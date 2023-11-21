Ввели новые штрафы за нарушение прав потребителей

С 30 октября начали действовать поправки к КоАП. К кодексу добавили два новых нарушения:

навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату;

необоснованный отказ рассматривать требования об ущемлении прав потребителя.

За навязывание дополнительных услуг или товаров теперь штрафуют на сумму от 20 000 до 40 000 ₽.

Речь идет о ситуациях, когда до заключения договора потребителю сообщают, что для получения основной услуги или товара нужно приобрести дополнительные или заключить иные соглашения. Также штраф грозит, если необходимость приобретения дополнительных услуг и товаров сразу указали в основном договоре.

За необоснованный отказ рассматривать требования и претензии об ущемлении прав должностное лицо заплатит от 15 000 до 30 000 ₽, а организация — до 300 000 ₽. Раньше такого состава в КоАП не было. За неисполнение обязанности ответить на претензию наказывали как за нарушение правил предоставления отдельных видов услуг.

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