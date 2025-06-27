6-НДФЛ за полугодие, электронный реестр воинского учета, зарплата наличкой и другие обсуждаемые темы этой недели

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия»: запись выступлений

Если вы пропустили нашу масштабную летнюю бухгалтерскую конференцию или хотите пересмотреть важные для себя моменты, мы подготовили запись выступлений.

Как грамотно ответить на требования ФНС, оценить профессиональные риски и можно ли прописать в договоре полную передачу ответственности рассказал Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон‑Право».

О продвижении бухгалтерских услуг, создании сильного офера, самых эффективных каналах и дополнительных инструментах узнаете из выступления Елены Шедис — основателя бухгалтерского агентства и практикующего бухгалтера с опытом более 15 лет.

Юлия Белякова, адвокат, к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, лектор МГИМО и ИФРУ и руководитель АНО «Экспертно-консультационного центра Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», поделилась, зачем бухгалтерам-аутсорсерам знать все о 115-ФЗ и как открыть личный кабинет в Росфинмониторинге. Также из выступления вы узнаете о методах контроля со стороны Росфинмониторинга и ответственности за неисполнение требований.

Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис», поделилась, какие каналы привлечения клиентов работают в 2025 году, рассказала о самом важном в договоре на оказание бухгалтерских услуг, о составлении прайс-листа и делегировании.

Из выступления управляющего партнера ЮК «Каминский, Степанов и партнеры» и эксперта по налогам Владислава Каминского узнаете, какие сведения маркетплейс передает налоговикам, что проверяет у селлеров ФНС и кому ждать проверку, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков.

Обо всех аспектах легальной работы с импортом на маркетплейсах — от учета и налогов до документов — рассказала Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет, разобрались, как настроить работу с НДС продавца на маркетплейсах — от настройки профиля на маркетплейсах до первичных документов и заполнения декларации по НДС.

О самых сложных аспектах работы бухгалтера маркетплейсов (первичка, отчеты о продажах, учет скидок, настройка программы 1С) рассказала Ольга Кошкина — главный бухгалтер, руководитель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ.

Президент и главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин поделился, по каким причинам ФНС может инициировать налоговую проверку в 2025 году и как к ней подготовиться, чтобы снизить риски.

Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева рассказала о последних изменениях в кадровом учете и о том, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета, чтобы не получить штрафы.

Разобрали, как заполнить за полугодие 6-НДФЛ и на что обратить внимание, вместе со спикером Оксаной Кавериной — руководителем аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующим бухгалтером и налоговым консультантом с 20-летним стажем.

Марина Климова, к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права с опытом консультирования более 14 лет поделилась информацией о самых сложных аспектах НДС, порядке предоставления вычетов, специфике налогового контроля по НДС в 2025–2026 гг. и о том, как работать с НДС упрощенцам.