Пониженные страховые взносы МСП в 2026 году: перечень видов деятельности для тарифа 15%

Что случилось

Вышло распоряжение Правительства с перечнем видов деятельности, которые позволяют МСП в 2026 году применять пониженный тариф страховых взносов 15%.

Основание — распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р

Список достаточно обширный — в него вошли 54 вида деятельности для малого бизнеса, которые дают право на льготу по страховым взносам.

В таблице перечня указаны коды ОКВЭД на уровне класса — то есть первые две цифры, которые обозначают общую экономическую сферу.

Пример. 01 — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.

Рисунок. Коды ОКВЭД в перечне Правительства для пониженных страховых взносов МСП.

Полный код ОКВЭД схематически выглядит так ХХ.ХХ.ХХ и включает в себя помимо класса:

Подкласс , который уточняет направление деятельности внутри класса. Например, 01.1 — выращивание однолетних культур.

Группу , которая конкретизирует сферу деятельности. Например, 01.11 — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Подгруппу , например, 01.11.1 — выращивание зерновых культур.

Вид, который уже описывает конкретный вид деятельности. Например, 01.11.11 — выращивание пшеницы.

Все детальные уровни кода ОКВЭД — подклассы, группы, подгруппы и виды — которые входят в указанный в таблице распоряжения класс, тоже дают право на льготу.