Как развивать бизнес в условиях налоговой реформы: особенности финансового планирования на 2026 год

Записи вебинаров

В 2026 году бизнесу предстоит работать по-новому. На вебинаре Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал, как адаптировать свою финансовую стратегию для будущего и что учесть при финансовом моделировании в 2026 году, чтобы бизнес смог уверенно расти даже в условиях изменений.

В рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» прошел мастер-класс с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны Екатериной Болдиновой. Пошагово погрузитесь в процедуру выездной налоговой проверки с акцентом на действия налогоплательщика и его представителя на каждом этапе — от подготовки к ВНП до составления возражений на акт. Также на мастер-классе рассмотрели тактику поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя и как фиксировать нарушения.

В 2026 году селлеров ждет множество изменений. Один из ключевых моментов — работа с НДС. На вебинаре Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет рассказала, как селлеру работать с НДС в 2026 году и как адаптировать учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил.

На консультации с экспертом 1С с опытом работы более 25 лет Константином Соболевским разобрали, что меняется в 1С и обсудили самые важные аспекты работы в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д. Также спикер ответил на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.