силу изменения закона о персональных данных, разобрались с регистрацией в Роскомнадзоре и всеми нюансами подготовки уведомления. Также поговорили о локализации баз данных и трансфере данных, файлах cookie и защите персональных данных и новых штрафах. И ответили на главный вопрос: «Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов?».
Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы
О возможностях грантовой поддержки технологических проектов с использованием платформы господдержка.рф слышали многие, но вопросов по-прежнему остается немало. Ведущие эксперты рассказали, как подобрать подходящий конкурс и подготовить заявку, успешно защитить свой проект и организовать его реализацию. А еще поделились нюансами подготовки и сдачи отчетности.
Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)
Искусственный интеллект сегодня везде, и бухгалтерский аутсорсинг — не исключение. Обсудили возможности ИИ для бухгалтера-аутсорсера, посмотрели примеры работ в популярных нейросетях, поговорили о трендах в сфере бухгалтерских услуг и самых эффективных каналах продвижения.
Конспекты вебинаров
Вместе с экспертом по аудиту, бухучету и МСФО рассмотрели особенности новых ФСБУ и разобрались, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. А также выяснили, как будем сдавать отчетность за 2025 год.
Разборы
Если ИП начал осуществлять новые виды деятельности или изменил свое гражданство, вышел из гражданства РФ, в ЕГРИП нужно внести изменения. Выяснили, как это сделать правильно в 2025 году.
Счет 69 предназначен для учета данных о социальном страховании работников. На этом счете учитываются расчеты по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, а также страхованию от несчастных случаев, по нетрудоспособности и материнству. Подготовили разбор с примером, из которого вы узнаете о порядке работы со счетом 69 и проводках с использованием счета 69.
Счет 68 используется для отражения расчетов по налогам и сборам в соответствии с инструкцией по применению плана счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). В разборе рассказываем об общих правилах и проводках с участием счета 68, а также приводим примеры оформления проводок по счету 68 субсчет НДФЛ.
Подписание счета-фактуры неуполномоченным лицом — это однозначно нарушение, но препятствует ли оно получению вычета, тем более что у судов нет единого мнения по этому вопросу? Выяснили, какая тенденция сейчас преобладает и есть ли шансы на положительное решение.
На удаленке сегодня работают даже гендиры. Разобрались, что говорит по этому поводу российское законодательство и как быть с налогами и сборами.
Мини-курсы
Наши мини-курсы — это обучающий контент в формате коротких видео. На этой неделе их было пять:
Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианта уплаты. Из мини-курса узнаете, какие варианты уплаты налога на прибыль существуют и как уведомить о своем выборе ФНС, как считать поквартальные и ежемесячные авансы и какая ставка налога на прибыль в 2025 году.
Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. О том, для каких транспортных средств обязателен предрейсовый осмотр, о целях его проведения и почему ТС могут не допустить к работе, рассказали в мини-курсе.
Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Всего за пару минут разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль (учитывая, что в НК нет конкретного перечня косвенных расходов) и что обязательно нужно при этом учесть.
Как самозанятому перейти на патент. Выяснили, как перейти на ПСН после утраты права на НПД, с какого момента начинает действовать патент и что указать в заявлении. А еще разобрались с документами и стоимостью патента.
Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Актуальная в преддверии летнего отпускного сезона тема — отпуск на новой работе. Рассказали, через какое время новый сотрудник может уйти в отпуск и у кого есть шанс на отдых раньше положенного срока. Также из этого мини-курса узнаете, кому предоставляется право уйти в отпуск в любое время.
Консультации
Эксперты Клерк.Консультаций ежедневно отвечают на вопросы пользователей. Бухгалтерский и налоговый учет, право, отчетность — мы помогаем находить решение самых сложных задач. Выбрали интересные по мнению редакции вопросы этой недели.
Кто должен регистрироваться и подавать уведомление в Роскомнадзор по новым правилам?
На какие расходы относить затраты по заработной плате у заказчика-застройщика?
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