Персональные данные, уведомление по ЕПН, трудоустройство несовершеннолетних и практические рекомендации экспертов

Вебинары
В 2025 году вступили в силу обновленные требования к работе с персональными данными. Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина рассказала об обязательных документах (и что нужно проверить в своей компании!), работе с иностранными сервисами, подаче уведомления в Роскомнадзор и ответственности за нарушения. А еще разобрали реальные кейсы и ответили на самые актуальные вопросы.
Обеспечить бизнес достоверными данными, повысить его эффективность и минимизировать затраты помогает управленческий учет. Сегодня умение его настраивать нужно не только руководителям и финансовым менеджерам, но и бухгалтерам. Вместе с экспертом выяснили, как пошагово построить управленческий учет в компании с помощью Excel, откуда брать данные и как формировать отчеты.
Конспекты вебинаров
Новые требования закона о защите персональных данных таят в себе много опасностей. Подготовили для вас конспект вебинара с ответами на главные вопросы — как зарегистрироваться в Роскомнадзоре? Что внести в политику 2025 года? Что делать с сайтом? Как понять, что произошла утечка? Считается ли использование WhatsApp и других мессенджеров трансграничной передачей данных? Только проверенная информация, которая поможет избежать штрафов.
Мини-курсы
Быстрый и эффективный способ получить полезные в работе новые знания — мини-курсы, которые мы создаем в формате коротких видео. На этой неделе их было три:
Когда нужно выплатить отпускные по закону. Стартовал сезон отпусков, а это значит, что количество вопросов по «отпускной» тематике резко увеличилось. Из этого мини-курса вы узнаете, когда по закону работнику нужно выплатить отпускные и какие штрафы предусмотрены за нарушение срока выплаты.
Как ИП продлить патент. Что делать, когда срок действия патента подходит к концу? Кратко и емко расскажем, как заполнить заявление и почему в продлении патента могут отказать.
Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника. Работодатели все чаще принимают на работу несовершеннолетних. Рассказываем об особенностях трудовых отношений с сотрудниками младше 18 лет и о том, нужно ли удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с их дохода.
Разборы
В центре внимания — снова персональные данные. Подробно разобрали все, что касается политики обработки ПД, и подготовили пошаговую инструкцию по ее разработке на основе рекомендаций Роскомнадзора. Также выяснили, как опубликовать политику и какие штрафы предусмотрены за ее отсутствие в свободном доступе.
В преддверии наступления срока сдачи июньского уведомления по ЕНП рассказали, какие налоги в него войдут, и подготовили таблицу с кодами периодов и КБК.
Учет выпуска продукции на давальческом сырье имеет свои особенности. Рассказываем об общих правилах, а также разбираемся со спецификой бухучета у заказчика-давальца и переработчика-подрядчика.
В 2025 году выросла ставка налога на прибыль, и теперь многие налогоплательщики интересуются, как исправить ошибки прошлых периодов. Выяснили, как правильно действовать, чтобы не допустить искажения налоговых обязательств.
Консультации
Клерк.Консультации созданы специально для поддержки бухгалтеров и предпринимателей. Вам не придется тратить время на самостоятельные поиски актуальной и достоверной информации. Наши эксперты готовы проконсультировать по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности — быстро и качественно. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции.
Распространяются ли налоговые каникулы для ИП на патенте на страховые взносы и 1 % с дохода свыше 300 000 ₽?
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