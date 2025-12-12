Как развивать бизнес в условиях налоговой реформы: особенности финансового планирования на 2026 год

Записи вебинаров
В 2026 году бизнесу предстоит работать по-новому. На вебинаре Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал, как адаптировать свою финансовую стратегию для будущего и что учесть при финансовом моделировании в 2026 году, чтобы бизнес смог уверенно расти даже в условиях изменений.
В рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» прошел мастер-класс с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны Екатериной Болдиновой. Пошагово погрузитесь в процедуру выездной налоговой проверки с акцентом на действия налогоплательщика и его представителя на каждом этапе — от подготовки к ВНП до составления возражений на акт. Также на мастер-классе рассмотрели тактику поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя и как фиксировать нарушения.
В 2026 году селлеров ждет множество изменений. Один из ключевых моментов — работа с НДС. На вебинаре Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет рассказала, как селлеру работать с НДС в 2026 году и как адаптировать учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил.
На консультации с экспертом 1С с опытом работы более 25 лет Константином Соболевским разобрали, что меняется в 1С и обсудили самые важные аспекты работы в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д. Также спикер ответил на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.
Какие изменения по патенту и УСН произойдут в 2026 году? Как считать доход и выбрать ставку НДС? С какими рисками может столкнуться бизнес? Эти и другие вопросы разобрали на вебинаре с частнопрактикующим бухгалтером, аттестованным налоговым консультантом и преподавателем бухгалтерского учета Ольгой Подрезовой.
Типовой устав: что это такое и кому подойдет. При регистрации ООО не всегда обязательно создавать свой устав: в некоторых случаях можно использовать типовой. Из мини-курса узнаете, что такое типовой устав и какие у него плюсы, а также какой информации нет в этом документе. И ответим на один из главных вопросов — кто не может использовать типовой устав.
Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Действие льготы по НДС для туроператоров продлили до 31 декабря 2030 года. Разобрали, в каких случаях туристические услуги освобождаются от НДС. Также рассказали, что такое турпродукт.
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций — это обязательно? Подготовили мини-курс, из которого узнаете, для чего нужен раздельный учет, когда его можно не вести, а также как определить совокупные расходы и распределять части расходов по облагаемым и необлагаемым НДС операциям.
Как заключить договор аренды земли с частным собственником. Компания или ИП могут заключить договор аренды земли с частным собственником. В мини-курсе разобрали, что такое договор аренды земли и как его заключить, если земля арендуется у частного собственника. Также рассказали, на что обратить внимание при заключении договора.
Увольнение сотрудника, который является должником по судебному решению, имеет свои нюансы: просто отдать его документы на выходе недостаточно. Из разбора узнаете, как правильно оформить прекращение удержаний, надо ли хранить копию исполнительного документа и кому и когда его вернуть, а также какие особенности существуют при увольнении алиментщика. Также рассказали о «подводных камнях» этого процесса, чтобы вы могли избежать ошибок и штрафов.
Поправки в НК затронули и зачет денег с сальдо ЕНС. Выяснили, что изменилось при зачете со своего ЕНС на чужой, зачете с ЕНС ИП через Личный кабинет и зачете с ЕНС по предварительным уведомлениям. Также статью 78 НК РФ дополнили новым пунктом, касающимся зачета при экономических преступлениях.
Перед Новым годом у компаний часто возникают нетипичные расходы — на украшение помещений, подарки сотрудникам и их детям. Из разбора узнаете о специфике бухгалтерского и налогового учета новогодних расходов.
Учет кофейно-чайных расходов часто вызывает вопросы у бухгалтеров. Рассказали, стоит ли учитывать чай и кофе в расходах с целью уменьшения налога на прибыль и можно ли включать в расходы чай и кофе при применении УСН «Доходы за вычетом расходов». Также разобрали особенности начисления НДС, НДФЛ и страховых взносов и проводки в бухучете.
Клерк.Консультации — сервис, с которым вы можете получить профессиональную поддержку по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. Задаете свой вопрос, мы назначаем эксперта, он готовит ответ и далее общаетесь с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Какие ставки УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» установлены в Санкт-Петербурге на 2026 год для оптовой торговли и розничной торговли на маркетплейсах?
Как будет выглядеть отчетность для ИП на АУСН для селлеров? В доход брали по отчетам маркетплейса, а не по поступлению на р/с. Каким образом банк будет подавать сведения в налоговую?
