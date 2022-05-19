Топ причин для отказа в вычете НДС

Ошибки в документах

Эта группа ошибок среди поводов для отказов в вычетах по НДС встречается чаще остальных. Так как основание для возмещения налога — счет-фактура, то налоговики изучают этот документ «под микроскопом». Находят некорректно заполненные отдельные поля, графы счетов-фактур, и задают вопросы к подписантам документа. Судебная практика в этом вопросе обширная, а зачастую и противоречивая.

Разберем документарные ошибки подробнее.

Ошибка в адресе

Налоговики отказывают в вычете, если указан фактический адрес вместо юридического, прописанного в Уставе. Законодательством не предусмотрено, что у юрлица может быть какой-то другой адрес, отличный от того, что значится в учредительных документах. Именно эта логика лежит в основе судебных решений не в пользу налогоплательщиков.

При этом встречаются и противоположные мнения судей, основанные на том, что в ст. 169 НК не указано, какой конкретно адрес подлежит отражению в счет-фактуре. А значит и отказ в зачете НДС не обоснован.

Стоимость товаров, работ или услуг и налога по ним в счет-фактуре не соответствует договору

Такое встречается, когда налоговый инспектор не учел изменение условий договора, или когда расчет, произведенный налоговиком самостоятельно из, например, КС-2, не соответствует значениям в счет-фактуре. Обычно в таком случае говорят о нарушении пп. 8 п. 5 ст. 169 НК.

Поэтому, собираясь оспаривать позицию чиновников, соберите документы, подтверждающие вашу правоту и ошибочность мнения представителей ФНС.

Недостаточность информации в счете-фактуре

Например, не указаны единицы измерения, количество или другие сведения. ФАС ЗСО в постановлении от 14.02.2013 № А03-1222/2012 охарактеризовал такие ошибки при соблюдении остальных условий, необходимых для зачета НДС, как недочеты, не способствующие получению неправомерной налоговой выгоды. Это значит, что получить вычет по НДС по таким документам можно.

Налоговики не могут отказать в вычете, если не будут заполнены данные о прослеживаемых товарах (письмо ФНС от 25.10.2021 № СД-4-3/15059@).

Нарушение пятидневного срока

Если выездная проверка или налоговый контроль выявили счета-фактуры, оформленные после пятидневного срока после отгрузки товара, инспекторы могут указать на нарушение п. 3 ст. 168 НК и отказать в вычете. Однако Минфин считает иначе.

В письме от 06.04.2022 № 03-07-09/28875 чиновники указывают, что счет-фактура, выставленный с нарушением срока — не основание отказать в вычете по НДС.

Если счет-фактура выставлен за оказанные услуги или выполненные работы, важно, чтобы в графе 1 было описание того, что конкретно делалось. Фразы типа «Оказаны услуги по договору...» приведут к отказу в возмещении НДС.

У подписанта в счете-фактуре не было права подписи

Известны случаи, когда налоговикам удалось доказать, что отказ возместить НДС по счету-фактуре, подписанному лицом, не имевшим на то право, обоснован:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11 октября 2018 по делу № А27-20776/2017 ( здесь вопрос о подписи в счет-фактуре рассматривался наряду с другими критериями недобросовестности );

№ А27-20776/2017 здесь вопрос о подписи в счет-фактуре рассматривался наряду с другими критериями недобросовестности Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 27.01.2020 № А71-5923/2019 . А тут уже контрагент пытался высудить сумму налога, по которой получил отказ в вычете, его смутила подпись в документе.

Отсутствие документов

Нехватка документа — повод для отказа в вычете по НДС. И далеко не всегда речь идет о счет-фактуре.

Откажут, если не хватает того или иного документа, подтверждающего, что сделка реально состоялась, а поставщик уже ликвидировался. У налоговиков скорее всего сформируется мнение, что действия покупателя были направлены на получение налоговой выгоды.

И все же побороться за НДС, даже если ваш контрагент кажется ФНС сомнительным можно, примеры тому есть судебной практике, например, Определение Верховного Суда РФ 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597.

Известны случаи, когда налоговики отказывают в вычете, если нет ТТН. В постановлении ФАС МО от 17.12.2010 № КА-А40/15868-10 суд руководствовался тем, что основание для принятия на учет товаров — товарная накладная, а не ТТН, и принял решение в пользу налогоплательщика. Но далеко не все суды придерживаются этой позиции.

К этой группе причин для отказа отнесем и незаключенный договор. Точнее таким его сочтут налоговики, если предмет договора — долгосрочная аренда, а установленным образом договор не зарегистрировали. Ведь именно дата регистрации считается датой заключения в этом случае (п. 2 ст. 651 ГК).

Отсутствие заключенного договора для ФНС — повод не принимать входящий НДС. Если не удастся договорится с ФНС и подтвердить сделку другими документами, то право на вычет придется доказывать в суде.

Проблемы с контрагентом

Нарушил закон поставщик, а отвечать за это приходится покупателю. В этом и заключаются налоговые риски при заключении договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг без проявления должной осмотрительности. Почему могут отказать:

У инспектора есть подозрения в реальности и добросовестности поставщика

ФНС откажет в принятии вычетов по всем документам, полученным от такого контрагента, если в ИФНС отсутствуют сведения о компании.

Известны случаи, когда суды занимали сторону налогоплательщика даже при наличии «проблемного» контрагента (постановлении АС Уральского округа от 04.08.2021 № Ф09-4834/20 по делу № А76-25957/2018). Но это не означает, что можно бросаться во все тяжкие.

Проверка поставщика и вскрывшиеся нелицеприятные факты о нем еще на этапе до заключения договора, могут предотвратить сделку, рискованную не только с точки зрения гражданского, но и налогового законодательства.

С помощью сервиса Контрагент.рф вы в режиме реального времени узнаете всю подноготную о партнере: участвовал ли он в «серых» схемах, замешан ли в применении необоснованной налоговой выгоды по НДС, имеет ли проблемы с возмещением, как у него прошли встречные проверки и прочее.

Сюда же можно отнести и случаи, когда стороны реальны, а товарооборот «виртуален». В постановлении АС МО от 09.10.2018 № Ф05-16047/2018 по делу № А41-46714/2017 судьи поддержали представителей ФНС, которые смогли доказать формальность документообмена между контрагента и отсутствие реальной сделки.

Разрыв по НДС

То есть вы отразили входящий НДС в книге покупок, а поставщик в книге продаж — нет, да еще и налог он видимо не заплатил. Получается, что контрагент не исполнил обязанность по уплате НДС, деньги в бюджет не поступили, а значит и покупателю вернуть из бюджета нечего. Выявляют налоговики такие разрывы легко. При проверке деклараций программное обеспечение автоматически проводит нити от одного партнера к другому и указывает на несоответствия. Пример — постановление АС ВСО от 28.11.2019 № Ф02-5752/2019 по делу № А33-3112/2019.

Суды поддерживают такой подход налоговиков. Так что, если контрагент не уплатил налог, на возмещение не рассчитывайте. Можно конечно попробовать взыскать потом НДС с поставщика в порядке возмещения убытков. Такой подход ФНС вполне устраивает, как и суды, но надо, чтобы в договоре при этом имелись специальные налоговые оговорки.

Ошибки в отчетности

Еще одна распространенная причина отказать в вычете по НДС — ошибки в декларации. Не все инспекторы хотят докопаться до правды и запрашивают у налогоплательщика пояснения. Многие считают, что это их право, а не обязанность (ст. 88 НК).

Бывает, что налоговики требуют уточнить декларацию для получения ранее упущенных сведений по счетам-фактурам, вычет по которым был заявлен позднее. Отказались уточняться — получите отказ в возмещении.

Подача уточненной декларации в этом случае право налогоплательщика, ведь если он заявил вычет законно и обладает нужными документами, а ФНС стоит свои претензии на основании гипотез и сомнений — правда на стороне налогоплательщика. Только вот доказывать правоту придется, скорее всего, в суде.