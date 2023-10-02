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Воинский учет

Штрафы для юрлиц за воинский учет увеличили до полумиллиона 

С 1 октября вступают в силу новые административные штрафы, связанные с мобилизацией и военными обязанностями организаций (закон от 31.07.2023 №404-ФЗ).
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Штрафы для юрлиц за воинский учет увеличили до полумиллиона 
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

За неоповещение граждан о вызове (повестке) военкомата или иного органа, который ведет воинский учет, юрлицо будет обязано уплатить штраф в размере от 350 000 до 400 000 ₽, даже если повестка пришла в электронной форме (ст. 21.2 КоАП).

За неисполнение обязанности обеспечивать своевременное оповещение и явку работников, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, юрлицу грозит штраф от 400 000 до 500 000 ₽ (п. 1 ст. 19.38 КоАП).

За непредставление или несвоевременное представление должностными лицами организаций в установленном законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета, юрлицу назначат штраф в размере от 40 000 до 50 000 ₽ (ст. 21.4 КоАП).

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Комментарии

5
  • Логотип ryzhkovaau
    ryzhkovaau 1 час назад

    Руководитель

    Президент поручил создать Реестр воинского учета к апрелю 2024 года (Указ Президента от 25.11.2022 № 854). Министр Минцифры заявил, что Реестр будет готов к осеннему призыву. На базе Реестра воинского учета создадут еще один – Реестр повесток.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      На базе Реестра воинского учета создадут еще один – Реестр повесток.

      русская народная игрушка Матрёшка?

      и сколько всего Матрёшек, вложенных одна в другую,  предполагается ?

      • Логотип ryzhkovaau
        ryzhkovaau 1 час назад

        Руководитель

        самой интересно... но думаю, внутри реестра реестра будет реестр недобросовестных юрлиц, не передающих повестки))

        • Логотип bm4292
          bm4292 1 час назад

          Oxana999

          платный))) ради которого по сути все это и создавалось

          • Логотип ryzhkovaau
            ryzhkovaau 33 минуты назад

            Руководитель

            😄😄😅

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