Персональные данные, уведомление по ЕПН, трудоустройство несовершеннолетних и практические рекомендации экспертов

Разборы

В центре внимания — снова персональные данные. Подробно разобрали все, что касается политики обработки ПД, и подготовили пошаговую инструкцию по ее разработке на основе рекомендаций Роскомнадзора. Также выяснили, как опубликовать политику и какие штрафы предусмотрены за ее отсутствие в свободном доступе.

В преддверии наступления срока сдачи июньского уведомления по ЕНП рассказали, какие налоги в него войдут, и подготовили таблицу с кодами периодов и КБК.

Учет выпуска продукции на давальческом сырье имеет свои особенности. Рассказываем об общих правилах, а также разбираемся со спецификой бухучета у заказчика-давальца и переработчика-подрядчика.

В 2025 году выросла ставка налога на прибыль, и теперь многие налогоплательщики интересуются, как исправить ошибки прошлых периодов. Выяснили, как правильно действовать, чтобы не допустить искажения налоговых обязательств.