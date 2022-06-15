НДС

Как найти разрыв по НДС до камеральной проверки

Разрыв по НДС — ситуация неприятная, ставящая под вопрос право применения вычета. Вдвойне неприятной она становится, когда вы узнаете о ней от налоговиков. Но способ обнаружить слабое звено раньше инспекторов есть.

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Как найти разрыв по НДС до камеральной проверки

Какими бывают разрывы по НДС

К разрывам относят:

  • отсутствие контрагента в ЕГРЮЛ;
  • нулевая отчетность контрагента или ее полное отсутствие;
  • ошибки, неточности в отчетности контрагента (когда он, к примеру, пропустил и не показал в книге продаж документы по вам и исказил данные в декларации);
  • неуплата налога в бюджет.

Разрывы условно делят на прямые и сложные. Один и тоже счет-фактура должен попадать и в книгу покупок заказчика и в книгу продаж поставщика.

Прямой разрыв — это нарушение первого звена цепочки, нестыковки в данных, поданных вами и вашим контрагентом. Поэтому перед подготовкой декларации и формированием книги покупок проводят сверку с партнерами, проверяют взаимное отражение совместных сделок.

Теоретически, можно задать вопрос — покажет ли реализацию и НДС ваш поставщик, но вряд ли на этот вопрос кто-то ответит честно, если искажают отчетность умышленно, да и человеческий фактор имеет место быть.

Сложный разрыв — это тоже самое, только без вашего участия. То есть это несоответствие между вашим контрагентом и его поставщиками, поставщиком вашего контрагента и поставщиком поставщика вашего контрагента и так далее — вглубь цепочки партнерских связей.

Также выделяют:

  • технический разрыв — когда из-за, например, сбоя в ПО, в книгу покупок или продаж попал не тот счет-фактура, или из-за опечатки попал документ с ошибочными реквизитами;
  • схемный разрыв — когда контрагент «перемудрил» с оптимизацией налогообложения и вышел за рамки закона.

Вот только вероятность того, что вы узнаете о разрыве самостоятельно без сторонней помощи, стремится к нулю. Вычислить, кто из тех, с кем работаете вы и ваши контрагенты, их партнеры и т. д., допустил ошибку или совершил налоговое правонарушение, практически не реально.

О том, что цепочка возмещений и уплаты НДС разорвалась, вы узнаете, когда получите запрос от ФНС, требование по встречке со ссылкой на ст. 93.1 НК, или когда налоговики откажут в применении вычета.

Платформа Контрагент.рф создана для комплексной, системной проверки декларации по НДС на наличие разрывов и недобросовестных контрагентов. Точность проверки более 97%.

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Как разрывы вычисляет ФНС

Налоговые инспекторы видят то, что недоступно глазу налогоплательщика. В распоряжении сотрудников ФНС есть АСК НДС, и пришедшая ей на смену ИАС КБ.

Первая регулярно проходила модернизацию и обновления и ловко выдает разрывы в сведениях поданных сторонами сделки. Программа показывает, где видны расхождения по суммам налогов, отраженных в первичке продавцов и покупателей. Высветиться разрыв также, если найдены заявления на вычет НДС, а сам налог не начисляется и не оплачивается.

ИАС КБ проводит проверку на базе АСК НДС в интеграции с другими информационными банками, какими располагает ФНС. Среди них:

  • АИС «Налог-3»;
  • ПИК «Однодневки»;
  • ПИК «Счета-фактуры»;
  • «ВНП-Отбор» и другие.

А всего таких больше 20 и каждая решает определенные налоговые задачи и реализует проверки по заданным направлениям.

В общем ИАС КБ направлена на выявлении схем ухода от налогов за счет всестороннего анализа компании и ее отчетности, «зашитых» схем ухода, а также простого интерфейса, что облегчает работу инспекторов.

Как налогоплательщику вычислить разрыв по НДС раньше налоговиков

Проверки по общедоступным базам ЕГРЮЛ, ЕГРИП, судов, судебных приставов и дел по банкротству — это хорошо, но из них вы не узнаете, как обстоят дела по части НДС у вашего поставщика, а время на все эти поиски уйдет не мало.

Здесь нужна артиллерия потяжелее — аналитика не только по данным из бесплатных сервисов, но и закрытых каналов, таких, как отзывы компаний, которые уже «познакомились» с незаконными налоговыми оптимизаторами и освещают результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, полученных актов налоговых проверок, результатов финмониторинга и т. д.

Контрагент.рф обеспечит такую глубокую и всеобъемлющую проверку, гарантируя ее качество и результат.

Искусственный интеллект продиагностирует книги покупок и продаж и выявит слабые места. От вас — выгрузка из 1С. От нас — результат с точностью 97%.

Контрагент.рф укажет на разрывы и несоответствия, видит подноготную контрагента как в заданный период, так и в режиме реального времени. Наши эксперты расскажут, как выйти из уже возникшей неприятной ситуации и не допустить ее в будущем, выявят слабое звено в цепочке контрагентов и оценят целесообразность и риски дальнейшей работы с ним.

Загружайте на проверку книги покупок и продаж до сдачи декларации по НДС, чтобы не получить от налоговиков «письма счастья» и успеть подстраховаться или разрулить ситуацию.

Контрагент.рф
Контрагент.рф
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