Налоговые проверки, воинский учет, средний заработок: самые горячие темы 2025 года в подписке Клерк.Премиум

Курсы
Уже с 1 сентября 2025 года в силу вступают изменения в расчете среднего заработка и кадровом учете. Подготовили курс, из которого вы узнаете все о новом порядке расчета среднего заработка для отпусков, выходных пособий и иных выплат. Особое внимание уделили алгоритмам расчета среднего заработка для разных случаев, разобрали новые требования ТК по отпускам без сохранения зарплаты и отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.
Также на курсе вы научитесь рассчитывать надбавки за вахтовый метод, ночные смены и вредные условия труда и учитывать особенности для медиков, педагогов и «вредников» — новые льготы и ограничения. И разберетесь в новых правилах премирования — когда можно лишить премии и как это документально оформить.
Еще один новый курс в подписке Клерк.Премиум, который вышел только что и точно нужен каждому бухгалтеру — Налоговые проверки – 2025. Налоговый контроль ужесточается, в силу вступают новые алгоритмы по выявлению схем (дробление бизнеса, ФРПВ, необоснованные вычеты по НДС), а проверки становятся сложнее. Без специальной подготовки бизнес теряет деньги на штрафах и судах.
На курсе научитесь правильно реагировать на предпроверочный анализ (ППА) и отличать законные требования от незаконных, проводить подготовку к камеральным и выездным проверкам и использовать тактики защиты при проведении мероприятий налогового контроля. Также уделили внимание оспариванию результатов проверок через письменные возражения, апелляционные жалобы и другие инструменты и рассказали о защите от административной и уголовной ответственности для должностных лиц.
Следующий курс в подписке — снова на одну из самых волнующих тем этого года. Совсем недавно заработал электронный реестр воинского учета, и теперь все сведения надо подавать в электронном виде через реестр, а организации контролируются прокуратурой, военкоматами и трудовой инспекцией. При этом штрафы за нарушение воинского учета увеличились до 500 тыс. рублей.
Наш курс — это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов. На курсе вы научитесь вести общий воинский учет работников организации, вставать на учет в военкомате, оформлять и заполнять учетные карточки воинского учета на сотрудников. Также отработаете формирование и заполнение отчетов для военкоматов без ошибок и узнаете, по каким формам и в какие сроки предоставлять отчетность в военкоматы.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Умение вести управленческий учет — востребованный навык для любого бухгалтера. На курсе научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, автоматизировать управленческий учет в 1С, формировать и анализировать отчетность, а также работать с таблицами Google и Excel, рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.
Уроки курса построены на практике: мы добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Для отработки навыков разработали тесты.
Вебинары
Вместе с экспертом Надеждой Камышевой, главой экспертного совета «Клерка» и самым авторитетным бухгалтерским экспертом рунета, разобрали порядок расчета, уплаты и типичные ошибки авансовых платежей по УСН. Также на вебинаре узнаете, что проверить перед уплатой: сверка данных с КУДиР, проверка платежей от контрагентов и проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).
И снова — о среднем заработке. С экспертом и ведущим консультантом «Клерка» Натальей Петровой разобрали, каких выплат касается вступающий в силу с 1 сентября 2025 года новый порядок расчета среднего заработка и как его применять, чтобы избежать ошибок.
На вебинаре, посвященном подготовке отчетности за 2 квартал 2025 года (срок ее сдачи все ближе!) спикер Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания) и директор аудиторской компании рассказала о новых требованиях, типичных ошибках и особенностях сдачи отчетности по бухгалтерскому и налоговому учету с учетом произошедших изменений.
Марафон отчетности «Клерка»
С 22 по 24 июля 2025 года проводим серию тренингов с экспертами по составлению сложных отчетов за I полугодие: лучшие бухгалтеры с огромным опытом расскажут обо всех изменениях в формах и правилах составления отчетности, на примерах покажут, как заполнить каждую строчку и ответят на ваши вопросы.
Что ждет обладателей подписки Клерк.Премиум? Вы можете принять участие в марафоне бесплатно, нужно только зарегистрироваться на интересующие мастер-классы:
22 июля 11:00 мск — Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал. Узнаете, как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат.
23 июля 11:00 мск — Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3. Составите декларацию по НДС за полугодие вместе с аудитором, чтобы сделать все правильно и избежать претензий налоговиков.
24 июля 15:00 мск — Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП. Разберетесь, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом чтобы не допустить ошибок.
Разборы
Подготовили разбор, посвященный учету материалов, полученных при демонтаже ОС. Рассказали, как такие материалы провести в бухучете, рассмотрели понятие запасов и проводки.
До 25 июля 2025 года предстоит сдать уведомление по ЕНП, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги. Рассказали о налогах, которые попадут в это уведомление и подготовили таблицу с кодами периодов и КБК, чтобы вам было легче сориентироваться.
Из разбора узнаете, что нужно для НДС-вычетов и какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. Также изучили позицию судов и выяснили, нужны ли сертификаты качества и спецификации для обоснования права на НДС-вычеты.
У кассовых чеков множество реквизитов, и какие из них являются обязательными, определяют налоговики. Причем с 1 сентября перечень реквизитов станет больше. Разобрались, какие реквизиты станут обязательными, изучили изменения в реквизитах для онлайн-чеков при интернет-расчетах и новые требования к читаемости.
Из разбора, посвященного патентной системе налогообложения, узнаете все о ПСН: какие налоги заменяет, в чем ее плюсы и минусы, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году и какие виды деятельности запрещены. Также выяснили, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. А еще сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
Мини-курсы
Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня. За пару минут узнаете, как правильно поступить, когда сотруднику нужен отпуск с завтрашнего дня. Рассказали о сроке выплаты отпускных и административной ответственности за его нарушение, а также о возможных вариантах предоставления отпуска в подобных ситуациях.
ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Выяснили, как правильно действовать при смене фамилии индивидуальным предпринимателем: как передать измененные данные в ИФНС, проверить правильность внесенных данных и куда еще сообщить об изменениях.
Кто может получить лицензию на алкоголь. К розничной продаже крепкого алкоголя предъявляются особые требования, и для получения лицензии бизнес должен им соответствовать. Разобрали, кому нужна лицензия на торговлю алкоголем и какие требования предъявляются к бизнесу.
Счет в драгоценных металлах: что такое, кто его может открыть. Если вы ищете способы, как сохранить и приумножить деньги, вам точно будет интересно узнать об открытии счета в драгоценных металлах. Выяснили, что представляет собой такой счет, как он открывается и подлежит ли счет в драгоценных металлах обязательному страхованию.
Как определять срок полезного использования объектов ОС. Из мини-курса узнаете, что такое срок полезного использования и как определять срок полезного использования объектов основных средств.
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