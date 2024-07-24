Как «Клерк» помогает развивать и продвигать бизнес

Как это работает
На «Клерке» можно запустить свой корпоративный блог, в котором вы будете делиться с подписчиками профессиональными секретами, увлекательно рассказывать о своих продуктах и привлекать новую аудиторию.
У блогов компаний на «Клерке» десятки тысяч подписчиков, причем это не просто читатели, а заинтересованные потенциальные клиенты, активные представители бизнес-сообщества.
А можно — принять участие в спецпроекте для комплексного продвижения: здесь огромное пространство для экспериментов и реализации нестандартных идей. О том, сколько стоит реклама на Клерк.Бизнес и как получить новых лояльных клиентов и устойчивый поток лидов — в нашем материале.
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