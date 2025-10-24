Трансформация профессии бухгалтера: к чему готовиться в 2026 году

А еще предлагаем познакомиться с самыми важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
Даже одна ошибка в декларации по НДС способна стать поводом для серьезных претензий со стороны налоговиков, тем более что сейчас ФНС активно использует автоматизированные системы контроля. Чтобы избежать ошибок, заполняем декларацию по НДС за III квартал с аттестованным аудитором и методологом Центра обучения Клерк Наталией Макошь: пройдите весь путь вместе с экспертом — от настройки учета до отправки декларации.
Может ли бухгалтер стать незаменимым финансовым партнером компании? Конечно да, если научится превращать отчетность в управленческий инструмент. Для многих собственников бухгалтерские отчеты — это сложно и непонятно, а управленческий баланс — ваш ключ к диалогу с владельцем бизнеса.
На вебинаре эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании Лариса Магафурова рассказала, чем отличается бухгалтерский баланс от управленческого и как научиться говорить с собственником на одном языке — превращать таблицы в понятную «карту бизнеса».
Штрафы и доначисления из-за ошибок в 6-НДФЛ — реальность, с которой уже столкнулись многие бухгалтеры. Вместе со спикером вебинара, частнопрактикующим бухгалтером и аттестованным налоговым консультантом Ольгой Подрезовой пошагово и на примерах разобрали, как без ошибок заполнить отчет за III квартал 2025 года.
В 2025 году собственники бизнеса как никогда нуждаются в стратегах, способных превращать данные в деньги и строить финансовые модели будущего. А это значит, что у бухгалтеров появляется шанс занять позицию финансового директора.
Эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб» Екатерина Ярушкина рассказала, как трансформируется профессия бухгалтера в 2025 году и какие навыки необходимо развивать, а также поделилась дорожной картой перехода от главбуха к финансовому директору – с вариантами карьерных траекторий и потолками дохода.
Мини-курсы
Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. За пару минут узнаете об особенностях учета доходов на УСН, если клиенты оплачивают товары и услуги через платежный сервис. Также выяснили, нужно ли применять кассу и формировать чеки при использовании платежного сервиса.
Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Проверить сведения по лицевому счету в СФР — а именно там хранятся сведения о стаже, местах работы, уплаченных взносах — можно через портал «Госуслуги». В мини-курсе рассказываем, как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги», какие данные будут в выписке и можно ли через «Госуслуги» проверить накопления в негосударственных фондах.
Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Изменение условий труда — мера, на которую иногда вынуждены идти работодатели. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, в каких случаях работодатель вправе изменить условия трудового договора и какие сроки установлены для уведомления работника. Также рассказали, что делать, если сотрудник отказался от новых условий труда.
Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Самозапрет на кредиты чаще всего устанавливается для защиты от мошенников. Если же гражданину нужно снять такой самозапрет, сделать это можно через портал «Госуслуги». За пару минут узнаете, как происходит снятие самозапрета через «Госуслуги» и как снять самозапрет через МФЦ.
Разборы
Продолжит ли действовать доверенность, если выдавший ее руководитель юрлица умер? Узнали, что говорит по этому вопросу действующее законодательство и судебная практика.
К бухгалтеру могут применяться различные виды ответственности — административная, материальная и даже уголовная. Разобрали некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно и выяснили, какие статьи УК могут грозить бухгалтеру.
С 2026 года в НК уточнят порядок расчета фиксированных взносов для ИП на АУСН. Разобрали, какие изменения ждут фиксированные взносы ИП и взносы на травматизм за сотрудников, а также какие регионы присоединятся к эксперименту.
При наступлении в жизни сотрудника определенных событий работодатель может предоставить ему материальную помощь. Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Разобрали, какие лимиты есть для других видов матпомощи и в каких случаях она считается необлагаемым доходом.
Консультации
