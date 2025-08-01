Изменения в ЕФС-1, штрафы за VPN, учет в E-commerce и другие актуальные темы этой недели в подписке Клерк.Премиум.

Можно ли передавать сим-карту другому человеку? Какая ответственность предусмотрена за поиск экстремистских материалов? Как считать отпускные, если было повышение зарплаты? Собрали для вас все самое важное и интересное за неделю.
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Вебинары
Рынок интернет-торговли стабильно растет, и вместе с ним растут требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету. С Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет, разбираемся в ключевых аспектах работы E-commerce: бухгалтерский и налоговый учет, требования 152-ФЗ, программное обеспечение для автоматизации учета и настройка онлайн-кассы, оформление сделок и ведение документооборота.
Каждый работодатель обязан сдавать ЕФС-1, а ошибки в отчете могут повлечь за собой значительные штрафы и жалобы сотрудников. Спикер Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и руководитель образовательного центра, рассказала, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП, включая заполнение ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора, договоре ГПХ и кадровых мероприятиях.
Форма отчета ЕФС-1 снова меняется, также обновлен порядок расчетов с персоналом и внесены изменения в ТК. Разбираемся во всех нововведениях вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой. А еще на вебинаре узнаете, как изменения повлияют на работу бухгалтера, как избежать ошибок и не получить штрафы.
Бухгалтерский и налоговый учет в строительстве — одно из самых сложных направлений. Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет и руководитель аутсорсинговой компании, рассказала о ключевых моментах, которые нужно учитывать в работе, в том числе о специфике учета в строительстве (учет материалов, учет затрат и формирование себестоимости строительства, определение финансового результата), НДС и автоматизации учета.
Разборы
Одна из самых обсуждаемых тем этого лета — штрафы за VPN, поиск экстремистских материалов и передачу телефона третьему лицу. Вопросов действительно много, причем как у предпринимателей, так и у частных лиц. Разобрались, как новый закон повлияет на жизнь бизнеса и каждого человека, в каких случаях существует реальный риск привлечения к ответственности и какие штрафы есть на данный момент.
Штраф за VPN-2025: что случилось и чем грозит реклама и использование VPN, можно ли передавать сим-карту другому человеку? Правда и мифы
Каждый работодатель может столкнуться с ситуацией: работнику были выданы деньги на определенные цели (например, на представительские расходы), а он не представил отчет с документами. Выяснили, когда с невозвращенных подотчетных сумм придется уплатить НДФЛ и страховые взносы, а когда налогооблагаемого дохода не возникает.
Из разбора узнаете, как посчитать отпускные, если в компании было повышение зарплаты. Рассказали, когда и как учитывают индексацию зарплаты и подготовили примеры для разных случаев.
Понятие «норма выработки» не встречается ни в ТК, ни в других законодательных и подзаконных актах. Но это норма труда, а от нормы труда зависит его оплата. Выяснили, что скрывается за этим понятием, разобрались с формулой расчета «чистой» нормы выработки и учетом дополнительных временных трат.
Учет основных средств на УСН имеет отличия по сравнению с учетом других активов. Рассказываем о критериях отнесения имущества к ОС, а также об особенностях бухгалтерского и налогового учета для налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы».
Мини-курсы
Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС. Подготовили мини-курс, из которого узнаете о самых распространенных ошибках в платежном поручении и как их исправить. Разработали рекомендации, как правильно поступать в зависимости от вида ошибки, чтобы избежать начисления пеней и штрафов.
Как признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит. За пару минут расскажем, когда основное средство признается амортизируемым имуществом и как признавать расходы на его амортизацию при покупке в кредит.
Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять вычет НДС. Из мини-курса узнаете, когда можно принять расходы по длящимся услугам. Также разберем, как заявить вычет по НДС при длящихся услугах.
Как продлить квалифицированную электронную подпись. Когда срок действия КЭП скоро закончится, необязательно выпускать новую: электронную подпись можно продлить. Выяснили, как и когда продлевается КЭП и почему это нужно сделать вовремя.
Какой адрес указывать в заявлении на регистрацию кассы для выездной торговли. Для выездной торговли нужна онлайн-касса. За пару минут узнаете, что нужно для работы с кассой, как зарегистрировать технику в налоговой и какой адрес указать в заявлении на регистрацию.
Консультации
С подпиской Клерк.Премиум вы получаете доступ к безлимитным консультациям с экспертами-практиками и удобному поиску по базе уже проведенных консультаций. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции.
Сотрудник в отпуске ушел на больничный, как правильно отразить в 6-НДФЛ?
Какой порядок действий для руководителя и бухгалтера, если учредитель принял решение закрыть ООО на УСН? По какой форме подается уведомление в налоговую и кто может быть назначен ликвидатором?
Как турагенту правильно учесть доход и реализацию на УСН «Доходы» при агентском договоре?
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