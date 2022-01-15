Что изменится в ЭДО с 1 января 2022 года

Электронный документооборот не является обязательным для бизнеса, однако распространение формата дистанционной работы и постоянное расширение законодательных норм по применению ЭДО подталкивает компании все к более активному переходу на ЭДО.
Клуб ОЦО предлагает обратить внимание на наиболее значимые законодательные нововведения по ЭДО, вступающие в силу с 1 января 2022 года.
- Бухгалтерскую отчетность можно будет сдавать через сайт ФНС (Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
- С 1 января 2022 года вступает в силу новый стандарт по документообороту, который в том числе устанавливает правила хранения документов бухгалтерского учета и содержащихся в них данных, а также в нем оговорена официальная позиция в отношении использования электронных подписей (ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденный приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н).
- Квалифицированная электронная подпись для ИП, юридических лиц и нотариусов будет выпускаться ФНС (Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
- Установлены требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях и формам доверенностей, необходимых для использования КЭП (приказы Минцифры России от 18.08.2021 № 856, № 857 и № 858. Все три приказа вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года).
- Система электронных перевозочных документов будет внедрена в России с 1 января 2022 года (Федеральный закон от 02.07.21 № 336-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»». При этом форматы электронных документов будут утверждены иными нормативными актами).
- С 1 января 2021 года становится обязательным использование ЭДО при реализации и передаче в рамках агентско-комиссионной схемы маркированных товаров между юридическими лицами и ИП (постановление Правительства от 31.11.2020 № 2464 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»).
- С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в Трудовом кодексе в части регулирования охраны труда (Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»).
- С 1 января 2022 года возможен перевод в электронный вид большинства кадровых документов (Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»).
Узнайте все подробности о внедрении ЭДО.