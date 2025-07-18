Налоговые проверки, воинский учет, средний заработок: самые горячие темы 2025 года в подписке Клерк.Премиум

Курсы

Уже с 1 сентября 2025 года в силу вступают изменения в расчете среднего заработка и кадровом учете. Подготовили курс, из которого вы узнаете все о новом порядке расчета среднего заработка для отпусков, выходных пособий и иных выплат. Особое внимание уделили алгоритмам расчета среднего заработка для разных случаев, разобрали новые требования ТК по отпускам без сохранения зарплаты и отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.

Также на курсе вы научитесь рассчитывать надбавки за вахтовый метод, ночные смены и вредные условия труда и учитывать особенности для медиков, педагогов и «вредников» — новые льготы и ограничения. И разберетесь в новых правилах премирования — когда можно лишить премии и как это документально оформить.

Еще один новый курс в подписке Клерк.Премиум, который вышел только что и точно нужен каждому бухгалтеру — Налоговые проверки – 2025. Налоговый контроль ужесточается, в силу вступают новые алгоритмы по выявлению схем (дробление бизнеса, ФРПВ, необоснованные вычеты по НДС), а проверки становятся сложнее. Без специальной подготовки бизнес теряет деньги на штрафах и судах.

На курсе научитесь правильно реагировать на предпроверочный анализ (ППА) и отличать законные требования от незаконных, проводить подготовку к камеральным и выездным проверкам и использовать тактики защиты при проведении мероприятий налогового контроля. Также уделили внимание оспариванию результатов проверок через письменные возражения, апелляционные жалобы и другие инструменты и рассказали о защите от административной и уголовной ответственности для должностных лиц.

Следующий курс в подписке — снова на одну из самых волнующих тем этого года. Совсем недавно заработал электронный реестр воинского учета, и теперь все сведения надо подавать в электронном виде через реестр, а организации контролируются прокуратурой, военкоматами и трудовой инспекцией. При этом штрафы за нарушение воинского учета увеличились до 500 тыс. рублей.

Наш курс — это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов. На курсе вы научитесь вести общий воинский учет работников организации, вставать на учет в военкомате, оформлять и заполнять учетные карточки воинского учета на сотрудников. Также отработаете формирование и заполнение отчетов для военкоматов без ошибок и узнаете, по каким формам и в какие сроки предоставлять отчетность в военкоматы.

Умение вести управленческий учет — востребованный навык для любого бухгалтера. На курсе научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, автоматизировать управленческий учет в 1С, формировать и анализировать отчетность, а также работать с таблицами Google и Excel, рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

Уроки курса построены на практике: мы добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Для отработки навыков разработали тесты.