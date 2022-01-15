ФНС переходит границы: суды защищают компании от требований документов вне рамок проверок

Два актуальных кейса по истребованию налоговиками документов вне рамок проверок. Оба в пользу налогоплательщиков.

Внерамочный контроль касается только контрагентов

Указанная в пункте 2 статьи 93.1 НК норма не предусматривает возможность истребования документов у самого налогоплательщика, а направлена на получение информации о налогоплательщике и о его сделках у контрагентов или других лиц.

Внерамочный контроль не является самостоятельным мероприятием налогового контроля.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу № А40-105384/2021.

Налоговики не могут «прикрываться» предпроверочным анализом

Требование налогового органа о представлении документов или информации должно быть конкретно определенным. Вне рамок налоговой проверки налоговые органы вправе истребовать только те документы (информацию), которые касаются конкретной сделки.

Иной подход ведет к злоупотреблению со стороны налоговой и нарушение прав и законных интересов участников хозяйственной деятельности.

Нормы НК не предоставляют налоговым органам право истребовать у налогоплательщиков и их контрагентов документы и информацию в рамках предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие оснований, установленных пунктами 1, 2 статьи 93.1 НК РФ.

Постановление АС Центрального округа от 15.12.2021 по делу № А08-10169/2020.

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