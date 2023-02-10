Сотрудничать с физлицами теперь дороже. Изменения в законах 2023

Привет, это Консоль.Про. Мы помогаем компаниям сотрудничать с исполнителями: снижать издержки, ускорять подпись документов и минимизировать риск штрафов от налоговой.

Наша платформа автоматизирует сотрудничество с самозанятыми, ИП и физлицами. По физлицам в 2023 году новые условия: теперь компании будут платить за них страховые взносы как за штатных сотрудников. Еще с этого года обязательно уведомлять Социальный фонд (СФР) о подписании договора ГПХ с физлицом. Иначе – предупреждение, штраф или персональная ответственность для должностных лиц.

Дисклеймер Под физлицами в статье мы понимаем физлиц без специального статуса, то есть не самозанятых и ИП. Сокращение делаем, потому что «физическое лицо без специального статуса» – очень длинная фраза.

Кого коснутся изменения

Изменения касаются компаний и физлиц, которые сотрудничают по следующим гражданско-правовым договорам:

договоры на выполнение работ (договор подряда), оказание услуг (договор возмездного оказания услуг);

лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и издательские лицензионные договоры;

договоры авторского заказа в пользу авторов произведений.

Изменения не коснутся:

тех, кто сотрудничает по договорам о передаче права собственности (иных вещных прав) на имущество и имущественные права либо о передаче имущества и имущественных прав в пользование, например по договорам купли-продажи, аренды;

иностранцев, которые оформлены по договору оказания услуг или работ за пределами РФ;

добровольцев (волонтеров) в части возмещения их расходов по гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии со ст. 17.1 закона о благотворительной деятельности.

Повысился процент страховых взносов за физлиц

Кратко. Теперь вместо 22% от дохода физлица по ОПС и 5,1% по ОМС за физлицо надо платить 30% страховых взносов. Компания-заказчик платит за физическое лицо страховые взносы в том же объеме, что и за сотрудников по ТК РФ.

Подробно. Компания-заказчик и так должна была платить за физлицо страховые взносы. До 2023 года каждый вид взносов выплачивался отдельно: 22% от дохода – по обязательному пенсионному страхованию и 5,1% на медицинское страхование.

С 1 января 2023 года закон изменился. Теперь компании должны платить единый страховой взнос в 30% вместо 22% ОПС и 5,1% ОМС. Это значит, что физическое лицо теперь страхуют так же, как штатного сотрудника. Компания-заказчик платит за физлицо столько же страховых взносов, сколько и за штатных сотрудников.

В случае неуплаты страховых взносов компанию привлекут к ответственности по ст. 122 Налогового кодекса. На сумму страховых взносов будут начислять пени вплоть до момента уплаты взносов.

Иллюстрация: Консоль.Про

Что это значит для физлиц

Физлица смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком.

Для большинства это станет доступно только с 2024 года, так как для получения пособий в 2023 году есть условие – за физлицо в 2022 году должны быть перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4 833,72 ₽. При этом пока нет механизма, который бы позволил компании узнать, была ли накоплена нужная сумма.

Что это значит для бизнеса

Компания-заказчик платит за физическое лицо страховые взносы в том же объеме, что и за сотрудников по ТК, а еще у физлиц появились социальные гарантии, например больничный.

Выгода от сотрудничества с исполнителями как с физлицами теряется – налоги такие же, как за штатных сотрудников (13% или 30% НДФЛ и 30% страховых взносов). Теперь более выгодно сотрудничать с исполнителями как с самозанятыми и ИП – они платят налоги сами. Часто они закладывают размер налога – 6% – в стоимость своих услуг.

Иллюстрация: Консоль.Про

Вместо предельной базы по ОПС появилась ЕПВБ – сумма и процент взносов по ней выше

Кратко. Вместо предельной базы по ОПС ввели единую предельную величину базы – ЕПВБ. Сумма ЕПВБ выше, чем у предельной базы по ОПС – 1 917 000 ₽ в 2023 году вместо 1 565 000 ₽ в 2022 году. Взносы на сумму, превышающую ЕПВБ – 15,1%.

Подробно. Раньше была предельная база по обязательному пенсионному страхованию. Это своеобразная «планка» дохода физлица, в 2022 году она составляла 1 565 000 рублей. Пока физлицо не перепрыгнуло эту «планку» в календарном году, за него платили 22% взносов на ОПС.

А если человек зарабатывал больше лимита, компания платила 10% взносов от суммы превышения вместо 22%. Этот лимит называется так: предельная величина базы для расчета взносов на ОПС.

Например, в 2022 году компания заплатила физлицу 2 миллиона рублей. Лимит был 1 565 000 рублей. С этой суммы платился налог в 22%. А с 435 тысяч, которые превышают ЕПВБ, компания платила 10% налога.

С 1 января 2023 года введена единая величина предельной базы по всем страховым взносам (ЕПВБ). ЕПВБ стал больше чем предельная величина базы по ОПС – сумма выросла с 1 565 000 рублей до 1 917 000 рублей. Страховые взносы на сумму, превышающую ЕПВБ, выплачиваются по ставке 15,1%.

Иллюстрация: Консоль.Про

Что это значит для физлиц

Скорее всего, бизнес чаще станет предлагать физлицам получить статус самозанятого, зарегистрировать ИП или перейти в штат.

Что это значит для бизнеса

Сотрудничать с физлицами стало дороже.

О заключении и расторжении договора ГПХ необходимо уведомлять СФР

Кратко. Теперь компании-заказчики услуг при заключении или расторжении договора ГПХ с физлицом должны отправить уведомление в Социальный фонд (СФР) – фонд, который соединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уведомить СФР нужно в течение одного рабочего дня с момента заключения или расторжения гражданско-правового договора.

Скачать форму уведомления.

Подробно. Раньше не нужно было сразу уведомлять ведомства о заключении и расторжении договоров ГПХ с гражданами РФ. Теперь нужно отправлять уведомление в Социальный фонд в течение одного рабочего дня с момента заключения или расторжения гражданско-правового договора. Уведомление в СФР отправляется по форме ЕФС-1.

Если не отправить уведомление, компанию ждет административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Несмотря на небольшую сумму штрафа, ответственность персональная – штраф налагается на должностное лицо, поэтому мы рекомендуем отправлять уведомления в срок.

Уведомлять СФР об изменениях в договоре или дополнительных соглашений к нему не нужно. Если не физлицо получает доход от компании, а, наоборот, компания получает доход от физлица – уведомлять СФР не нужно.

Что это значит для физлиц

Социальный фонд будет знать, что физлицо получает доход от сотрудничества с бизнесом. Это значит, что физлицо имеет право на социальное страхование и страхование по временной нетрудоспособности, материнству и родам.

Что это значит для бизнеса

При сотрудничестве с физлицами придется оформлять и отправлять больше документов, чем раньше. Кроме того, СФР будет контролировать своевременное поступление взносов от компании.

Рекомендации бизнесу

Изменения, которые мы перечислили, касаются только физических лиц без статуса – за самозанятых и ИП всё еще не нужно платить страховые взносы, уведомлять СФР о подписании и расторжении договоров с ними.

Теперь компаниям выгодно согласовывать с исполнителями сотрудничество в статусе самозанятого или ИП. Это несложно: самозанятость оформляется за пять минут в приложении любого крупного банка или в приложении «Мой налог». Компании не придется даже переоформлять договор: можно подписать с исполнителями дополнительное соглашение об изменении статуса и режима налогообложения.

Если исполнитель хочет заключить договор как ИП, мы советуем проверять коды ОКВЭД – под них должны попадать те услуги, которые оказывает ИП. В противном случае доходы подлежат налогообложению НДФЛ, и тогда сотрудничать будет невыгодно.

***

Автоматизируем сотрудничество с самозанятыми, ИП и физлицами. Попробуйте демо Консоль.Про – мы забираем все процессы на себя: поможем сменить бумажный документооборот на электронный, проведем оплату исполнителям, а все чеки и акты сформируем сами. Поможем вашим исполнителям-физлицам оформить самозанятость, научим их правильно оформлять документы и платить налоги.

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148