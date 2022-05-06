Сервер для бизнеса в 2022 году: как и где арендовать, чтобы не отключили

Что такое сервер и зачем он нужен

Если совсем простыми словами, то сервер — это специальный компьютер, который обеспечивает работу той или иной информационной сети (в том числе локальной).

Запросы на сервер направляет клиент — компьютер или мобильное устройство, которое находится в этой сети.

Сервер может служить для разных целей. Вот три основных:

координация компьютеров внутри сети (пример — игровые серверы);

хранение данных сайтов — в том числе, например, сайта вашей компании;

хранение корпоративных данных и обеспечение доступа сотрудников к ним.

Речь пойдет в основном про последний пункт. Классический пример — сервер в центральном офисе компании, на котором хранится и регулярно обновляется бухгалтерская база данных.

Что насчет собственного сервера

На таком сервере можно организовать доступ внутри корпоративной сети, развернутой на предприятии. Такой сервер позволяет сотрудникам использовать бухгалтерскую базу данных, общаться по рабочим вопросам, организовывать бизнес-процессы, даже находясь на удаленке. За время, прошедшее с 2020 года, с настройкой удаленного доступа хоть раз столкнулся практически каждый.

Сервер — не обычный компьютер, требования как в техническом плане так и в плане безопасности к нему гораздо выше, чем к любому домашнему компьютеру. В первую очередь нужны большой объем как оперативной памяти, так и дискового пространства для хранения данных, высокая пропускная способность (для сетевого подключения), наличие надежного антивируса и других средств защиты (например, шифрования данных) и т. д.

Помимо вопроса безопасности, встает и вопрос релевантности покупки. Собственный сервер, особенно для крупной компании, стоит немалых денег, а гарантий того, что он полностью окупится и не изживет себя через несколько лет — мало. По информации в интернете стоимость приличного по характеристикам сервера варьируется от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от того, для чего именно он будет использован. Есть и более дорогие решения. Вот пример комплектации:

Нужно не забыть также учесть количество пользователей в целом и тех, что будет одновременно работать с системой. Как вы понимаете, для работы с 1С сервер должен быть особенно надежным, а еще понадобится постоянно проводить сохранение данных, для чего, придется арендовать сервер или покупать дополнительный (фактически резервный, на случай выхода из строя основного).

Гораздо удобнее воспользоваться услугой аренды сервера. Это можно сделать несколькими способами.

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Как арендовать сервер

Чтобы арендовать сервер как за границей, так и в России, нужно обратиться к провайдеру — компании, которая предоставляет услуги аренды серверов. Такая компания может работать с серверами на территории России — или за рубежом.

Выбирать лучше того провайдера, который предлагает также аренду или продажу программного обеспечения и его настройку, а также техподдержку (платную или бесплатную) на весь период аренды сервера.

Сервер в России

В этом случае может быть несколько рисков. Первый: высокая цена, т. к. для открытия хостингового бизнеса в России компания несет большие затраты. Ей нужно пройти долгий процесс согласования будущей работы с Роскомнадзором, построить надежный ЦОД (центр обработки данных), закупить оборудование и т. д.

Санкции прибавили еще больше рисков: поставки зарубежного оборудования (а российских аналогов у серверов нет) могут в любой момент прерваться из-за разрыва логистических цепочек. А возможности импортозамещения на данный момент нет.

Из плюсов — российские провайдеры хорошо знают потребности рынка, предлагают решения, подходящие отечественному бизнесу, в т.ч. связанные с 1С и другими популярными программами.

Можно обратиться к российской компании, которая сама арендует сервера за границей, но тут есть риск того, что она не сможет с ними работать, ведь оплату за пользование серверами такой организации нужно будет как-то переводить, а с валютными платежами за границу сейчас проблема. Кроме того, имущество российских компаний за границей могут даже конфисковать.

Сервер за границей

Что вы получаете этом случае?

Во-первых, экономию денег. Тарифы на работу с иностранными серверами обычно ниже.

Во-вторых, доступ к хорошему оборудованию и высокому уровню обслуживания. Европейские серверы соответствуют стандартам ISO 9001 и ISO 27001. И за соблюдением стандартов там следят.

Наконец, надежные ЦОДы обеспечивают высококлассную защиту данных и квалифицированную поддержку в случае перебоев с работой сервера.

Какие в этом случае существуют риски?

Первое и самое важное — проблемы с законом. Согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных» сервер за пределами РФ компания может использовать при условии, что она не обрабатывает и не хранит на нем персональные данные российских пользователей.

Штрафы по этому закону для физических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

Второе — риски оплаты. Как оплачивать иностранные сервера? Проблема с оплатами существует сейчас не только из-за санкций в конкретных банках. Оплата картами от частного лица тоже не пройдет. Придется или искать обходные пути, например, приобретать карты иностранных банков. С этим сейчас тоже трудности, да и удовольствие это недешевое, например, карты UnionPay, которые какое-то время применялись российскими пользователями, тоже стали бесполезными при попытке совершить платеж, к примеру, в Европу или США.

Решение проблемы — российская компания, которая построила свои отношения с иностранными резидентами — владельцами серверов за рубежом. В этом случае рисков конфискации нет, а оплату арендатор будет осуществлять российской компании.

Контрагент.рф работает с инфраструктурой на базе лучших дата-центров ЕС, США и Канады и предлагает следующие услуги: