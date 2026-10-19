Разбираем с ИИ-помощником КонсультантПлюс: уволился сотрудник, на которого была оформлена доверенность

Что делать, если нужно аннулировать документы, уже подписанные этим сотрудником? Соблазнительной кажется идея отозвать МЧД задним числом, но прежде, чем рисковать, потратьте пять минут на консультацию с ИИ-помощником от КонсультантПлюс. Тем более теперь доступ к ИИ-сервису «Задать вопрос» вы получите почти моментально. Заполняете форму – к вам на почту сразу же приходит пароль к ИИ-помощнику. Вводите его и работайте!

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