ФНС стучится в дверь: как пройти выездную налоговую проверку без потерь

Разборы

Рассказали все об аренде рабочего места — выгодном способе организации рабочего пространства. Выяснили, как составить договор, каким моментам следует уделить особое внимание и как минимизировать риски. А также подготовили универсальный шаблон, который можно доработать под свои нужды.

Подготовили краткий обзор разъяснений по всем самым важным письмам Минфина и ФНС по налоговой тематике. Никакой лишней информации, все четко и по делу.

Разобрались с использованием счета 73: какие расчеты с персоналом на нем отражаются, поговорили об общих правилах и подготовили пример. В отличие от счетов 70 и 71, которые предназначены для учета расчетов по заработной плате и подотчетным суммам, счет 73 применяют для отражения других видов расчетов с персоналом.

Подготовили разбор счета 76, который используется для отражения операций с различными дебиторами и кредиторами. Рассказали об общих правилах и подготовили примеры.