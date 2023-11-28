Разработали перечень случаев, когда можно предъявить цифровой паспорт

В постановлении предлагается утвердить перечень случаев, когда для подтверждения личности или прав на определенные действия можно использовать электронную версию паспорта.

Электронная версия паспорта находится в приложении Госуслуг. Такой документ — это QR-код и фотография. В отдельных случаях дополнительно будут использовать одноразовый числовой пароль.

На первом этапе предлагается утвердить следующие случаи:

покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем);

подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем);

посадка в поезд дальнего следования.

На втором этапе, с 1 января 2024 года:

оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и т. д.);

установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем).

На третьем этапе, с 1 января 2025 года:

установление личности при заселении в гостиницу (с паролем);

установление личности в медицинских организациях (с паролем).

Подробности в проекте постановления Правительства во исполнение указа Президента от 18 сентября 2023 г.

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