Контрольные соотношения в декларации по НДС. На что обратить внимание

Проверка декларации
Каждая налоговая декларация, в том числе и по НДС, проходит камеральную проверку. Проверку начинают сразу же после того, как вы сдали декларацию. Специальная программа, разработанная налоговой службой, проверяет декларацию на форматно-логический контроль. Электронные декларации проходят контроль на соответствие:
- правилам заполнения и оформления;
- налоговому законодательству;
- контрольных соотношений.
Несовпадение контрольных соотношений означает, что декларацию заполнили неправильно.
Полный перечень контрольных соотношений показателей декларации по НДС есть в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@. Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно проверить соответствие показателей, чтобы налоговики не отказались принять декларацию. Обычно это происходит автоматически в той же программе, которая декларацию формирует. Программа подсказывает, какие показатели не сошлись.
Например, расхождения могут обнаружиться при сверке данных из вашей книги покупок с книгой продаж поставщика. Если он внес некорректные данные (например, номер счет-фактуры, ее дату, ваше наименование, ИНН и т.д.), то программа налоговиков просигналит о несоответствиях. Также в цепочке контрагентов, ведущих к вашему поставщику, может затесаться компания, которая не уплатила НДС в бюджет. Проверить такие моменты самостоятельно очень трудно.
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Если же вы для начала хотите самостоятельно разобраться в показателях декларации — вот вам наши подсказки.
Что проверяют
Содержащиеся в контрольных соотношениях (далее — КС) формулы позволяют сверить показатели разделов 1-7 декларации как внутри этих разделов, так и между ними, а также с данными разделов 8-12.
Существует перечень контрольных соотношений, за выполнением которых нужно следить особенно тщательно. Если вы их нарушите, декларация считается непредставленной (п. 5.3 ст. 174 НК). Налоговый инспектор запросит пояснения и потребует устранить несоответствия.
1. Правильно ли вы вычислили сумму к уплате или возмещению
Сопоставляется два показателя декларации: по строке 118 раздела 3 «Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога» и по строке 190 раздела 3 «Общая сумма налога, подлежащая вычету».
Если цифра по строке 118 больше или равна цифре по строке 190, то необходимо выполнения равенства:
показатель из строки 200 раздела 3
=
показатель из строки 118 раздела 3
—
показатель из строки 190 раздела 3
Выполнение данного условия обязательно для тех налогоплательщиков, у которых по итогам квартала начисленный налог больше или равен вычету.
Если же вы заявили сумму НДС к возмещению, то должно быть так:
показатель из строки 210 раздела 3
=
показатель из строки 190 раздела 3
—
показатель из строки 118 раздела 3
Если эти равенства не выполняются, возможно, вы занизили налог к уплате или завысили налог к возмещению по операциям из разд. 3.
2. Правильно ли вычислили сумму НДС с учетом всех разделов декларации
Для этого нужно сравнить две цифры
- сумму показателей из строк: 200 раздела 3; 130 раздела 4; 160 раздела 6
и
- сумму показателей из строк: 210 раздела 3; 120 раздела 4; 080 раздела 5; 090 раздела 5; 170 раздела 6.
Если разность первой и второй цифр не меньше нуля, должно выполняться равенство:
показатель из строки 040 раздела 1
=
сумма показателей:
—
сумма показателей:
из строки 200 раздела 3
из строки 210 раздела 3
из строки 130 раздела 4
из строки 120 раздела 4
из строки 080 раздела 5
из строки 160 раздела 6
из строки 090 раздела 5
из строки 170 раздела 6
3. Все ли суммы НДС, отраженные в книге продаж и дополнительных листах к ней, вошли в сумму начисленного НДС
КС будет следующим:
сумма показателей:
=
сумма показателей из раздела 9:
+
сумма показателей из приложения № 1 к разделу 9:
—
сумма показателей из приложения № 1 к разделу 9
из строки 060 раздела 2 (итог по всем листам);
из строки 260
из строки 340
из строки 050
из строки 118 раздела 3
из строки 265
из строки 345
из строки 055
из строки 050 раздела 4
из строки 080 раздела 4
из строки 270
из строки 350
из строки 060
из строки 050 раздела 6
из строки 130 раздела 6
4. Все ли суммы входного НДС, отраженные в книге покупок и дополнительных листах к ней, вошли в итоговую сумму НДС к вычету
При КС должно выполняется следующее равенство:
сумма показателей:
=
показатель из строки 190 раздела 8
+
показатель из строки 190 приложения № 1 к разделу 8
—
показатель из строки 005 приложения № 1 к разделу 8
из строки 190 раздела 3
из строк 030 раздела 4
из строк 040 раздела 4
из строки 080 раздела 5
из строки 090 раздела 5
из строки 060 раздела 6
из строки 090 раздела 6
из строки 150 раздела 6
5. Соответствует ли итоговая сумма вычетов суммам всех полученных счетов-фактур из книги покупок
Данные из каждого входящего счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры отражаются в соответствующих строках раздела 8 декларации по НДС. Сумма налога указывается по строке 180 раздела 8.
Количество строк раздела 8 должно соответствовать числу счетов-фактур, полученных от поставщиков в налоговом периоде (квартале).
Итоговая величина налога отражается общей суммой по строке 190 раздела 8 декларации.
Проверка сводится к тому, что сумма чисел из всех строк 180 должна быть равна показателю из строки 190 раздела 8.
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6. Соответствует ли итоговая сумма начисленного НДС суммам всех выставленных счетов-фактур из книги продаж
Данные по каждому выставленному счету-фактуре отражаются разделе 9 декларации по НДС. В частности, по строке 200 указывается сумма налога по счету-фактуре или разница по корректировочному счету-фактуре.
Сколько таких счетов-фактур, столько и должно быть строк 200.
Итоговая величина начисленного налога в разрезе применяемых ставок отражается один раз — в строке 260 раздела 9 декларации.
Цель проверки: сумма чисел из всех строк 200 должна быть равна показателю из строки 260 раздела 9.
КС в разрезе ставок НДС будет таким:
Для ставки НДС 20%
Для ставки НДС 10%
сумма показателей по всем строкам 200 раздела 9
=
показатель из строки 260 раздела 9
сумма показателей по всем строкам 210 раздела 9
=
показатель из строки 270 раздела 9
7. Если сдана уточненная декларация, то проверке подлежит Приложение № 1 к разделу 9 и/или Приложение № 1 к разделу 8
- сумма исчисленного с налоговой базы НДС (дополнительные листы к книге продаж) складывается из двух величин: исходного значения предъявленного покупателям НДС за корректируемый период и суммы всех внесенных исправлений;
- сумма вычета по НДС (дополнительные листы к книге покупок) складывается из двух величин: исходного значения вычета за корректируемый период и суммы всех внесенных исправлений.
КС выглядит так:
Приложение № 1 к разделу 9:
Для ставки НДС 20%
Для ставки НДС 10%
показатель из строки 050 приложения № 1 к разделу 9
+
сумма показателей по всем строкам 280 приложения № 1 к разделу 9
=
показатель из строки 340 приложения № 1 к разделу 9
показатель из строки 060 приложения № 1 к разделу 9
+
сумма показателей по всем строкам 290 приложения № 1 к разделу 9
=
показатель из строки 350 приложения № 1 к разделу 9
Приложение № 1 к разделу 8:
показатель из строки 005 приложения № 1 к разделу 8
+
сумма показателей по всем строкам 180 приложения № 1 к разделу 8
=
показатель из строки 190 приложения № 1 к разделу 8
8. Неплательщики НДС тоже предоставляют декларацию в установленных главой 21 НК РФ ситуациях
Но так как они не имею права на налоговые вычеты по НДС, то КС их декларации очень простые.
- Если неплательщик НДС выставил своему покупателю или заказчику счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то он обязан заполнить раздел 1 декларации по НДС, в которой сумма выставленного налога отражается по строке 030. Значение строки 030 должно равняться сумме НДС по всем выставленным счетам-фактурам. Для этого нужно сложить показатели из всех строк 070 раздела 12 декларации по НДС.
- Если неплательщик НДС является налоговым агентом (например, арендует федеральное или муниципальное имущество или приобретает у иностранного лица, не состоящего на налоговом учете в РФ, товары, работы, услуги), то он заполняет раздел 2 декларации по НДС, в которой сумма налога отражается по строке 060.
КС декларации по НДС будет таким:
показатель из строки 180 раздела 8
=
показатель из строки 190 раздела 8
=
0
При этом, если по графе 3 строки 070 Раздела 2 указан код операции 1011715, то последнее контрольное соотношение не применяется.