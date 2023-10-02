Штрафы для юрлиц за воинский учет увеличили до полумиллиона 

За неоповещение граждан о вызове (повестке) военкомата или иного органа, который ведет воинский учет, юрлицо будет обязано уплатить штраф в размере от 350 000 до 400 000 ₽, даже если повестка пришла в электронной форме (ст. 21.2 КоАП).
За неисполнение обязанности обеспечивать своевременное оповещение и явку работников, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, юрлицу грозит штраф от 400 000 до 500 000 ₽ (п. 1 ст. 19.38 КоАП).
За непредставление или несвоевременное представление должностными лицами организаций в установленном законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета, юрлицу назначат штраф в размере от 40 000 до 50 000 ₽ (ст. 21.4 КоАП).
Получите бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми
Защитите себя от финансовых рисков
Комментарии5
Руководитель
Президент поручил создать Реестр воинского учета к апрелю 2024 года (Указ Президента от 25.11.2022 № 854). Министр Минцифры заявил, что Реестр будет готов к осеннему призыву. На базе Реестра воинского учета создадут еще один – Реестр повесток.
Главный бухгалтер
русская народная игрушка Матрёшка?
и сколько всего Матрёшек, вложенных одна в другую, предполагается ?
Руководитель
самой интересно... но думаю, внутри реестра реестра будет реестр недобросовестных юрлиц, не передающих повестки))
Oxana999
платный))) ради которого по сути все это и создавалось
Руководитель
😄😄😅