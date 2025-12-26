Закрываем год без ошибок и штрафов: что нужно успеть до 31 декабря 2025 года

Записи вебинаров

Декабрь — традиционно сложный период для бухгалтера. Помимо рутины, нужно подготовить компанию к новому отчетному периоду. Спикер Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала, что необходимо успеть сделать до 31 декабря. Разобрали ключевые проводки декабря, годовой отчет 2025 года и частые ошибки, а также ключевые изменения, которые нужно учесть в конце года.

ВЭД всегда вызывает много вопросов. Импорт товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства и другие нюансы внешнеэкономической деятельности разобрали на консультации с экспертом по учету и налогам ВЭД, автором курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ» Еленой Клиновой.

17 декабря 2025 года «Клерк» провел X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в Краснодаре. С ведущими экспертами России обсудили все, что нужно знать здесь и сейчас: участники получили разъяснения по работе с НДС, УСН, АУСН, кадровым и воинским учетом, практические кейсы по работе на маркетплейсах, советы практиков о построении управленческого учета и бухгалтерского бизнеса и рекомендации как перестроить работу чтобы не попасть под проверки ФНС. Запись содержит полный день актуальных выступлений, разбор реальных кейсов, шаблоны документов и пошаговые чек-листы.

Начинать подготовку к работе в 2026 году нужно уже сейчас. На вебинаре аттестованный аудитор, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк Наталия Макошь рассказала, что нужно сделать в конце года бухгалтеру, чтобы быстро адаптироваться к изменениям. Вы получите практические рекомендации, которые сэкономят сотни часов настройки и позволят избежать штрафов — от пересмотра учетной политики под новые ФСБУ 4/2023 и 9/2025 до автоматизации расчетов в «1С:Бухгалтерия 8».