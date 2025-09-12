ЦОК КПП ЗП 11.09 Мобильная
Ключевые осенние изменения 2025 года и другие важные материалы этой недели

Как избежать штрафов и блокировок, если вы продаете товары на маркетплейсах? Что меняется в электронном взаимодействии с ФНС? Как установить доплату за замещение отсутствующего сотрудника? Собрали самые интересные материалы из подписки Клерк.Премиум в одной подборке.

Осенью 2025 года в силу вступает множество нововведений, которые затрагивают отчетность, документооборот, кадровый учет и взаимодействие с ФНС. Вместе с к.э.н., экспертом по аудиту, бухучету и МСФО Анной Тетерлевой разбираемся в изменениях, чтобы вы могли работать без ошибок, штрафов и доначислений.

В 2025 году произошли изменения в учете, налогообложении и проверках для продавцов на маркетплейсах. Основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет Елена Шедис рассказала о главных новшествах и нюансах продаж на маркетплейсах в новых условиях. На вебинаре разобрались с особенностями работы с НДС, прямой интеграцией маркетплейсов с налоговой, основными претензиями налоговиков и другими важными моментами.

С 1 сентября 2025 года начали действовать изменения в законодательстве о персональных данных. Спикер Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер и продюсер-методолог Школы Клерка рассказала о новых требованиях (обработка обезличенных данных, новая форма согласия на обработку ПДн), ответственности, главных рисках и о том, что нужно поменять на сайте и как настроить чат-бот.

  1. Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Если компанию исключили из реестра МСП, но она узнала об этом с опозданием, в отношении страховых взносов нужно предпринять определенные действия. Из мини-курса узнаете, кто имеет право на применение пониженного тарифа страховых взносов, почему организацию могут исключить из реестра МСП и как считать страховые взносы в таком случае.

  2. Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Подготовили мини-курс, который поможет разобраться с привлечением сотрудника к материальной ответственности, если он нанес ущерб оборудованию. Рассказываем, когда получится взыскать ущерб, а когда — нет (с примером из судебной практики), как привлечь работника к материальной ответственности и сколько можно удержать из зарплаты.

  3. Как предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника: порядок оформления. Из мини-курса узнаете, когда работнику положен неоплачиваемый отпуск в связи со смертью родственника и как его предоставить. Также разобрали порядок выплаты материальной помощи сотруднику.

  4. Как установить доплату за замещение отсутствующего сотрудника. Если работник замещает коллегу и при этом выполняет свои основные обязанности, ему устанавливается доплата за замещение. За пару минут расскажем, в каких случаях положена такая доплата, а в каких — нет, как правильно ее оформить и что будет, если не произвести доплату.

Увольнение командированного трудовым законодательством прямо не запрещено, но процесс сопряжен с различными рисками. Разобрали ключевые сложности увольнения во время командировки, включая увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон и проанализировали судебную практику по этому вопросу.

ФНС разработала проект приказа с новой формой декларации по УСН: она будет применяться со сдачи отчетности уже за этот год. Подготовили разбор, из которого узнаете об основных изменениях в новой форме. 

Сервис Клерк.Консультации — это возможность получить ответ на любой сложный вопрос из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. С подпиской Клерк.Премиум вам доступна безлимитная поддержка экспертов, а также удобный поиск по базе уже проведенных консультаций.

  1. Как продавцу «Вайлдберриз» отразить сумму, удержанную за начисленные баллы программы лояльности?

  2. Как правильно передать имущество для выполнения рекламных услуг и какие налоги платятся в этом случае?

