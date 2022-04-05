Меры поддержки бизнеса в период санкций-2022: мораторий на «кредиторское» банкротство и субсидирование промышленности

Как сказал Михаил Мишустин:

«Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников».

Мораторий на банкротство теперь расширили и на «кредиторские» заявления

С 01.04.2022 правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

«Он будет действовать полгода и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин на заседании.

Напомним, что с 09.03.2022 уже действует мораторий на возбуждение дел о банкротству по инициативе ФНС.

Объективное банкротство компаний и потенциально подозрительные сделки, совершенные в этот период мораторий не обнулит, однако даст бизнесу возможность подготовиться к последствиям банкротства.

Бизнесу дан дополнительный временной лаг на «расчистку» своих обязательств и подготовку к процедуре прекращения деятельности и списанию долгов, когда данный мораторий прекратит свое действие.

Фонд развития промышленности получит 20 млрд рублей для льготного кредитования предприятий

Это касается тех компаний, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Стоит отметить, что ФРП осуществляет финансовую поддержку бизнеса по разным отраслевым направлениям, предоставляя компаниям, ориентированным на промышленное производство, льготные займы под программы их развития. Кстати, по опыту взаимодействия с данным учреждением можно смело сказать, что по сравнению с другими институтами развития ФРП работает достаточно эффективно и быстро.