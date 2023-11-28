Разработали перечень случаев, когда можно предъявить цифровой паспорт

Электронная версия паспорта находится в приложении Госуслуг. Такой документ — это QR-код и фотография. В отдельных случаях дополнительно будут использовать одноразовый числовой пароль.
На первом этапе предлагается утвердить следующие случаи:
покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем);
подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем);
посадка в поезд дальнего следования.
На втором этапе, с 1 января 2024 года:
оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и т. д.);
установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем).
На третьем этапе, с 1 января 2025 года:
установление личности при заселении в гостиницу (с паролем);
установление личности в медицинских организациях (с паролем).
Подробности в проекте постановления Правительства во исполнение указа Президента от 18 сентября 2023 г.
Стоп-слова: что нельзя писать при сотрудничестве с внештатными исполнителями
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