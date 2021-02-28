Переход на налоговый мониторинг: требования и рекомендации от ФНС

Как компаниям оценить готовность к переходу на налоговый мониторинг? Рассказывает Марина Крашенинникова, руководитель Управления налогового мониторинга ФНС России.

По ее словам, на налоговый мониторинг с 2021 года перешли 209 компаний:

«Мы ставили себе цель — 200 компаний, то есть наш план немного перевыполнен. Количество участников выросло более чем в два раза, в 2020 году в налоговом мониторинге участвовало 95 компаний, сейчас к ним добавилось 114 компаний».

Чем был вызван рост интереса бизнеса к этой форме налогового контроля?

Повлияла совокупность нескольких факторов. У нас уже есть масса примеров, когда налогоплательщики перешли на налоговый мониторинг и много лет успешно работают в этом режиме. Поэтому все те опасения, которые были раньше, связанные с тем, что это пилотный проект, надо посмотреть, как он будет проходить, постепенно отпали. Все поняли, что это та форма контроля, которая развивается достаточно быстрыми темпами, все больше компаний хотят к ней присоединиться, чтобы успевать за теми изменениями, которые мы внедряем.

Пандемия коронавируса, конечно же, тоже подтолкнула бизнес, потому что он столкнулся с неопределенностью из-за приостановки налоговых проверок и истребований документов, тогда как для тех компаний, которые перешли на налоговый мониторинг, ничего не изменилось, они чувствовали себя стабильно и продолжали работать по тем правилам, которые уже согласовали с налоговым органом.

В 2020 году из-за пандемии мы продлили сроки предоставления заявлений о переходе на режим налогового мониторинга до 1 октября (ранее — до 1 июля), благодаря чему его успели подать большее количество компаний. С этого года и далее компании смогут подавать заявления до 1 сентября.

Расскажите про опасения, что в случае перехода налоговые органы получат доступ к полной информации об их деятельности, в том числе к конфиденциальным сведениям.

У налогового органа есть полномочия по истребованию документов налогоплательщика, независимо от того, перешел он на налоговый мониторинг либо используется другая форма контроля. Являются ли сведения из этих документов конфиденциальными или нет, это вопрос классификации. В них содержится информация о сделках компании, фактах и событиях ее финансово-хозяйственной деятельности.

Безусловно, налоговый орган может получить эти данные в любом случае. Разница только лишь в том, что при налоговом мониторинге налоговый орган получает доступ к системе, в которой эти документы находятся, это просто облегчение способа передачи данных: одно дело, когда ты их долго и упорно в контейнеры пакуешь или собираешь и передаешь через оператора ЭДО, другое дело — налоговый орган смотрит твои документы в системе.

Насколько существенны дополнительные затраты, которые требуются на доработку существующих IТ-систем при переходе на налоговый мониторинг?

Это зависит от компании. Есть организации, которые работают на типовой учетной системе и переходят на налоговый мониторинг, они дают доступ налоговой службе к этой системе и не несут дополнительных затрат.

На сегодняшний день нет требования, что каждый участник мониторинга должен разработать налоговую витрину. Если компания хочет создавать отдельную IТ-систему, она принимает такое решение самостоятельно и, как правило, для решения собственных управленческих задач, например, для мониторинга дочерних обществ, чтобы консолидировать информацию по нескольким плательщикам в одной системе и самим ее отслеживать.

Мы не заставляем создавать систему специально для нас, мы говорим: дайте нам доступ к той системе, в которой вы работаете.

Как оценить готовность компании к переходу на налоговый мониторинг?

Самый главный критерий, на мой взгляд, который позволяет компании оценить готовность, — наличие учетной системы, в которой все декларации формируются автоматически. Это первый тест, который налогоплательщик должен пройти.

Второй тест — каждая операция должна иметь ссылку на первичный документ, и все документы должны быть в электронном виде. Сейчас это не обязательное требование, но нужно понимать, что большая часть документов (60–70%) должна быть прикреплена к соответствующим операциям в учете.