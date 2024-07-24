Как «Клерк» помогает развивать и продвигать бизнес

Более 20 лет «Клерк» делает работу бухгалтеров и предпринимателей легче и интереснее: мы рассказываем о нюансах ведения бухучета, налогах, изменениях в законах и помогаем искать ответы на сложные вопросы. А еще «Клерк» с удовольствием займется продвижением вашего бизнеса: наш трафик — более 7 миллионов посетителей в месяц, и эта аудитория станет не только нашей, но и вашей.

Как это работает

На «Клерке» можно запустить свой корпоративный блог, в котором вы будете делиться с подписчиками профессиональными секретами, увлекательно рассказывать о своих продуктах и привлекать новую аудиторию.

У блогов компаний на «Клерке» десятки тысяч подписчиков, причем это не просто читатели, а заинтересованные потенциальные клиенты, активные представители бизнес-сообщества.

А можно — принять участие в спецпроекте для комплексного продвижения: здесь огромное пространство для экспериментов и реализации нестандартных идей. О том, сколько стоит реклама на Клерк.Бизнес и как получить новых лояльных клиентов и устойчивый поток лидов — в нашем материале.