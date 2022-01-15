Что изменится в ЭДО с 1 января 2022 года

Клуб ОЦО - это единственный в России специализированный̆ информационный̆ ресурс и сообщество профессионалов, работающих в сфере выделенных бизнес- сервисов (ОЦО, сервисные центры, Центры учета и т.д.). Мы создаем контент для тех, кто только делает первые шаги в сфере ОЦО, и для тех, кто уже не первый год работает в отрасли.

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