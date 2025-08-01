Изменения в ЕФС-1, штрафы за VPN, учет в E-commerce и другие актуальные темы этой недели в подписке Клерк.Премиум.

Вебинары

Рынок интернет-торговли стабильно растет, и вместе с ним растут требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету. С Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет, разбираемся в ключевых аспектах работы E-commerce: бухгалтерский и налоговый учет, требования 152-ФЗ, программное обеспечение для автоматизации учета и настройка онлайн-кассы, оформление сделок и ведение документооборота.

Каждый работодатель обязан сдавать ЕФС-1, а ошибки в отчете могут повлечь за собой значительные штрафы и жалобы сотрудников. Спикер Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и руководитель образовательного центра, рассказала, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП, включая заполнение ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора, договоре ГПХ и кадровых мероприятиях.

Форма отчета ЕФС-1 снова меняется, также обновлен порядок расчетов с персоналом и внесены изменения в ТК. Разбираемся во всех нововведениях вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой. А еще на вебинаре узнаете, как изменения повлияют на работу бухгалтера, как избежать ошибок и не получить штрафы.

Бухгалтерский и налоговый учет в строительстве — одно из самых сложных направлений. Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет и руководитель аутсорсинговой компании, рассказала о ключевых моментах, которые нужно учитывать в работе, в том числе о специфике учета в строительстве (учет материалов, учет затрат и формирование себестоимости строительства, определение финансового результата), НДС и автоматизации учета.