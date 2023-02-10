Сотрудничать с физлицами теперь дороже. Изменения в законах 2023

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Наша платформа автоматизирует сотрудничество с самозанятыми, ИП и физлицами. По физлицам в 2023 году новые условия: теперь компании будут платить за них страховые взносы как за штатных сотрудников. Еще с этого года обязательно уведомлять Социальный фонд (СФР) о подписании договора ГПХ с физлицом. Иначе – предупреждение, штраф или персональная ответственность для должностных лиц.
Дисклеймер
Под физлицами в статье мы понимаем физлиц без специального статуса, то есть не самозанятых и ИП. Сокращение делаем, потому что «физическое лицо без специального статуса» – очень длинная фраза.
Кого коснутся изменения
Изменения касаются компаний и физлиц, которые сотрудничают по следующим гражданско-правовым договорам:
договоры на выполнение работ (договор подряда), оказание услуг (договор возмездного оказания услуг);
лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и издательские лицензионные договоры;
договоры авторского заказа в пользу авторов произведений.
Изменения не коснутся:
тех, кто сотрудничает по договорам о передаче права собственности (иных вещных прав) на имущество и имущественные права либо о передаче имущества и имущественных прав в пользование, например по договорам купли-продажи, аренды;
иностранцев, которые оформлены по договору оказания услуг или работ за пределами РФ;
добровольцев (волонтеров) в части возмещения их расходов по гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии со ст. 17.1 закона о благотворительной деятельности.
Повысился процент страховых взносов за физлиц
Кратко. Теперь вместо 22% от дохода физлица по ОПС и 5,1% по ОМС за физлицо надо платить 30% страховых взносов. Компания-заказчик платит за физическое лицо страховые взносы в том же объеме, что и за сотрудников по ТК РФ.
Подробно. Компания-заказчик и так должна была платить за физлицо страховые взносы. До 2023 года каждый вид взносов выплачивался отдельно: 22% от дохода – по обязательному пенсионному страхованию и 5,1% на медицинское страхование.
С 1 января 2023 года закон изменился. Теперь компании должны платить единый страховой взнос в 30% вместо 22% ОПС и 5,1% ОМС. Это значит, что физическое лицо теперь страхуют так же, как штатного сотрудника. Компания-заказчик платит за физлицо столько же страховых взносов, сколько и за штатных сотрудников.
В случае неуплаты страховых взносов компанию привлекут к ответственности по ст. 122 Налогового кодекса. На сумму страховых взносов будут начислять пени вплоть до момента уплаты взносов.
Что это значит для физлиц
Физлица смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком.
Для большинства это станет доступно только с 2024 года, так как для получения пособий в 2023 году есть условие – за физлицо в 2022 году должны быть перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4 833,72 ₽. При этом пока нет механизма, который бы позволил компании узнать, была ли накоплена нужная сумма.
Что это значит для бизнеса
Компания-заказчик платит за физическое лицо страховые взносы в том же объеме, что и за сотрудников по ТК, а еще у физлиц появились социальные гарантии, например больничный.
Выгода от сотрудничества с исполнителями как с физлицами теряется – налоги такие же, как за штатных сотрудников (13% или 30% НДФЛ и 30% страховых взносов). Теперь более выгодно сотрудничать с исполнителями как с самозанятыми и ИП – они платят налоги сами. Часто они закладывают размер налога – 6% – в стоимость своих услуг.
Вместо предельной базы по ОПС появилась ЕПВБ – сумма и процент взносов по ней выше
Кратко. Вместо предельной базы по ОПС ввели единую предельную величину базы – ЕПВБ. Сумма ЕПВБ выше, чем у предельной базы по ОПС – 1 917 000 ₽ в 2023 году вместо 1 565 000 ₽ в 2022 году. Взносы на сумму, превышающую ЕПВБ – 15,1%.
Подробно. Раньше была предельная база по обязательному пенсионному страхованию. Это своеобразная «планка» дохода физлица, в 2022 году она составляла 1 565 000 рублей. Пока физлицо не перепрыгнуло эту «планку» в календарном году, за него платили 22% взносов на ОПС.
А если человек зарабатывал больше лимита, компания платила 10% взносов от суммы превышения вместо 22%. Этот лимит называется так: предельная величина базы для расчета взносов на ОПС.
Например, в 2022 году компания заплатила физлицу 2 миллиона рублей. Лимит был 1 565 000 рублей. С этой суммы платился налог в 22%. А с 435 тысяч, которые превышают ЕПВБ, компания платила 10% налога.
С 1 января 2023 года введена единая величина предельной базы по всем страховым взносам (ЕПВБ). ЕПВБ стал больше чем предельная величина базы по ОПС – сумма выросла с 1 565 000 рублей до 1 917 000 рублей. Страховые взносы на сумму, превышающую ЕПВБ, выплачиваются по ставке 15,1%.
Что это значит для физлиц
Скорее всего, бизнес чаще станет предлагать физлицам получить статус самозанятого, зарегистрировать ИП или перейти в штат.
Что это значит для бизнеса
Сотрудничать с физлицами стало дороже.
О заключении и расторжении договора ГПХ необходимо уведомлять СФР
Кратко. Теперь компании-заказчики услуг при заключении или расторжении договора ГПХ с физлицом должны отправить уведомление в Социальный фонд (СФР) – фонд, который соединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уведомить СФР нужно в течение одного рабочего дня с момента заключения или расторжения гражданско-правового договора.
Скачать форму уведомления.
Подробно. Раньше не нужно было сразу уведомлять ведомства о заключении и расторжении договоров ГПХ с гражданами РФ. Теперь нужно отправлять уведомление в Социальный фонд в течение одного рабочего дня с момента заключения или расторжения гражданско-правового договора. Уведомление в СФР отправляется по форме ЕФС-1.
Если не отправить уведомление, компанию ждет административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
Несмотря на небольшую сумму штрафа, ответственность персональная – штраф налагается на должностное лицо, поэтому мы рекомендуем отправлять уведомления в срок.
Уведомлять СФР об изменениях в договоре или дополнительных соглашений к нему не нужно. Если не физлицо получает доход от компании, а, наоборот, компания получает доход от физлица – уведомлять СФР не нужно.
Что это значит для физлиц
Социальный фонд будет знать, что физлицо получает доход от сотрудничества с бизнесом. Это значит, что физлицо имеет право на социальное страхование и страхование по временной нетрудоспособности, материнству и родам.
Что это значит для бизнеса
При сотрудничестве с физлицами придется оформлять и отправлять больше документов, чем раньше. Кроме того, СФР будет контролировать своевременное поступление взносов от компании.
Рекомендации бизнесу
Изменения, которые мы перечислили, касаются только физических лиц без статуса – за самозанятых и ИП всё еще не нужно платить страховые взносы, уведомлять СФР о подписании и расторжении договоров с ними.
Теперь компаниям выгодно согласовывать с исполнителями сотрудничество в статусе самозанятого или ИП. Это несложно: самозанятость оформляется за пять минут в приложении любого крупного банка или в приложении «Мой налог». Компании не придется даже переоформлять договор: можно подписать с исполнителями дополнительное соглашение об изменении статуса и режима налогообложения.
Если исполнитель хочет заключить договор как ИП, мы советуем проверять коды ОКВЭД – под них должны попадать те услуги, которые оказывает ИП. В противном случае доходы подлежат налогообложению НДФЛ, и тогда сотрудничать будет невыгодно.
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