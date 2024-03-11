Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы

Отвечаем на часто задаваемые вопросы о сотрудничестве с самозанятыми в 2024 году.

Оформление сотрудничества и документы

1. Для каких услуг в 2024 году компания может привлекать самозанятых, а для каких это запрещено?

По закону № 422-ФЗ самозанятые могут заниматься практически любой деятельностью. Но есть ограничения (ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 422-ФЗ).

Самозанятым запрещено:

продавать подакцизные товары;

продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке;

добывать и продавать полезные ископаемые;

вести деятельность в интересах другого лица по агентскому договору, договору поручения, комиссии;

перепродавать чужие товары.

Этими видами деятельности могут заниматься только юрлица и в некоторых случаях ИП.

Есть виды деятельности, которыми могут заниматься физлица, оформившие статус самозанятого, но платить с них НПД нельзя. С таких доходов нужно уплачивать налоги в общем порядке. Исполнитель не может уплачивать НПД с доходов, которые он получил (ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ):

от трудовых отношений;

от продажи недвижимого имущества, транспорта;

от передачи имущественных прав на недвижимость;

от гос- и муниципальной службы;

от продажи личного имущества;

от реализации долей в уставном капитале, ценных бумаг;

по договорам простого товарищества или доверительного управления имуществом;

по ГПХ, заключенным с действующим работодателем, или в течение двух лет после увольнения;

от уступки прав требований;

в натуральной форме;

от арбитражного управления, медиаторской, оценочной, нотариальной, адвокатской деятельности.

Если заказчик привлечет самозанятого по этим видам деятельности, ему придется уплатить налоги и страховые взносы с выплаченного вознаграждения. В этом случае самозанятый будет выступать как физлицо без специального статуса плательщика НПД.

2. Как заключить с самозанятым договор, чтобы его не переквалифицировали в трудовой?

Главное отличие ГПД и трудового договора в том, что в трудовых отношениях имеет значение сам процесс, а в гражданско-правовых — результат. Физические лица, которые работают по трудовому договору, выполняют трудовую функцию. А самозанятые оказывают услуги в рамках заданий от заказчика.

Поэтому в договоре ГПХ должен быть отражен результат, который заказчик хочет получить от исполнителя, а также отсутствовать признаки трудовых отношений.

Перечислим основные правила, которые помогут заказчику избежать риска переквалификации:

Закрепите в договоре конкретные объемы и сроки оказания услуг.

Оформляйте к каждому договору акты с описанием конкретных услуг и объемов задач.

Не проводите выплаты в один и тот же день каждого месяца и, соответственно, не прописывайте конкретный день выплаты в договоре.

Не устанавливайте порядок, режим, место оказания услуг.

Не закрепляйте социальные гарантии для исполнителей.

Не оформляйте договоры сразу с несколькими самозанятыми, которые одновременно встали на учет.

Если вы оформляете с исполнителем рамочный договор, подробные характеристики услуг и сроки пропишите в задании к договору. Это нужно, чтобы ГПД не переквалифицировали в трудовой договор.

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3. Может ли самозанятый исполнитель работать по трудовому договору?

Плательщик НПД не вправе быть одновременно работником по трудовому договору и сотрудничать с компанией в качестве самозанятого по ГПХ (пп. 1, 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Если с даты его увольнения из компании прошло меньше двух лет, то сотрудничать как самозанятый с этой же фирмой исполнитель тоже не сможет. Заказчик может заключить с ним договор ГПХ как с физлицом без специального статуса ИП или самозанятого — но тогда не забывайте перечислять НДФЛ и страховые взносы.

При этом исполнитель может оказывать услуги по договору ГПХ как самозанятый в одной компании и одновременно быть оформленным по трудовому договору в другой организации.

4. Если сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком, а когда вышла, уволилась. Можно ли привлечь ее на разовые работы как самозанятого?

Кажется, что сотрудница уже больше трех лет не работает в компании, так как все это время находилась в отпуске по уходу за ребенком. Но привлечь ее как самозанятого нельзя.

На период отпуска по уходу за ребенком за сотрудником сохраняется место работы. То есть сотрудница все это время была работником компании, хоть и не выполняла свои обязанности на протяжении декретного отпуска. Чтобы сотрудничать с бывшим работодателем в качестве самозанятой, сотруднице придется ждать два года после увольнения.

5. Какие документы для сотрудничества с самозанятым нужно оформить обязательно, а какие — нет?

Сначала рассмотрим список обязательных документов.

Гражданско-правовой договор.

Этот документ подписывают заказчик и исполнитель до того, как начать сотрудничать. Чтобы документ обладал юридической силой, подпись должны поставить обе стороны. Иначе, если будут претензии, не получится доказать, что какие-либо конкретные условия обговаривали изначально.

Но есть случаи, когда договор заключать необязательно:

Если обе стороны сделки, сумма которой не больше 10 тысяч рублей, — физлица. Тогда сделку можно доказать при помощи чека от исполнителя и акта оказанных услуг (ст. 161 ГК).

Если сделка немедленная и исполняется в момент совершения (ст. 159 ГК), то есть это разовая услуга, которую исполнитель оказывает прямо сейчас.

Задание к договору.

Документ нужен, если заказчик и исполнитель заключили рамочный договор с общими условиями. Тогда в задании указывают условия, стоимость и сроки выполнения работ.

Чек.

Чек — это обязательный документ, который самозанятый должен выдать заказчику после получения от него оплаты. Чек также позволяет компании подтвердить расходы в налоговой инспекции и уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль или по налогу на УСН «доходы минус расходы».

Перечислим необязательные документы.

Акт выполненных работ.

По закону акт выполненных работ или оказанных услуг — документ необязательный, кроме двух случаев:

Исполнитель получает предоплату.

Исполнитель оказывает услуги по размещению интернет-рекламы.

Наличие акта важно как заказчику, так и исполнителю. Об этом мы подробно рассказывали в статье.

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Счет.

С помощью счета бухгалтеру удобнее проводить платежи, но закон не устанавливает, что этот документ нужно оформлять обязательно.

6. Если нет закрывающих документов от самозанятого, что ждет компанию?

Заказчика ждет несколько неприятных последствий:

Он не сможет включить выплату самозанятому в расходы, так как ФНС их не признает.

Он может получить штраф от ФНС из-за того, что занизил налоговую базу — не менее 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК).

Организация может получить штраф за грубые нарушения правил бухучета. За первичное нарушение — 10 тыс. руб., за повторное — 30 тыс. руб. Если оно привело к занижению налоговой базы, штраф составит минимум 40 тыс. руб. или 20% от недоплаты налога (ст. 120 НК).

7. Есть ли вариант передать самозанятому помещение, чтобы он мог в нем выполнять работы?

Самозанятому можно передать офис по договору аренды, и при этом исполнителю не придется оформлять ИП. В договоре аренды нужно указать:

Предмет договора.

Детальное описание помещения.

Права и обязанности сторон.

Срок аренды.

Размер арендной платы и порядок ее уплаты.

Условия использования помещения.

Порядок приема и возврата помещения.

Ответственность сторон.

Условия расторжения договора, в том числе основания и последствия его прекращения.

Порядок разрешения споров.

Реквизиты сторон.

8. Можно ли исполнителя по договору ГПХ направить в командировку?

Командировка — явный признак трудовых отношений, поэтому отправлять исполнителя в командировку и оформлять связанные с ней документы нельзя.

Если самозанятому нужно покинуть место жительства, чтобы оказывать услуги по заданию заказчика, то расходы, связанные с поездкой, включите в стоимость его услуг.

Вопросы оплаты

9. Можно ли сотрудничать с самозанятым в течение длительного времени, а платить ему вознаграждение ежемесячно?

Ежемесячная оплата при сотрудничестве с самозанятыми законна. Здесь учитывается специфика задач. Если задача самозанятого носит длительный характер, он выполняет ее в течение нескольких месяцев — например, исполнитель оформляет для компании новый гайдбук, то поэтапная оплата допускается (ст. 711 ГК).

Если отложить оплату до момента полного оказания услуг, то исполнителю придется слишком долго ждать, и он может отказаться от задачи.

Оформлять акты нужно по каждому этапу. В них подробно указывайте объем оказанных услуг, сроки и стоимость.

10. Можно ли платить самозанятому наличными?

Самозанятые могут принимать вознаграждение от заказчиков наличными (ст. 7 и 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

При оплате услуг самозанятого:

Подписывайте с исполнителями договор. Он поможет доказать гражданско-правовой характер отношений и четко разграничить права и ответственность сторон.

Учитывайте лимит на наличные расчеты. Для юрлиц и ИП есть лимит на наличные расчеты по одной сделке — 100 тысяч рублей. Поэтому, если заказчик сотрудничает с ИП-самозанятым, то выдать ему больше 100 тысяч рублей наличными нельзя.

Соблюдайте кассовую дисциплину. При выдаче наличных нужно составлять расходный кассовый ордер, на котором самозанятый ставит свою подпись. Сведения о расчете заносятся в кассовую книгу.

Проверяйте лимит дохода самозанятого. Он составляет 2,4 млн рублей. Если сумма превысит этот порог, заказчику придется уплатить НДФЛ и страховые взносы с выплат исполнителю.

Получите чек от самозанятого.После того как плательщик НПД получит деньги, он должен сформировать чек, чтобы заказчик мог подтвердить расходы.

Платформа Консоль.Про автоматически проверяет самозанятых по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой. Если исполнитель превысил лимит, платформа не даст перечислить ему оплату.

11. Можно ли поощрять самозанятого, чтобы он быстрее и лучше работал? Например, премией.

Премия — понятие из области трудовых отношений (ст. 129 ТК). Заказчик, который сотрудничает с исполнителем по договору ГПХ, не имеет права выплачивать ее. Иначе растет риск переквалификации отношений в трудовые.

Поощрить самозанятого за качественное выполнение работ можно такими способами:

Вознаграждение за скорость оказания услуг.

Если нужно получить результат в короткие сроки, в договоре пропишите повышающие коэффициенты за скорость или дополнительную сумму вознаграждения.

Вознаграждение за качество услуг.

Дополнительное вознаграждение можно установить за высокое качество услуг, чтобы мотивировать исполнителя выполнять их с большей отдачей.

Повышающие коэффициенты и дополнительные вознаграждения обязательно укажите в актах.

12. Может ли самозанятый платить ООО, чтобы компания уплачивала за него страховые взносы?

Нет, организация не перечисляет взносы с вознаграждения самозанятому. Исполнитель вправе самостоятельно платить страховые взносы на ОПС, но своих заказчиков для этого он не привлекает.

Добровольно перечислять взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством самозанятый исполнитель не может.

13. Можно ли выплачивать самозанятым аванс?

Предоплату можно перевести самозанятому до начала оказания услуг. В договоре можно прописать условие так:

«Заказчик выплачивает исполнителю предоплату в сумме ___ руб., что составляет ___% от общей суммы договора, в течение ___ рабочих дней с даты подписания настоящего договора».

Пункт о предоплате добавьте в раздел «Стоимость услуг и порядок оплаты».

Риск переквалификации может возникнуть, если заказчик выплачивает исполнителю одинаковую сумму дважды в месяц в течение нескольких месяцев подряд. При этом сумма выплат не зависит от количества и качества оказанных услуг.

Чтобы уменьшить риск, не стоит перечислять исполнителю одинаковые суммы: переводите выплаты в разных размерах и прописывайте в акте, какие услуги оказал исполнитель.

Используйте платформу Консоль.Про, чтобы безопасно сотрудничать с самозанятыми. С ее помощью вы сможете:

правильно оформить документы, чтобы избежать вопросов со стороны ФНС;

проконтролировать возникающие риски;

автоматизировать выплату вознаграждения самозанятым, процесс сбора чеков и проверку статуса исполнителей;

быстро подключать исполнителей к выполнению работ.

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