Уверенность в ответе ИИ-сервиса «Задать вопрос» можно заложить еще на этапе постановки вопроса. Возьмите за правило ограничивать источник информации: укажите, что ответ нужно строить только на основании проверенных документов из системы, а не на общих представлениях модели. Во-вторых, не бойтесь дать сервису явное разрешение признать незнание: фраза «если не знаешь, так и скажи» дисциплинирует куда сильнее, чем кажется.

Еще один лайфхак: в режиме диалога задайте следующий уровень самопроверки. Попросите ИИ-сервис проверить ответ:

на логичность (нет ли внутренних противоречий),

полноту (все ли аспекты вопроса раскрыты)

и актуальность (с учетом конкретной даты).

По итогам самопроверки ИИ-сервис предоставит отчет, в котором распишет свою оценку заданных критериев, и предоставит дополнительные сведения:

И, конечно, не забывайте ставить свои оценки ответу: они помогают разработчикам делать сервис лучше!

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