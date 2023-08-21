Контроль за обработкой персональных данных опять ужесточают

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор собирается обязать операторов получать лицензии на обработку персональных данных. Поправки должны внести в законопроект, который вводит оборотные штрафы за утечку персданных. Лицензии будет выдавать удостоверяющий центр регулятора.

Позднее Роскомнадзор в своих комментариях СМИ опроверг эту информацию и сообщил, что речь идет о дополнительных требованиях к крупным операторам по обработке персональных данных.

Законопроект не содержит норм о лицензировании деятельности по обработке персданных и не предусматривает введение других разрешительных процедур.

Законопроект предполагает введение новых требований к операторам, которые обрабатывают свыше 1 миллиона записей. Этот оператор должен:

быть российским юридическим лицом;

иметь в штате не менее 5 работников с высшим образованием в области защиты информации, которые отвечают за защиту баз персональных данных оператора;

иметь финансовое обеспечение ответственности за убытки вследствие возможной утечки данных в сумме не менее чем 100 миллионов рублей;

использовать для обработки персональных данных базы данных только на территории РФ;

подтвердить, что обработка персональных данных граждан осуществляется с учетом требований по обеспечению информационной безопасности.

Законопроект был подготовлен после массовых утечек персональных данных в России, за которые крупным компаниям сейчас грозит лишь незначительный для них штраф.

Проект закона предполагает введение оборотного штрафа — сумма будет рассчитываться исходя из оборота компании.

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