Пониженные страховые взносы МСП в 2026 году: перечень видов деятельности для тарифа 15%

Правительство опубликовало перечень с видами деятельности, которые дают право МСП на уплату страховых взносов по единому пониженному тарифу 15%.
Как правильно прочитать перечень.
Льготный тариф для общепита — нюансы.
Таблица с кодами ОКВЭД из приоритетных отраслей.
Рекомендованная форма РСВ.
Что случилось
Вышло распоряжение Правительства с перечнем видов деятельности, которые позволяют МСП в 2026 году применять пониженный тариф страховых взносов 15%.
Основание — распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р
Список достаточно обширный — в него вошли 54 вида деятельности для малого бизнеса, которые дают право на льготу по страховым взносам.
В таблице перечня указаны коды ОКВЭД на уровне класса — то есть первые две цифры, которые обозначают общую экономическую сферу.
Пример. 01 — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.
Полный код ОКВЭД схематически выглядит так ХХ.ХХ.ХХ и включает в себя помимо класса:
Подкласс, который уточняет направление деятельности внутри класса. Например, 01.1 — выращивание однолетних культур.
Группу, которая конкретизирует сферу деятельности. Например, 01.11 — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
Подгруппу, например, 01.11.1 — выращивание зерновых культур.
Вид, который уже описывает конкретный вид деятельности. Например, 01.11.11 — выращивание пшеницы.
Все детальные уровни кода ОКВЭД — подклассы, группы, подгруппы и виды — которые входят в указанный в таблице распоряжения класс, тоже дают право на льготу.
Кто из субъектов МСП может применять пониженный тариф страховых взносов 15%
Как понять, что ваш бизнес в 2026 году может платить страховые взносы по пониженному тарифу 15%. Чтобы воспользоваться льготой, должны одновременно выполняться условия:
Вы нашли свой основной вид деятельности, который указан в ЕГРЮЛ (для организаций) или в ЕГРИП (для ИП) в перечне Правительства. Обращаем внимание — нужно смотреть именно по основному коду ОКВЭД.
Доля дохода от основного вида деятельности должна быть не менее 70% по итогам отчетного (расчетного) периода.
Основание — пп. 17 п. 1, п. 2.4, 13.3 ст. 427 НК
Право на льготу появляется при выполнении указанных условий с первого числа месяца, в котором бизнес включили в реестр МСП.
Пониженный тариф 15% нужно применять не ко всей сумме выплаты физлицу, а только с превышающей 1,5 МРОТ. В 2026 году это 40 639,50 рублей, так как МРОТ установлен на уровне 27 093 рубля (27 093 * 1,5 = 40 639,50).
К сумме выплаты, которая не превышает 1,5 МРОТ, нужно применять базовый тариф 30%.
Единый пониженный тариф взносов можно применять также в отношении выплат:
сотрудников, которые работают неполный рабочий день;
совместителей;
физических лиц, с которыми сотрудничаете по договору ГПХ.
Что важно! Если вы будете применять пониженный тариф 15% и в течение года перестанете отвечать установленным условиям, например по доле доходов по основному виду деятельности, вы утрачиваете право на льготный тариф с начала расчетного периода, в котором произошло такое несоответствие. То есть придется пересчитать страховые взносы по базовому тарифу 30% с начала года.
Пример. ИП Карасев с начала 2026 года соответствует условиям, которые дают право на пониженный тариф страховых взносов. По итогам 9 месяцев 2026 года доля доходов по основному виду деятельности снизилась до 57%. В этом случае предпринимателю придется пересчитать страховые взносы по тарифу 30% с 1 января 2026 года. Далее нужно определить разницу и сразу же ее доплатить на ЕНС — до 28 октября 2026 года. Также необходимо подать в налоговую уточненный расчет по страховым взносам — за I квартал и за полугодие 2026 года.
Пониженный тариф страховых взносов 15% для общепита
Общепит теперь может платить страховые взносы по единому тарифу 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ по двум основаниям, в зависимости от условий, которым соответствует бизнес.
1. Компании и ИП из реестра МСП, которые предоставляют услуги общественного питания и соответствуют требованиям пп. 38 п. 3 ст. 149 НК, п. 13.1 ст. 427 НК:
✅ Вид деятельности «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» указан как основной — на первое число месяца, в котором бизнес включили в реестр МСП.
✅ Услуги общепита бизнес оказывает через объекты общественного питания или в формате выездного обслуживания.
✅ Среднесписочная численность работников превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов МСП.
✅ За предшествующий календарный год одновременно выполняются три условия:
Совокупные доходы — не более 2 млрд рублей.
Доля доходов от услуг общепита в общих доходах бизнеса — не менее 70%.
Среднемесячный размер выплат сотрудникам общепита — не менее размера среднемесячной зарплаты за предшествующий календарный год по классу ОКВЭД 56 в регионе, где подавали расчет по страховым взносам.
2. Компании и ИП из реестра МСП, которые предоставляют услуги общественного питания и соответствуют требованиям п. 13.3 ст. 427 НК:
Код ОКВЭД 56 указан в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП в качестве основного.
Доля дохода от основного вида деятельности должна быть не менее 70% по итогам отчетного (расчетного) периода.
То есть первый случай относится к среднему бизнесу со среднесписочной численностью сотрудников более 250 человек, а второй — к малому бизнесу со среднесписочной численностью, не превышающей 250 человек. Поэтому если компании или ИП из сферы общепита не соответствуют требованиям п. 13.1 ст. 427 НК, они смогут применять пониженный тариф взносов 15%, как МСП из приоритетных отраслей. Это связано с тем, что в перечне Правительства указан код ОКВЭД 56.
В обоих случаях, если бизнес из сферы общепита будет применять пониженный тариф взносов, но в течение года перестанет соответствовать указанным условиям, он утратит право на льготу с начала расчетного периода, в котором допущено нарушение.
Какие виды деятельности входят в перечень Правительства и дают право на пониженный тариф взносов 15%
Код ОКВЭД
Наименование группировки
01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
03
Рыболовство и рыбоводство
10
Производство пищевых продуктов
11
Производство напитков
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24
Производство металлургическое
25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27
Производство электрического оборудования
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования
31
Производство мебели
32
Производство прочих готовых изделий
33
Ремонт и монтаж машин и оборудования
36
Забор, очистка и распределение воды
37
Сбор и обработка сточных вод
38
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
39
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений
50
Деятельность водного транспорта
51
Деятельность воздушного и космического транспорта
53
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
55
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
58
Деятельность издательская
59
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
60
Деятельность в области телевизионного и радиовещания
61
Деятельность в сфере телекоммуникаций
62
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
63
Деятельность в области информационных технологий
68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
72
Научные исследования и разработки
74
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
75
Деятельность ветеринарная
79
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
80
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
84
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению
85
Образование
87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
90
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
91
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93.1
Деятельность в области спорта
94
Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций
95
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Рекомендованная форма РСВ для МСП из приоритетных отраслей
ФНС разработала проект формы расчета по страховым взносам, но пока он не утвержден.
Налоговая служба рекомендует бизнесу из приоритетных отраслей, который платит страховые взносы по пониженному тарифу 15%, с отчетности за I квартал заполнять именно эту форму.
