Налоги 2026: как работать в условиях изменений

Записи вебинаров

Профессия аналитика 1С стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в 2025–2026 годах. Перейти в нее бухгалтерам, планирующим сменить вектор профессионального развития, гораздо легче и быстрее, чем остальным: понимание учета, ФСБУ, НК, проводок, первички и логики 1С — это готовая база, которой не хватает большинству начинающих аналитиков.

Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, чем реально занимается аналитик 1С, какие навыки нужно освоить и как выстроить путь перехода в новую карьеру.

Консультация с экспертом Надеждой Камышевой — уникальная возможность получить актуальную и достоверную информацию по НДС, УСН, ПСН, налоговым агентам и новому законопроекту. Глава Экспертного совета «Клерка» и самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета рассказала о последних изменениях в налогах и проконсультировала по самым сложным и неоднозначным вопросам.

Как изменятся правила работы на УСН и ПСН в 2026 году? Что бухгалтеру нужно сделать уже сейчас, чтобы избежать перехода на НДС и налоговых рисков? На вебинаре частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант и преподаватель Ольга Подрезова рассказала, как работать с изменениями в патентной системе и УСН, чтобы избежать ошибок и штрафов. Также обсудили рисковые схемы 2026 года и безопасные альтернативы.

Чтобы понять реальные механизмы доказывания в налоговых спорах и получить навык анализа судебных актов по налоговым делам, предлагаем присоединиться к мастер-классу с преподавателем курса «Налоговый консультант» и одним из ведущих налоговых консультантов страны Оксаной Поповой. В рамках мастер-класса эксперт провела живой разбор реального дела из практики: анализ позиций налогового органа, налогоплательщика и суда, обсуждение аргументов, ошибок и стратегий защиты.