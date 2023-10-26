Российским технологическим компаниям окажут господдержку

В новом законе утвердили формы государственной поддержки технологических компаний:
предоставление льгот по уплате налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей;
поддержка экспорта;
предоставление информационной, консультационной и финансовой поддержки;
формирование спроса на инновационную и высокотехнологичную продукцию, работы и услуги.
Для развития малых технологических компаний и их государственной поддержки создают реестр в составе ГИС «Экономика».
Чтобы компания получила статус малой технологической компании, сведения о ней должны внести в этот реестр.
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