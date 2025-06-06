ФНС стучится в дверь: как пройти выездную налоговую проверку без потерь

С подпиской Клерк.Премиум вы сможете уверенно разбираться в самых сложных вопросах и ориентироваться во всех нововведениях. Курсы, разборы, консультации экспертов, вебинары и другие полезные инструменты — мы знаем, как сделать вашу работу легче и эффективнее.
Вебинары
И сразу ценная информация для бухгалтеров, которые задумываются о перспективах. Одна из самых востребованных и дорогих вакансий на рынке труда сегодня — аналитик 1С. От таких специалистов ждут знания бухучета, понимания бизнес-процессов и умения проводить системный анализ, поэтому лучшими кандидатами считаются вчерашние бухгалтеры. Вместе с экспертом обсудили, почему бухгалтеры массово уходят в аналитику 1С, поговорили о перспективах и трудоустройстве.
Выездная налоговая проверка — не самое приятное событие в жизни любой компании. Налоговый адвокат рассказала, как понять, что ваша деятельность заинтересовала налоговиков и что НЕЛЬЗЯ делать, чтобы избежать проверки. А еще поговорили о том, как проводится проверка и как подготовиться к этому мероприятию.
Конспекты вебинаров
Подготовили для вас конспект вебинара, на котором обсудили изменения закона о персональных данных, вступившие в силу с 30 мая 2025 года, регистрацию в Роскомнадзоре и подготовку уведомления. Рассмотрели локализацию баз данных, новые штрафы, защиту персональных данных и действия владельцев сайтов в связи с нововведениями. Если вы все еще не разобрались в одной из самых обсуждаемых тем этой весны, этот материал для вас.
Разборы
Рассказали все об аренде рабочего места — выгодном способе организации рабочего пространства. Выяснили, как составить договор, каким моментам следует уделить особое внимание и как минимизировать риски. А также подготовили универсальный шаблон, который можно доработать под свои нужды.
Подготовили краткий обзор разъяснений по всем самым важным письмам Минфина и ФНС по налоговой тематике. Никакой лишней информации, все четко и по делу.
Разобрались с использованием счета 73: какие расчеты с персоналом на нем отражаются, поговорили об общих правилах и подготовили пример. В отличие от счетов 70 и 71, которые предназначены для учета расчетов по заработной плате и подотчетным суммам, счет 73 применяют для отражения других видов расчетов с персоналом.
Подготовили разбор счета 76, который используется для отражения операций с различными дебиторами и кредиторами. Рассказали об общих правилах и подготовили примеры.
Мини-курсы
Мини-курсы в формате коротких видео — эффективный способ получить новые знания, которые точно пригодятся в профессиональной деятельности. На этой неделе их было четыре:
Что такое реимпорт и когда его можно применять. Выяснили, как и когда проводится реимпорт — повторный ввоз товаров, которые были вывезены за границу, а также разобрались с общими условиями этой процедуры.
Перенос отпуска по инициативе работника: как оформить. В начале сезона отпусков рассказали о переносе отпуска по инициативе работника. Узнали, в каких случаях работодателю придется перенести или продлить отпуск и как это правильно оформить.
Как провести аттестацию сотрудников. Всего за пару минут рассказали, зачем и как проводится аттестация работников. Выяснили, что нужно сделать на подготовительном этапе и как подвести ее итоги.
Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить. Согласие на обработку персональных данных предоставляется добровольно, и у бывшего работника есть право его отозвать. Из мини-курса узнаете, как отозвать согласие, правильно удалить персональные данные и оформить такое удаление.
Консультации
С Клерк.Консультациями вам не придется тратить время на поиски нужной информации в сети: наши эксперты проконсультируют по самым сложным вопросам бухгалтерского и налогового учета, отчетности и права. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции.
Как правильно предоставить в налоговую пояснение на требование по сомнительным долгам?
С какой суммы производится расчет 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей на УСН «Доходы»?
Влияет ли изменение структуры кадастрового номера на исчисление срока нахождения участка в собственности?
Подписка Клерк.Премиум создана специально для бухгалтеров и предпринимателей. Она предлагает целый набор уникальных инструментов и сервисов, позволяющих экономить время, избегать ошибок и всегда быть в курсе важных изменений. А еще с Клерк.Премиум вы сможете быстро решить любой профессиональный вопрос: наши эксперты помогают разобраться в самых сложных ситуациях.
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