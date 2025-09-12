Ключевые осенние изменения 2025 года и другие важные материалы этой недели

Вебинары

Осенью 2025 года в силу вступает множество нововведений, которые затрагивают отчетность, документооборот, кадровый учет и взаимодействие с ФНС. Вместе с к.э.н., экспертом по аудиту, бухучету и МСФО Анной Тетерлевой разбираемся в изменениях, чтобы вы могли работать без ошибок, штрафов и доначислений.

В 2025 году произошли изменения в учете, налогообложении и проверках для продавцов на маркетплейсах. Основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет Елена Шедис рассказала о главных новшествах и нюансах продаж на маркетплейсах в новых условиях. На вебинаре разобрались с особенностями работы с НДС, прямой интеграцией маркетплейсов с налоговой, основными претензиями налоговиков и другими важными моментами.