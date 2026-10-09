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Клерк.Система
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Викторина для грузоотправителей. Проверьте, как вы разбираетесь в ЭТрН

10 вопросов для компании или ИП, которые заказывают перевозку груза автомобильным транспортом и указаны грузоотправителями в транспортной накладной.

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Викторина для грузоотправителей. Проверьте, как вы разбираетесь в ЭТрН
Источник: Клерк.Система / Клерк.ру

1. С какого момента электронная транспортная накладная стала обязательной по общему правилу?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

2. Через кого участники перевозки обмениваются ЭТрН?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

3. Какой электронной подписью грузоотправитель — юридическое лицо или ИП — подписывает Титул 1?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

4. Какие сведения отражают в Титуле 1?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

5. Когда лучше подписывать Титул 1?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

6. Что происходит с первоначальным файлом обмена после его направления в ГИС ЭПД?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

7. Достаточно ли подтверждения водителя, чтобы перевозчик официально принял груз к перевозке?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

8. Какой титул оформляет грузополучатель после доставки груза?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

9. Что нужно сделать, если перевозчик заменил автомобиль или водителя?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

10. В какой срок нужно направить исправленный файл, если ГИС ЭПД уведомила об ошибке?

Анонимная викторина

Проголосовали 2 человека

Результаты викторины

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