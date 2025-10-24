Трансформация профессии бухгалтера: к чему готовиться в 2026 году

Записи вебинаров

Даже одна ошибка в декларации по НДС способна стать поводом для серьезных претензий со стороны налоговиков, тем более что сейчас ФНС активно использует автоматизированные системы контроля. Чтобы избежать ошибок, заполняем декларацию по НДС за III квартал с аттестованным аудитором и методологом Центра обучения Клерк Наталией Макошь: пройдите весь путь вместе с экспертом — от настройки учета до отправки декларации.

Может ли бухгалтер стать незаменимым финансовым партнером компании? Конечно да, если научится превращать отчетность в управленческий инструмент. Для многих собственников бухгалтерские отчеты — это сложно и непонятно, а управленческий баланс — ваш ключ к диалогу с владельцем бизнеса.

На вебинаре эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании Лариса Магафурова рассказала, чем отличается бухгалтерский баланс от управленческого и как научиться говорить с собственником на одном языке — превращать таблицы в понятную «карту бизнеса».

Штрафы и доначисления из-за ошибок в 6-НДФЛ — реальность, с которой уже столкнулись многие бухгалтеры. Вместе со спикером вебинара, частнопрактикующим бухгалтером и аттестованным налоговым консультантом Ольгой Подрезовой пошагово и на примерах разобрали, как без ошибок заполнить отчет за III квартал 2025 года.

В 2025 году собственники бизнеса как никогда нуждаются в стратегах, способных превращать данные в деньги и строить финансовые модели будущего. А это значит, что у бухгалтеров появляется шанс занять позицию финансового директора.

Эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб» Екатерина Ярушкина рассказала, как трансформируется профессия бухгалтера в 2025 году и какие навыки необходимо развивать, а также поделилась дорожной картой перехода от главбуха к финансовому директору – с вариантами карьерных траекторий и потолками дохода.