Письма есть, а счастья нет. Что делать, если налоговая прислала «письмо счастья»

Письмами счастья бизнес называет требования, в которых налоговая просит дать пояснения по сотрудничеству с самозанятыми.

Привет, это Консоль.Про. Мы занимаемся автоматизацией сотрудничества бизнеса с внештатными специалистами — постановка задач, выплаты исполнителям, закрывающие документы, минимизация рисков.

Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые — один из основных рисков при сотрудничестве с исполнителями на договорах ГПХ.

Так государство борется с нарушением прав исполнителей на социальные гарантии, например отпуск или больничный, а также с недополучением в бюджет НДФЛ и страховых взносов.

Как появляются письма счастья

Если налоговая обнаружит признаки подмены трудовых отношений в сотрудничестве с исполнителями, компания получит письмо.

Есть два вида писем:

Информационное письмо с просьбой дать пояснения по сотрудничеству с самозанятыми. В нем налоговая интересуется компаниями, которые сотрудничают с внештатными исполнителями. Скорее всего, там не будет конкретных вопросов, а будет просьба в духе «Мы видим, что вы сотрудничаете с самозанятыми, и нам кажется, что на самом деле у вас трудовые отношения. Просим объяснить, почему вы не оформили исполнителей в штат, и оформить их в штат».

Уведомление о вызове на допрос, если налоговая выявила конкретные нарушения.

Ответ налоговой нужно дать в ограниченный срок. Он указывается, как правило, в самом письме и исчисляется в рабочих днях.

Если не дать ответ вовремя, компании назначат штраф:

если проигнорировать требование о предоставлении документов — 200 ₽ за каждый документ;

если не предоставить информацию в отношении конкретной сделки или лица — от 5 000 до 10 000 ₽;

если в течение года повторно проигнорировать требование налоговой — 20 000 ₽.

Рискует не только крупный бизнес, но и небольшие ИП, у которых несколько исполнителей. Налоговая может проверить кого угодно.

Если бизнес не преследует цель спрятать доходы исполнителей в тень и всё сотрудничество с ними выстроено в рамках закона, бояться писем счастья от налоговой не нужно.

А если у компании есть сомнения в том, правильно ли оформлены документы, нужно проверить их на наличие признаков трудовых отношений.

Признаки трудовых правоотношений

Признаки трудовых отношений — критерии, по которым налоговая оценивает, прикрывает ли компания наемный труд договорами ГПХ.

Маскировка трудовых отношений гражданско-правовыми влечет штрафы до 100 000 ₽, а за повторное нарушение — до 200 000 ₽.

Если отношения переквалифицируют — доначислят НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества.

К критериям подмены трудовых отношений ФНС относит:

Закрепление в предмете договора трудовой функции — когда в договоре указано, что человек выполняет работу определенного рода, а не разовое задание заказчика. Отсутствие в договоре конкретного объема работ — для сторон имеет ценность сам процесс труда, а не достигнутый результат. Продолжительность сотрудничества — заказчик длительный срок использует труд одних и тех же исполнителей, которые выполняют одни и те же функции. Договором предусмотрена ежемесячная фиксированная оплата труда — выплаты похожи на ежемесячную зарплату.

Если компания или ИП отвечают указанным критериям, налоговая направит им требование о предоставлении пояснений, документов или вызовет на допрос в ИФНС.

Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Описали, что проверить до начала сотрудничества и после оплаты. Рекомендации основаны на действующем законодательстве и нашем опыте Получить советы

Когда ИФНС направляет информационное письмо

Если у налоговой нет точной информации или она хочет подтвердить имеющиеся у нее данные, она может направить компании информационное письмо.

Посыл письма такой: «У нас есть данные, что вы маскируете трудовые отношения с внештатниками под гражданско-правовые. Но по каким конкретно исполнителям — мы не скажем. Поясните нам ситуацию в целом или лучше переведите всех внештатников в штат».

Как ответить на информационное письмо

В своем письме ИФНС не дает компании конкретной информации по ее исполнителям, поэтому, если вы уверены, что сотрудничество со всеми внештатниками законно — так и пишите, ссылаясь на письмо ФНС:

Подробно ознакомитесь с письмом ФНС от 15 апреля 2022 г. №ЕА-4-15/4674.

Проверьте, отвечаете ли вы указанным в письме критериям.

Проверьте, не был ли самозанятый вашим штатным сотрудником за последние два года.

Напишите ответ в свободной форме со ссылками на пункты письма ФНС и направьте его в ИФНС в указанный срок.

Если вы не подпадаете под указанные в письме критерии — разъясните это ФНС и обоснуйте свою позицию. Если какой-либо из рисков вызывает у вас сомнения, лучше про него не писать.

Образец ответа

Проанализировав документы, которыми оформлено сотрудничество компании с лицами, применяющими специальный налоговый режим НПД, мы пришли к выводу, что они содержат в себе перечень оказываемых услуг, характерных для договоров ГПХ и не носят в себе признаков, характерных для трудовых договоров. Кроме того, к договорам заключаются разовые задания с перечнем конкретных услуг, их объема, стоимости (отдельно за каждую услугу) и результатом по каждой услуге. Учитывая вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что данный признак переквалификации в правоотношениях с внештатными специалистами компании отсутствует.

При подготовке ответа или документов направляйте в ИФНС только те данные или бумаги, которые они непосредственно запрашивают.

Когда ИФНС направляет уведомление

Если налоговая выявила конкретные нарушения, то компания получит уведомление о явке на допрос.

В этом документе ИФНС укажет:

перечень вопросов, на которые нужно дать письменный ответ перед посещением налоговой;

список документов, которые нужно предоставить;

дату и время явки в ИФНС для дачи пояснений.

Как ответить на уведомление

Направьте в ИФНС запрашиваемые документы.

Предоставьте ответы на вопросы из уведомления. Отвечайте строго на поставленный вопрос. Ответ должен трактоваться однозначно.

Если налоговая указала в требовании признаки трудовых отношений, то обоснуйте свои доводы по каждому приведенному пункту. Если по какому-то критерию пояснить нечего, то говорите как есть — налоговая и так, скорее всего, сама знает ответ.

Образец ответа

ИФНС: Почему у вашего исполнителя на НПД нет других заказчиков, кроме вашей организации? Единственный источник дохода — признак трудовых правоотношений. Компания: Мы не контролируем своих исполнителей. Самозанятые — равноценные стороны гражданско-правовых отношений, которые вправе самостоятельно решать, с кем и в какой форме сотрудничать. Они вольны как в выборе заказчиков и их количестве, так и задач, которые мы им предлагаем. Также необходимо отметить, что на платформе, на которой осуществляется взаимодействие с исполнителями, есть раздел с объявлениями от сторонних компаний, к которым имеют доступ все исполнители. Таким образом, у самозанятых есть все возможности для сотрудничества с другими заказчиками, компания их в этом никто не ограничивает.

Когда готовите ответ, помните, что налоговая знает больше, чем вы думаете. Нужно подтвердить или опровергнуть информацию, которой владеет ИФНС. Все сказанные или написанные слова налоговая тщательно проанализирует и может в конечном итоге использовать против вас.

Подготовиться к визиту в налоговую или ответу на письмо сложно, но можно. И каждый решает для себя сам, как это сделать. Самостоятельно — понадеявшись на свою удачу, или положившись на профессионала.

Что не нужно делать, если пришло письмо или уведомление из ИФНС

Не нужно врать или переделывать документы задним числом.

Это только усугубит ситуацию и развернет ее против бизнеса. Способов поймать компанию на лжи много. ИФНС может:

вызвать на допрос исполнителя;

направить исполнителям опрос о взаимоотношениях с вами;

получить документы о сотрудничестве из других источников.

Оплачивать штрафы и налоги до принятия судом решения о переквалификации.

Помните, для налоговой и суда оплата штрафа или налога — это фактически признание своей вины.

Что делать, если ИФНС вынесла решение о привлечении к ответственности

Если отношения с исполнителями построены на законных основаниях, подмены трудовых отношений нет и в целом вы считаете решение неправомерным, нужно бороться до конца.

Сделать это можно с помощью:

обращения в вышестоящий налоговый орган — Управление ФНС через инспекцию, которая вынесла решение.

обращения в суд, если Управление не приняло вашу сторону и поддержало позицию ИФНС.

Для обжалования решения в суде желательно привлечь квалифицированного юриста, который поможет выстроить обоснованную и юридически грамотную линию защиты. А лучше привлечь юриста еще на этапе досудебного обжалования.

Как вести документооборот, чтобы минимизировать риски со стороны ФНС

Следить за рисками переквалификации нужно в самом начале сотрудничества с исполнителями, особенно когда их становится больше 2–3 человек.

Налоговая постоянно мониторит возможные риски подмены: анализирует чеки, выставленные самозанятыми, присматривается к деятельности компании, запрашивает данные у контрагентов.

Указанные риски особенно хорошо выявляются по окончанию отчетного (налогового) периода.

К возможному пристальному вниманию налоговой лучше подготовиться заранее и тщательно проанализировать свои документы на наличие указанных выше рисков. Необходимо проверить:

Корректно ли составлены договор, задания, акты и чеки.

Нет ли в документах трудовой терминологии: слов «работа», «зарплата», «аванс», «график» и подобных.

Получают ли исполнители выплаты по результатам оказанных услуг, а не стабильно два раза в месяц. Особенно компания рискует, если оплачивает услуги самозанятых в дни зарплаты штатных сотрудников.

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Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС Получить советы

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