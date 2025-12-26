Закрываем год без ошибок и штрафов: что нужно успеть до 31 декабря 2025 года

А также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
Декабрь — традиционно сложный период для бухгалтера. Помимо рутины, нужно подготовить компанию к новому отчетному периоду. Спикер Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала, что необходимо успеть сделать до 31 декабря. Разобрали ключевые проводки декабря, годовой отчет 2025 года и частые ошибки, а также ключевые изменения, которые нужно учесть в конце года.
ВЭД всегда вызывает много вопросов. Импорт товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства и другие нюансы внешнеэкономической деятельности разобрали на консультации с экспертом по учету и налогам ВЭД, автором курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ» Еленой Клиновой.
17 декабря 2025 года «Клерк» провел X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в Краснодаре. С ведущими экспертами России обсудили все, что нужно знать здесь и сейчас: участники получили разъяснения по работе с НДС, УСН, АУСН, кадровым и воинским учетом, практические кейсы по работе на маркетплейсах, советы практиков о построении управленческого учета и бухгалтерского бизнеса и рекомендации как перестроить работу чтобы не попасть под проверки ФНС. Запись содержит полный день актуальных выступлений, разбор реальных кейсов, шаблоны документов и пошаговые чек-листы.
Начинать подготовку к работе в 2026 году нужно уже сейчас. На вебинаре аттестованный аудитор, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк Наталия Макошь рассказала, что нужно сделать в конце года бухгалтеру, чтобы быстро адаптироваться к изменениям. Вы получите практические рекомендации, которые сэкономят сотни часов настройки и позволят избежать штрафов — от пересмотра учетной политики под новые ФСБУ 4/2023 и 9/2025 до автоматизации расчетов в «1С:Бухгалтерия 8».
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Мини-курсы
Зачем ИП на патенте нужна УСН. Из мини-курса узнаете, для чего ИП, применяющему патентную систему, нужна УСН и чем она выгодна для предпринимателей. Также расскажем, как вести учет на УСН.
Как оформить доначисление зарплаты. В некоторых случаях может потребоваться доначисление заработной платы. Разобрали, в каких случаях работодатель должен провести доначисление и как оно оформляется.
Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить. Сотрудники должны быть ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда. За пару минут узнаете, как подтвердить, что компания ознакомила работников с результатами СОУТ, что указать в листе ознакомления и сколько его хранить.
Как оформить отстранение и допуск к работе. В определенных случаях работодатель может не допустить сотрудника к исполнению трудовых функций. Разобрали, когда работника могут отстранить по медицинским показаниям и на какой срок. Также выяснили, можно ли уволить отстраненного от работы сотрудника и как оформить допуск к работе после отстранения.
Разборы
Перевести жилое помещение в нежилое возможно, но только при соблюдении ряда условий. Подготовили подробную инструкцию, которая поможет разобраться во всех процедурах и узнать о необходимых согласованиях, если вы решили открыть кафе, офис, салон иди другой бизнес в жилом помещении.
Пошагово разобрали порядок действий для бухгалтеров и ИП по расчету налога по патенту в программе «1С». Также подготовили инструкцию, которая поможет сформировать уведомление об уменьшении суммы налога.
При выходе участника из ООО компания обязана выплатить ему действительную стоимость его доли. Разобрали, что такое действительная стоимость доли, как она рассчитывается и какие нюансы нужно учитывать. Также узнаете, когда можно не выплачивать действительную стоимость доли и что будет, если не выплатить ее без оснований.
Как быть с длящимися договорами, в которых сказано «без НДС», если вы упрощенец, а доход за 2025 год превысил 20 млн рублей? Разобрали, с какими сложностями могут столкнуться такие продавцы (поставщики), рассмотрели позиции ВС и КС и возможные варианты действий.
Консультации
Чтобы вы могли получить оперативный ответ на свой вопрос по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам, мы создали Клерк.Консультации. Консультация с практикующими экспертами поможет не тратить время на самостоятельный поиск правильного ответа и работать без ошибок.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
При переходе ИП на УСН «Доходы минус расходы» доходы, полученные в январе за декабрьские продажи, останутся в 2025 году?
Какую сумму дохода следует учитывать при работе на маркетплейсах, чтобы не превысить лимит в 60 млн рублей: сумму всего дохода или сумму дохода, учитываемую при исчислении налоговой базы на УСН «Доходы»?
