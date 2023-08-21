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Защита персональных данных

Контроль за обработкой персональных данных опять ужесточают

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор собирается обязать операторов получать лицензии на обработку персональных данных. Поправки должны внести в законопроект, который вводит оборотные штрафы за утечку персданных. Лицензии будет выдавать удостоверяющий центр регулятора.
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Контроль за обработкой персональных данных опять ужесточают
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Позднее Роскомнадзор в своих комментариях СМИ опроверг эту информацию и сообщил, что речь идет о дополнительных требованиях к крупным операторам по обработке персональных данных.

Законопроект не содержит норм о лицензировании деятельности по обработке персданных и не предусматривает введение других разрешительных процедур.

Законопроект предполагает введение новых требований к операторам, которые обрабатывают свыше 1 миллиона записей. Этот оператор должен:

  • быть российским юридическим лицом;

  • иметь в штате не менее 5 работников с высшим образованием в области защиты информации, которые отвечают за защиту баз персональных данных оператора;

  • иметь финансовое обеспечение ответственности за убытки вследствие возможной утечки данных в сумме не менее чем 100 миллионов рублей;

  • использовать для обработки персональных данных базы данных только на территории РФ;

  • подтвердить, что обработка персональных данных граждан осуществляется с учетом требований по обеспечению информационной безопасности.

Законопроект был подготовлен после массовых утечек персональных данных в России, за которые крупным компаниям сейчас грозит лишь незначительный для них штраф.

Проект закона предполагает введение оборотного штрафа — сумма будет рассчитываться исходя из оборота компании.

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Комментарии

3
  • Логотип ryzhkovaau
    ryzhkovaau 1 час назад

    Редактор

    законопроект предполагает еще и мощные штрафы. 
    хотя за ошибки в работе с персданными они и так были огромные. 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 58 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    И??? что-то изменится?? сливают данные все и вся (особенно крупняки). А все суммы штрафов переложат на потребителя (на нас с вами). Вот так круговорот денег пополнит бюджет 

    • Логотип Анна Рыжкова
      Анна Рыжкова 46 минут назад

      конечно. все ляжет на конечного потребителя. в итоге. 
      но главное, что изначально речь шла вообще о лицензировании - а это было бы очень дорого и сложно. а теперь вроде все не так страшно. просто еще один этап проверки... 

  • Логотип Анна Рыжкова
    Анна Рыжкова 46 минут назад

    Этот комментарий удален.

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