Онлайн-кассы, налоговая амнистия при дроблении и ограничения на рекламу: основные изменения для бизнеса 2025

Большинство бизнесов в сфере розничной торговли должны применять онлайн-кассу. Для них в 2025 году ожидается много изменений, большинство из них вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Кассы на розничных рынках. Сегодня компании и ИП, работающие на рынках, ярмарках и выставках, освобождены от обязательного использования ККТ. Но с 1 марта 2025 года это правило будет касаться только тех, кто применяет ЕСХН. При этом бизнес должен иметь не больше трех торговых точек, общая площадь которых не превышает 15 кв.м.

Сельхозпотребкооперативы будут освобождены от использования касс на рынках до 1 сентября 2025 года.

ИП на патентной системе могут не использовать кассы, если:

Занимаются торговлей на ярмарках только в выходные и праздники.

Вид деятельности соответствует перечню из ст. 346.43 НК.

Максимальное количество торговых мест — 50.

Правила для организаций, управляющих рынками. С 1 марта 2025 года УК обязаны предоставлять торговые места лишь тем продавцам, которые используют зарегистрированные ККТ. Нужно каждый месяц проверять информацию об онлайн-кассах на сайте налоговой службы. Если выявлены нарушения, продавец обязан исправить их в течение 15 рабочих дней, иначе потеряет право на торговлю.

УК, не следящие за тем, чтобы их арендаторы использовали кассовую технику, рискуют получить штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, а при повторных нарушениях — до 1 млн рублей. Штраф для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.

Правила выдачи чеков в общепите. С 1 марта 2025 года заведения общественного питания будут обязаны выдавать чеки покупателям до окончательного расчета, сразу при заказе блюд и напитков. Это поможет бороться с практикой использования пречеков без оформления фискальных чеков.

Освобождение от использования кассы. С 1 марта 2025 года у предпринимателей в сферах физической культуры, спорта и образования будет право не использовать онлайн-кассы для безналичных расчетов с клиентами. Платеж проходит через банковский терминал или по системе быстрых платежей — через платежную ссылку продавца или по QR-коду.

Чтобы получить налоговый вычет, налогоплательщику следует обратиться в организацию с заявлением на получение унифицированной справки об оплате услуг. Это и есть подтверждающий документ, чеки и договоры не понадобятся. Форма справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

При расчетах наличными или с использованием электронных платежных средств платежа кассу нужно применять. Для освобождения от использования касс в образовательной деятельности бизнесу нужно иметь лицензию на эту деятельность.

Упрощение регистрации кассовой техники. Регистрация, перерегистрация и снятие кассовых аппаратов с учета теперь займут не более пяти рабочих дней вместо 10. Заявки можно подавать через личный кабинет на портале Госуслуг или ОФД.

Увеличение полномочий ФНС. Налоговая служба будет передавать Роспотребнадзору данные об установке кассовой техники и дате формирования первого чека. Роспотребнадзор обязан хранить полученные данные в тайне.

Если владелец откажется предоставить доступ к ККТ налоговым инспекторам во время проверки, контролирующие органы могут снять кассу с учета в одностороннем порядке. Повторную регистрацию пройти можно только после предоставления доступа.

Налоговый вычет для новых регионов. Предприниматели из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей смогут оформить налоговый вычет до 28 000 рублей при покупке кассового аппарата. Кассовая техника должна быть зарегистрирована и применяться в этих новых регионах до конца 2025 года.

Требования к качеству чеков. Налоговая служба получит право устанавливать стандарты для чеков — высоту букв, контрастность печати текста и QR-коды, отображаемые на устройствах или распечатанные на бумаге.

Новый сервис для передачи чеков. Теперь чеки можно будет отправлять через сервис ФНС «Мои чеки онлайн», для этого они должны быть привязаны к номеру телефона или электронной почте покупателя.

Правила размещения кассы при проведении расчетов. С 1 марта 2025 года аппарат должен находиться непосредственно там, где происходит расчет, если покупатель участвует в этом процессе. Сейчас закон № 54‑ФЗ не уточняет, при каких именно расчетах касса должна быть расположена на месте проведения операции. При этом в общепите можно размещать ККТ в зоне хранения наличных средств, необязательно приносить кассу к каждому клиенту.

Проверка маркируемых товаров на кассе. С 1 марта 2025 года вводится офлайн-проверка для всех категорий маркированной продукции, за исключением безалкогольных напитков. Сейчас проверка проводится в онлайн-режиме. При этом кассовый аппарат отправляет запрос в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и в режиме онлайн получает ответ, можно продавать товар или нет. Реализовать продукцию нельзя, если, например, закончился срок годности или в системе нет такого кода маркировки.

Если ожидание ответа от ГИС МТ превышает 1,5 секунды, проверка автоматически будет переключаться на офлайн-режим.

Для офлайн-проверки в учетной системе продавца появится база данных кодов маркировки с информацией о разрешенных и заблокированных кодах. Автоматическое обновление этой базы данных будет происходить каждые два часа. Центр развития перспективных технологий разрабатывает модуль «Честного ЗНАКа», который обеспечит фоновое обновление базы заблокированных кодов маркировки.

Онлайн-проверка будет применяться к новым категориями товаров. С 5 февраля 2025 года — к безалкогольным напиткам в стеклянной, полимерной и алюминиевой упаковке, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе.

С 1 марта 2025 года онлайн-проверка станет обязательной для инвалидных кресел-колясок и некоторых медизделий. С 1 июня 2025 года данное требование распространится на все безалкогольные напитки, упакованные в кеги, Tetra Pak и другую тару.