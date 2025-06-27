6-НДФЛ за полугодие, электронный реестр воинского учета, зарплата наличкой и другие обсуждаемые темы этой недели

Вебинары
Контроль за нелегальной занятостью усиливается: снова появились разговоры о «подмене трудовых отношений», а власти заняты разработкой мер по противодействию. На вебинаре эксперт рассказала, какие сигналы подают ФНС, Минтруд и суды уже сейчас, как минимизировать риски, если вы работаете с внештатниками и что учесть при оформлении договоров и выплат.
Чтобы вы могли использовать все возможности Клерк.Премиум, рассказали о доступных подписчикам инструментах — разборах законов, курсах, конференциях, вебинарах и консультациях, калькуляторах для бухгалтера, сервисе проверки контрагентов и многом другом. А еще поделились секретами использования и выгодой Клерк.Премиум для аутсорсеров.
С 9 мая 2025 года полноценно заработал электронный реестр воинского учета для организаций (исчезла отметка о тестовом режиме), и теперь каждая компания обязана подавать сведения через личный кабинет в электронном виде. На вебинаре разобрали, как начать работать в личном кабинете, какие сведения и как передавать через реестр, чтобы не получить штрафы.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия»: запись выступлений
Если вы пропустили нашу масштабную летнюю бухгалтерскую конференцию или хотите пересмотреть важные для себя моменты, мы подготовили запись выступлений.
Как грамотно ответить на требования ФНС, оценить профессиональные риски и можно ли прописать в договоре полную передачу ответственности рассказал Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон‑Право».
О продвижении бухгалтерских услуг, создании сильного офера, самых эффективных каналах и дополнительных инструментах узнаете из выступления Елены Шедис — основателя бухгалтерского агентства и практикующего бухгалтера с опытом более 15 лет.
Юлия Белякова, адвокат, к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, лектор МГИМО и ИФРУ и руководитель АНО «Экспертно-консультационного центра Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», поделилась, зачем бухгалтерам-аутсорсерам знать все о 115-ФЗ и как открыть личный кабинет в Росфинмониторинге. Также из выступления вы узнаете о методах контроля со стороны Росфинмониторинга и ответственности за неисполнение требований.
Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис», поделилась, какие каналы привлечения клиентов работают в 2025 году, рассказала о самом важном в договоре на оказание бухгалтерских услуг, о составлении прайс-листа и делегировании.
Из выступления управляющего партнера ЮК «Каминский, Степанов и партнеры» и эксперта по налогам Владислава Каминского узнаете, какие сведения маркетплейс передает налоговикам, что проверяет у селлеров ФНС и кому ждать проверку, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков.
Обо всех аспектах легальной работы с импортом на маркетплейсах — от учета и налогов до документов — рассказала Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет, разобрались, как настроить работу с НДС продавца на маркетплейсах — от настройки профиля на маркетплейсах до первичных документов и заполнения декларации по НДС.
О самых сложных аспектах работы бухгалтера маркетплейсов (первичка, отчеты о продажах, учет скидок, настройка программы 1С) рассказала Ольга Кошкина — главный бухгалтер, руководитель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ.
Президент и главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин поделился, по каким причинам ФНС может инициировать налоговую проверку в 2025 году и как к ней подготовиться, чтобы снизить риски.
Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева рассказала о последних изменениях в кадровом учете и о том, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета, чтобы не получить штрафы.
Разобрали, как заполнить за полугодие 6-НДФЛ и на что обратить внимание, вместе со спикером Оксаной Кавериной — руководителем аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующим бухгалтером и налоговым консультантом с 20-летним стажем.
Марина Климова, к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права с опытом консультирования более 14 лет поделилась информацией о самых сложных аспектах НДС, порядке предоставления вычетов, специфике налогового контроля по НДС в 2025–2026 гг. и о том, как работать с НДС упрощенцам.
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Конспекты вебинаров
Читайте об особенностях работы бухгалтера в условиях развития искусственного интеллекта и какие навыки необходимо развить, чтобы ИИ не заменил вас на рабочем месте. Рассказывает об этом Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Школы Клерка.
Мини-курсы
Быстро получить новые знания помогут наши мини-курсы в формате коротких видео. На этой неделе их было четыре:
Что такое адрес массовой регистрации и как его распознать. Из мини-курса узнаете, что такое адрес массовой регистрации и по каким критериям он выявляется. Также расскажем об изменениях, которые произошли с 2025 года.
Когда и как нужно предоставить отпуск совместителю. Разбираемся, когда совместителям положен отпуск, каким образом он связан с отпуском на основной работе и как его правильно оформить.
Можно ли выплачивать зарплату наличными. За пару минут узнаете, можно ли получать заработную плату наличными, когда работодатель вправе отказать в выплате налички, как выдается зарплата из кассы.
Что такое реэкспорт и когда его можно применять. Рассказали о реэкспорте — таможенной процедуре, при которой ввезенный в страну товар вывозится за ее пределы для перепродажи или возврата.
Разборы
Верховный суд дал ответ на принципиальный вопрос: с какого момента считать три года на возврат переплаты по налогу — с момента уплаты налогов или со дня представления налоговой декларации? Объясняем, почему это важно, на что раньше ссылались налоговики и с какого времени теперь исчисляются три года.
С 1 сентября 2025 года средний заработок будет считаться по-новому. Разбираемся во всех изменениях (включая расчет выходного пособия при увольнении) и рассказываем, что еще хотели изменить, но не изменили.
При назначении на должность главного бухгалтера важно все правильно оформить. Подготовили для исчерпывающую информацию о требованиях к главбуху, о том, кому он подчиняется и кто подчиняется ему, о подписи и особенностях трудового договора. А еще разобрались в нюансах подготовки приказа о назначении и последствиях нарушений при его приеме на работу.
Теоретически продать свое имущество компания может по любой цене, но на практике цена ниже кадастровой или рыночной вызывает подозрения. Если проверяющие докажут, что компания хотела сэкономить на налоге, придется уплатить недоимку, пени и штраф. На примере разбираем, что может сыграть против налогоплательщика и какие ошибки не надо повторять.
Рассказываем о предстоящих изменениях трудового законодательства. Нововведения затронут правила премирования, договоры о полной матответственности, рабочее время и время отдыха отдельных работников, а также труд детей и, вероятно, маскировку трудовых отношений договорами ГПХ.
Консультации
Получить ответ практикующих экспертов по самым сложным вопросам бухгалтерии, налогообложения, кадров, права, работы с 1С и другим темам помогает наш специальный сервис — Клерк.Консультации. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции.
Как правильно рассчитать аванс работникам и как настроить расчет в 1С?
Можно ли в случае минимального налога и убытка переносить расходы на другой период?
Может ли арендодатель, являющийся физическом лицом, сдавать другому физлицу (без статуса ИП и самозанятости) имущество от своего ИП? Какие налоговые последствия будут в этом случае и нужно ли применять ККТ?
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