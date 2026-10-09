Викторина для грузоотправителей. Проверьте, как вы разбираетесь в ЭТрН

8–10 правильных ответов. Вы — мастер перевозочного документооборота первой категории. Но не теряйте управление: наша памятка лишней не будет .

5–7 правильных ответов. Уже выруливаете в правильном направлении. Закройте оставшиеся пробелы с помощью этого разбора и держите под рукой наши подсказки .

Обязательно прочитайте наш разбор и скачайте памятку и чек-лист , чтобы не сбиться с курса.

0–4 правильных ответа. Рискуете забуксовать в процессе перевозки. Неправильно оформленный ЭТрН или сбой в документообороте — прямой путь к штрафам и налоговым рискам .

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