Онлайн-кассы, налоговая амнистия при дроблении и ограничения на рекламу: основные изменения для бизнеса 2025

Работа с онлайн-кассами
Большинство бизнесов в сфере розничной торговли должны применять онлайн-кассу. Для них в 2025 году ожидается много изменений, большинство из них вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Кассы на розничных рынках. Сегодня компании и ИП, работающие на рынках, ярмарках и выставках, освобождены от обязательного использования ККТ. Но с 1 марта 2025 года это правило будет касаться только тех, кто применяет ЕСХН. При этом бизнес должен иметь не больше трех торговых точек, общая площадь которых не превышает 15 кв.м.
Сельхозпотребкооперативы будут освобождены от использования касс на рынках до 1 сентября 2025 года.
ИП на патентной системе могут не использовать кассы, если:
Занимаются торговлей на ярмарках только в выходные и праздники.
Вид деятельности соответствует перечню из ст. 346.43 НК.
Максимальное количество торговых мест — 50.
Правила для организаций, управляющих рынками. С 1 марта 2025 года УК обязаны предоставлять торговые места лишь тем продавцам, которые используют зарегистрированные ККТ. Нужно каждый месяц проверять информацию об онлайн-кассах на сайте налоговой службы. Если выявлены нарушения, продавец обязан исправить их в течение 15 рабочих дней, иначе потеряет право на торговлю.
УК, не следящие за тем, чтобы их арендаторы использовали кассовую технику, рискуют получить штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, а при повторных нарушениях — до 1 млн рублей. Штраф для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.
Правила выдачи чеков в общепите. С 1 марта 2025 года заведения общественного питания будут обязаны выдавать чеки покупателям до окончательного расчета, сразу при заказе блюд и напитков. Это поможет бороться с практикой использования пречеков без оформления фискальных чеков.
Освобождение от использования кассы. С 1 марта 2025 года у предпринимателей в сферах физической культуры, спорта и образования будет право не использовать онлайн-кассы для безналичных расчетов с клиентами. Платеж проходит через банковский терминал или по системе быстрых платежей — через платежную ссылку продавца или по QR-коду.
Чтобы получить налоговый вычет, налогоплательщику следует обратиться в организацию с заявлением на получение унифицированной справки об оплате услуг. Это и есть подтверждающий документ, чеки и договоры не понадобятся. Форма справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.
При расчетах наличными или с использованием электронных платежных средств платежа кассу нужно применять. Для освобождения от использования касс в образовательной деятельности бизнесу нужно иметь лицензию на эту деятельность.
Упрощение регистрации кассовой техники. Регистрация, перерегистрация и снятие кассовых аппаратов с учета теперь займут не более пяти рабочих дней вместо 10. Заявки можно подавать через личный кабинет на портале Госуслуг или ОФД.
Увеличение полномочий ФНС. Налоговая служба будет передавать Роспотребнадзору данные об установке кассовой техники и дате формирования первого чека. Роспотребнадзор обязан хранить полученные данные в тайне.
Если владелец откажется предоставить доступ к ККТ налоговым инспекторам во время проверки, контролирующие органы могут снять кассу с учета в одностороннем порядке. Повторную регистрацию пройти можно только после предоставления доступа.
Налоговый вычет для новых регионов. Предприниматели из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей смогут оформить налоговый вычет до 28 000 рублей при покупке кассового аппарата. Кассовая техника должна быть зарегистрирована и применяться в этих новых регионах до конца 2025 года.
Требования к качеству чеков. Налоговая служба получит право устанавливать стандарты для чеков — высоту букв, контрастность печати текста и QR-коды, отображаемые на устройствах или распечатанные на бумаге.
Новый сервис для передачи чеков. Теперь чеки можно будет отправлять через сервис ФНС «Мои чеки онлайн», для этого они должны быть привязаны к номеру телефона или электронной почте покупателя.
Правила размещения кассы при проведении расчетов. С 1 марта 2025 года аппарат должен находиться непосредственно там, где происходит расчет, если покупатель участвует в этом процессе. Сейчас закон № 54‑ФЗ не уточняет, при каких именно расчетах касса должна быть расположена на месте проведения операции. При этом в общепите можно размещать ККТ в зоне хранения наличных средств, необязательно приносить кассу к каждому клиенту.
Проверка маркируемых товаров на кассе. С 1 марта 2025 года вводится офлайн-проверка для всех категорий маркированной продукции, за исключением безалкогольных напитков. Сейчас проверка проводится в онлайн-режиме. При этом кассовый аппарат отправляет запрос в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и в режиме онлайн получает ответ, можно продавать товар или нет. Реализовать продукцию нельзя, если, например, закончился срок годности или в системе нет такого кода маркировки.
Если ожидание ответа от ГИС МТ превышает 1,5 секунды, проверка автоматически будет переключаться на офлайн-режим.
Для офлайн-проверки в учетной системе продавца появится база данных кодов маркировки с информацией о разрешенных и заблокированных кодах. Автоматическое обновление этой базы данных будет происходить каждые два часа. Центр развития перспективных технологий разрабатывает модуль «Честного ЗНАКа», который обеспечит фоновое обновление базы заблокированных кодов маркировки.
Онлайн-проверка будет применяться к новым категориями товаров. С 5 февраля 2025 года — к безалкогольным напиткам в стеклянной, полимерной и алюминиевой упаковке, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе.
С 1 марта 2025 года онлайн-проверка станет обязательной для инвалидных кресел-колясок и некоторых медизделий. С 1 июня 2025 года данное требование распространится на все безалкогольные напитки, упакованные в кеги, Tetra Pak и другую тару.
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Амнистия при дроблении бизнеса
Юридические лица и ИП, которые использовали специальные режимы для снижения налогов и в результате не доплатили в бюджет в 2022–2024 годах, смогут добровольно отказаться от практики дробления. Это позволит избежать доначислений, пеней и штрафов. Получить амнистию можно, если решение о доначислениях, связанных с дроблением, вынесено по итогам налоговой проверки за эти годы и вступило в силу 12 июля 2024 года или позже.
Дробление — ситуация, когда единый бизнес разделен на формально самостоятельные субъекты, работающие на спецрежимах, но фактически контролируемые одним выгодополучателем или их группой. Амнистия распространяется только на случаи, когда применялись специальные налоговые режимы.
Амнистия позволяет освободиться от налогов, пеней и штрафов, начисленных за 2022–2024 годы в рамках дробления. Амнистия не распространяется:
На доначисления, подтвержденные решениями, вступившими в силу до 12 июля 2024 года.
Суммы доначислений за 2021 год и ранее.
Суммы, не связанные с дроблением, даже если они относятся к 2022–2024 годам.
Амнистия не распространяется на НДФЛ и страховые взносы, которые доначислили за выплаты «серых» зарплат, а также доначисленные налоги, которые связаны с попытками использовать заниженные тарифы или по-другому искусственно снизить налоговые обязательства.
Изменения в налоговом контроле
По действующим правилам компании и ИП должны направлять налоговой инспекции квитанцию о получении требования в течение шести рабочих дней с момента отправки документа ФНС. Если квитанцию не передали или срок превысил 10 рабочих дней, налоговая служба имеет право приостановить операции по расчетным счетам.
С 5 февраля 2025 года требование, отправленное по ТКС, будет считаться принятым на шестой рабочий день после отправки. Налогоплательщики смогут больше не опасаться блокировки.
Для сообщения о наличии обособленных подразделений в одном городе, но в разных ИФНС, предусмотрена новая одностраничная форма. Она не требует подробного описания (приказ ФНС от 15.04.2024 № ЕД-7-14/306@). Для выбора ИФНС достаточно указать код инспекции.
К началу марта 2025 года истекает мораторий на проведение выездных налоговых проверок для IT-отрасли.
Новые правила начисления пеней
В период с 1 января по 31 декабря 2025 года будут действовать три ставки для расчета пеней:
1/300 от ставки ЦБ — за первые 30 дней просрочки;
1/150 — с 31 по 90 день просрочки;
1/300 — начиная с 91 дня просрочки.
До 31 декабря 2024 года применяется старое временное правило, при котором пени не зависят от количества дней просрочки.
Изменения в подаче и проверке нулевых деклараций
С 1 января 2025 года упрощенные декларации будут подавать только за первые периоды отсутствия движения средств или объектов, которые облагаются НДС и налогом на прибыль:
по НДС — до 20 числа первого месяца следующего квартала;
по налогу на прибыль — не позднее 20 апреля.
Камеральную проверку таких деклараций будут проводить в течение трех месяцев на основе информации, имеющейся у ИФНС.
Учет расходов на рекламу для целей налогообложения
Если реклама не имеет соответствующей маркировки или размещена на заблокированных сайтах, компании не смогут учитывать расходы на нее при расчете налога на прибыль.
Организации, работающие на ОСНО, уплачивают налог на прибыль исходя из разницы между доходами и расходами, включая затраты на рекламу. Компании и ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы» также могут уменьшать налог за счет рекламных расходов.
С 2025 года в статье 270 НК появится новый пункт, указывающий, что нельзя включать в расходы рекламу в интернете, если она:
не имеет уникального идентификатора erid, выданного Роскомнадзором;
размещена на сайте, доступ к которому ограничен на территории России;
размещена на иностранном сайте, владелец которого не соблюдает российское законодательство.
Изменения в акцизах
Согласно новому закону, акцизы на 2025 год увеличатся в среднем на 4% по сравнению с 2024 годом. Так, ставка на сидр, пиво, медовуху крепостью до 8,6% составит 27 рублей, а для пива крепостью более 8,6% — 56 рублей за литр вместо 51 рубля.
Вводятся акцизы на новые категории товаров:
никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси;
фармацевтический спирт с возможностью вычета акциза на спирт, используемый для производства лекарств или медизделий;
природный газ, закупаемый для изготовления аммиака.
Реестр недобросовестных работодателей
Роструд введет реестр недобросовестных работодателей с 2025 года.
Он будет включать: наименование компании или ИП, ИНН, дату внесения и основания, нарушения, зафиксированные межведомственной комиссией по ч. 4 статьи 5.27 КоАП, например, за неоформление трудовых отношений или их подмену ГПД. Срок давности таких нарушений — один год, и компании останутся в реестре на этот период, если не устранят проблемы.
Роструд выявляет нелегальную занятость по признакам:
отсутствие трудовых договоров;
«серые» зарплаты;
оформление гражданско-правовых договоров вместо трудовых;
фиктивное оформление работников в качестве самозанятых и т. д.
С марта 2024 года вступили в силу новые параметры для оценки налоговых рисков. К ним относятся следующие показатели:
заработная плата более чем у 10% работников не достигает МРОТ;
вознаграждение персонала на 35% меньше средних значений по отрасли;
регулярные переводы самозанятым — больше 20 тыс. рублей.
Работодатели из реестра столкнутся с внеплановыми проверками, штрафами до 100 тыс. рублей, запретом на субсидии и льготы, ограничением в участии в госзакупках и репутационными потерями, так как информация из реестра общедоступна.
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