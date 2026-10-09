Викторина для грузоотправителей. Проверьте, как вы разбираетесь в ЭТрН
10 вопросов для компании или ИП, которые заказывают перевозку груза автомобильным транспортом и указаны грузоотправителями в транспортной накладной.
1. С какого момента электронная транспортная накладная стала обязательной по общему правилу?
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2. Через кого участники перевозки обмениваются ЭТрН?
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3. Какой электронной подписью грузоотправитель — юридическое лицо или ИП — подписывает Титул 1?
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4. Какие сведения отражают в Титуле 1?
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5. Когда лучше подписывать Титул 1?
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6. Что происходит с первоначальным файлом обмена после его направления в ГИС ЭПД?
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7. Достаточно ли подтверждения водителя, чтобы перевозчик официально принял груз к перевозке?
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8. Какой титул оформляет грузополучатель после доставки груза?
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9. Что нужно сделать, если перевозчик заменил автомобиль или водителя?
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10. В какой срок нужно направить исправленный файл, если ГИС ЭПД уведомила об ошибке?
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Результаты викторины
0–4 правильных ответа. Рискуете забуксовать в процессе перевозки. Неправильно оформленный ЭТрН или сбой в документообороте — прямой путь к штрафам и налоговым рискам.
Обязательно прочитайте наш разбор и скачайте памятку и чек-лист, чтобы не сбиться с курса.
5–7 правильных ответов. Уже выруливаете в правильном направлении. Закройте оставшиеся пробелы с помощью этого разбора и держите под рукой наши подсказки.
8–10 правильных ответов. Вы — мастер перевозочного документооборота первой категории. Но не теряйте управление: наша памятка лишней не будет.
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