Как уведомить МВД о работе с самозанятым иностранцем: подробная инструкция

Отвечает Консоль Pro – платформа, автоматизирующая сотрудничество с самозанятыми.

Самозанятыми могут стать граждане ряда других государств

Помимо россиян воспользоваться специальным налоговым режимом могут совершеннолетние граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Две последние территории, согласно российскому законодательству, стали субъектами РФ, но в отношении их граждан пока действует регулирование как для иностранцев.

Обязанность компании – уведомить МВД о сотрудничестве с самозанятым иностранцем на территории РФ

Это ключевая особенность сотрудничества с иностранными гражданами-самозанятыми, которые находятся и оказывают услуги на территории РФ. Если вы заключили или расторгли договор с ними, об этом нужно уведомить МВД. В отношении каждого самозанятого подается отдельное уведомление.

Исключений нет, даже если у иностранца есть:

разрешение на временное проживание в России или вид на жительство; патент на работу; статус высококвалифицированного специалиста.

На подачу уведомления есть три рабочих дня, начиная со следующего после подписания или расторжения договора. При заключении дополнительного соглашения к договору с самозанятым иностранцем повторно уведомлять МВД не требуется.

Уведомить МВД нужно используя специальную форму – и только ее

С МВД всё строго – форма уведомления унифицирована. Скачать действующую форму можно по ссылке:

Ведомство иногда меняет структуру формы – актуальную всегда можно найти на сайте «КонсультантПлюс». Если МВД примет новый документ, на сайте появится отметка о том, что предыдущая форма недействительна в связи с принятием новой.

Актуальная на 2022 год форма подачи уведомления.

В уведомлении нужно заполнить данные о компании: род деятельности, номер в ЕГРЮЛ и т. д. И указать информацию об исполнителе: паспортные данные, разрешение на работу или патент. Заполненную форму нужно отправить в территориальное отделение МВД в регионе, где ваш самозанятый оказывает услуги.

Чтобы узнать, куда именно:

уточните адрес исполнителя – регион, город, улицу; подберите подходящий территориальный орган на сайте МВД.

Отправить форму можно тремя способами: через «Госуслуги», заказным письмом или лично в отделении.

Как отправить электронное уведомление через «Госуслуги»

Чтобы подать документы через «Госуслуги», компании нужен профиль на сайте и электронная подпись. А еще необходимое отделение МВД должно быть подключено к системе: уточните это, позвонив или написав на почту самого отделения.

Форма встроена в систему «Госуслуг» и заполняется на сайте.

Уже готовую заявку нужно подписать квалифицированной электронной подписью. Для этого нажмите на кнопку «Перейти к подписанию формы», проверьте заполненные поля и поставьте галочку на «Подтверждаю, что я просмотрел(а) все подписываемые документы». После клика по кнопке «Подписать» выберите нужный сертификат, еще раз нажмите «Подписать», введите ПИН-код от сертификата – готово.

После этого откроется окно отправки. Подождите две минуты перед тем, как нажать кнопку «Отправить заявление». Без этого действия заявка не отправится, а так и останется в статусе «Зарегистрировано на портале».

Обязательно отслеживайте статус вашей заявки на портале «Госуслуг». Если в течении трех рабочих дней не пришла отбивка о регистрации, а в течении двух его так и не приняли к рассмотрению, необходимо подать заявление собственноручно в МВД.

Как подать бумажное уведомление лично в отделении МВД

Если в отделение МВД нельзя отправить уведомление через «Госуслуги», то форму придется отнести самостоятельно. Сначала подготовьте документы:

Распечатайте форму и заполните поля. Можно от руки, а можно и на компьютере. В документе не должно быть исправлений, сокращенных слов и аббревиатур (официальные можно). Прошейте и пронумеруйте листы. На обороте последней страницы сделайте заверительную запись, в которой укажите количество листов, фамилию, инициалы и подпись человека, который уполномочен делать это от лица компании. Проставьте печати.

После этого отправляйтесь в нужный МВД. Напомним, уведомление нужно подать там, где самозанятый оказывает вам услуги.

В нужном отделении:

Возьмите талон электронной очереди и займите место в очереди к инспектору. Когда до вас дойдет очередь, отдайте инспектору уведомления, паспорт и доверенность, если вы подаете уведомление по ней. Дождитесь, пока инспектор внесет запись о приеме ваших документов в журнал и проставит регистрационный номер и дату. Получите от инспектора справку о приеме уведомления МВД.

Как отправить бумажное уведомление заказным письмом

Если у вас нет возможности лично подать уведомление в отделение МВД, то вы можете отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Для этого:

Распечатайте и заполните форму, положите ее в конверт подходящего размера и не запечатывайте. Принесите открытое письмо и оба бланка на почту, назовите сумму объявленной ценности – ее вы получите в качестве компенсации, если письмо потеряют или повредят. Оформите уведомление о вручении: это можно сделать предварительно на сайте «Почты России» или в отделении, заполнив специальную форму. Заполните бланк описи вложения в двух экземплярах. Дождитесь, пока сотрудник отделения проверит содержание конверта и описи и поставит печать. Получите один бланк описи – второй вы должны вложить в конверт. Ваш экземпляр описи вложения нужно сохранить на случай, если почта или МВД потеряют ваше письмо, – так вы сможете доказать, что действительно отправили в МВД уведомление в пределах установленного срока. Отдайте письмо сотруднику.

Как автоматизировать заполнение уведомлений для МВД

Компании, как правило, вручную заполняют форму и отправляют ее в МВД одним из трех доступных способов. О договоре с каждым новым самозанятым иностранцем уведомлять нужно отдельно. Чем больше исполнителей, тем больше бумажной работы.

Сэкономить время помогают платформы, которые автоматизируют рутинные процессы сотрудничества с самозанятыми. Это делает, например, Консоль Pro. Платформа автоматически создает заполненную форму уведомления о каждом самозанятом.

Ее всё еще нужно отнести или отправить в МВД, но заполнять по каждому исполнителю вручную не придется.

Компании грозят штрафы или приостановление работы, если она не уведомит МВД вовремя

Или не уведомит вообще.

Оба случая подпадают под действие статьи 18.15 КоАП. Если нарушение произошло в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области (то есть самозанятый оказывает услуги оттуда), то юрлиц ждет штраф от 400 000 до 1 000 000 ₽ или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Если нарушение произошло в другом субъекте РФ, то штрафы могут быть чуть меньше – от 400 000 ₽ до 800 000 ₽ или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Компанию могут привлечь к ответственности в течение года с момента неподачи уведомления. Получается, если вы заключили договор с самозанятым 10 января 2022 года, то отправить форму в МВД вы должны до 14 января 2022 года. Если вы не успели в срок или не планируете делать это вообще, то ответственность может настигнуть компанию до 14 января 2023. А после уже не может – истечет срок давности привлечения к ответственности.

Если условия договора с самозанятым изменились (например, вы подписали дополнительное соглашение), дополнительно уведомлять МВД не нужно. Не нужно уведомлять и том, что самозанятый-иностранец становится вашим заказчиком. Ваша компания может оказывать ему любую услугу – МВД об этом знать не нужно.