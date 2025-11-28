Налоги 2026: как работать в условиях изменений

Обсудили последние новости и нюансы нововведений с главой Экспертного совета «Клерка», чтобы помочь вам разобраться в изменениях. А также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Профессия аналитика 1С стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в 2025–2026 годах. Перейти в нее бухгалтерам, планирующим сменить вектор профессионального развития, гораздо легче и быстрее, чем остальным: понимание учета, ФСБУ, НК, проводок, первички и логики 1С — это готовая база, которой не хватает большинству начинающих аналитиков.
Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, чем реально занимается аналитик 1С, какие навыки нужно освоить и как выстроить путь перехода в новую карьеру.
Консультация с экспертом Надеждой Камышевой — уникальная возможность получить актуальную и достоверную информацию по НДС, УСН, ПСН, налоговым агентам и новому законопроекту. Глава Экспертного совета «Клерка» и самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета рассказала о последних изменениях в налогах и проконсультировала по самым сложным и неоднозначным вопросам.
Как изменятся правила работы на УСН и ПСН в 2026 году? Что бухгалтеру нужно сделать уже сейчас, чтобы избежать перехода на НДС и налоговых рисков? На вебинаре частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант и преподаватель Ольга Подрезова рассказала, как работать с изменениями в патентной системе и УСН, чтобы избежать ошибок и штрафов. Также обсудили рисковые схемы 2026 года и безопасные альтернативы.
Чтобы понять реальные механизмы доказывания в налоговых спорах и получить навык анализа судебных актов по налоговым делам, предлагаем присоединиться к мастер-классу с преподавателем курса «Налоговый консультант» и одним из ведущих налоговых консультантов страны Оксаной Поповой. В рамках мастер-класса эксперт провела живой разбор реального дела из практики: анализ позиций налогового органа, налогоплательщика и суда, обсуждение аргументов, ошибок и стратегий защиты.
Налоговая реформа-2026 не касается АУСН, поэтому автоупрощенку многие рассматривают как законный способ избежать НДС. На вебинаре спикеры Ольга и Елена Шаповаловы, практикующие главные бухгалтеры и основатели бухгалтерской компании Shapovalovy_buh рассказали, может ли АУСН стать альтернативой УСН и ПСН в 2026 году, а также поделились всеми нюансами АУСН — от условий применения до плюсов и минусов этого налогового режима.
Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Осмотр ФНС — не самая приятная процедура для любого бизнеса. Из мини-курса узнаете, что представляет собой осмотр ФНС и что инспекторы могут проверить в процессе осмотра. Также рассказали, как подготовиться к осмотру ФНС.
Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Контент нейросетей сегодня повсюду, и многие даже не задумываются о законности его использования. За пару минут узнаете, кто считается автором контента нейросетей и как использовать такой контент без нарушения авторских прав.
Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Перечисление зарплаты в банк, выбранный работодателем, часто вызывает недовольство сотрудников. Разобрали, может ли работник сам выбрать, в каком банке ему получать зарплату и как поменять реквизиты банка. Также узнаете, что делать, если работодатель продолжает перечислять зарплату в другой банк.
Дисциплинарные взыскания: виды, как оформлять. Дисциплинарное взыскание — это наказание за нарушение трудовой дисциплины. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, в каких случаях применяют дисциплинарное взыскание и как его оформить. Также рассказали и видах дисциплинарных взысканий.
Многие работодатели уверены, что они вправе самостоятельно определять размер праздничной премии для каждого сотрудника. Но все не так однозначно: праздничная премия не имеет производственного характера, а потому не зависит от деловых качеств сотрудника. Разобрали, почему выплата премии к празднику в разном размере может стать причиной обращения работников в суд и привели примеры из судебной практики.
СФР выпустил письма о взносах на травматизм с компенсации сотрудникам при использовании их авто. Подготовили разбор, из которого узнаете об условиях для льготы по взносам.
Может ли ошибка в платежке стать причиной отказа в зачете платежа? Рассказываем, когда ошибки в платежке некритичны и что по этому вопросу говорит судебная практика.
Увеличение ставки НДС до 22% сделало необходимым пересмотр длящихся договоров. Разобрали, когда необходимо заключать дополнительные соглашения и подготовили варианты формулировок. Также рассказали, как уведомить контрагента о необходимости новаций.
Клерк.Консультации — сервис экспертной поддержки в ежедневном формате. С ним вы получите оперативные ответы практикующих экспертов на самые сложные вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам.
Можно ли уменьшить УСН 6% на фиксированные взносы ИП, уплаченные с опозданием?
По итогам 2024 года ООО на УСН «Доходы минус расходы» попало под НДС (выбрали 5%). Если по итогам 2025 года доходы будут менее 20 млн, то НДС не будет применяться?
