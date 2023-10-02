Штрафы для юрлиц за воинский учет увеличили до полумиллиона 

С 1 октября вступают в силу новые административные штрафы, связанные с мобилизацией и военными обязанностями организаций (закон от 31.07.2023 №404-ФЗ).

За неоповещение граждан о вызове (повестке) военкомата или иного органа, который ведет воинский учет, юрлицо будет обязано уплатить штраф в размере от 350 000 до 400 000 ₽, даже если повестка пришла в электронной форме (ст. 21.2 КоАП).

За неисполнение обязанности обеспечивать своевременное оповещение и явку работников, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, юрлицу грозит штраф от 400 000 до 500 000 ₽ (п. 1 ст. 19.38 КоАП).

За непредставление или несвоевременное представление должностными лицами организаций в установленном законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета, юрлицу назначат штраф в размере от 40 000 до 50 000 ₽ (ст. 21.4 КоАП).