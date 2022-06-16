Контрольные соотношения в декларации по НДС. На что обратить внимание

Проверка декларации

Каждая налоговая декларация, в том числе и по НДС, проходит камеральную проверку. Проверку начинают сразу же после того, как вы сдали декларацию. Специальная программа, разработанная налоговой службой, проверяет декларацию на форматно-логический контроль. Электронные декларации проходят контроль на соответствие:

правилам заполнения и оформления;

налоговому законодательству;

контрольных соотношений.

Несовпадение контрольных соотношений означает, что декларацию заполнили неправильно.

Полный перечень контрольных соотношений показателей декларации по НДС есть в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@. Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно проверить соответствие показателей, чтобы налоговики не отказались принять декларацию. Обычно это происходит автоматически в той же программе, которая декларацию формирует. Программа подсказывает, какие показатели не сошлись.

Обратите внимание! Даже если в вашей декларации все контрольные соотношения сойдутся, это не гарантирует, что со стороны ФНС не возникнет вопросов.

Например, расхождения могут обнаружиться при сверке данных из вашей книги покупок с книгой продаж поставщика. Если он внес некорректные данные (например, номер счет-фактуры, ее дату, ваше наименование, ИНН и т.д.), то программа налоговиков просигналит о несоответствиях. Также в цепочке контрагентов, ведущих к вашему поставщику, может затесаться компания, которая не уплатила НДС в бюджет. Проверить такие моменты самостоятельно очень трудно.

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Если же вы для начала хотите самостоятельно разобраться в показателях декларации — вот вам наши подсказки.

Что проверяют

Содержащиеся в контрольных соотношениях (далее — КС) формулы позволяют сверить показатели разделов 1-7 декларации как внутри этих разделов, так и между ними, а также с данными разделов 8-12.

Существует перечень контрольных соотношений, за выполнением которых нужно следить особенно тщательно. Если вы их нарушите, декларация считается непредставленной (п. 5.3 ст. 174 НК). Налоговый инспектор запросит пояснения и потребует устранить несоответствия.

1. Правильно ли вы вычислили сумму к уплате или возмещению

Сопоставляется два показателя декларации: по строке 118 раздела 3 «Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога» и по строке 190 раздела 3 «Общая сумма налога, подлежащая вычету».

Если цифра по строке 118 больше или равна цифре по строке 190, то необходимо выполнения равенства:

показатель из строки 200 раздела 3 = показатель из строки 118 раздела 3 — показатель из строки 190 раздела 3

Выполнение данного условия обязательно для тех налогоплательщиков, у которых по итогам квартала начисленный налог больше или равен вычету.

Если же вы заявили сумму НДС к возмещению, то должно быть так:

показатель из строки 210 раздела 3 = показатель из строки 190 раздела 3 — показатель из строки 118 раздела 3

Если эти равенства не выполняются, возможно, вы занизили налог к уплате или завысили налог к возмещению по операциям из разд. 3.

2. Правильно ли вычислили сумму НДС с учетом всех разделов декларации

Для этого нужно сравнить две цифры

сумму показателей из строк: 200 раздела 3; 130 раздела 4; 160 раздела 6

и

сумму показателей из строк: 210 раздела 3; 120 раздела 4; 080 раздела 5; 090 раздела 5; 170 раздела 6.

Если разность первой и второй цифр не меньше нуля, должно выполняться равенство:

показатель из строки 040 раздела 1 = сумма показателей: — сумма показателей: из строки 200 раздела 3 из строки 210 раздела 3 из строки 130 раздела 4 из строки 120 раздела 4 из строки 080 раздела 5 из строки 160 раздела 6 из строки 090 раздела 5 из строки 170 раздела 6

3. Все ли суммы НДС, отраженные в книге продаж и дополнительных листах к ней, вошли в сумму начисленного НДС

КС будет следующим:

сумма показателей: = сумма показателей из раздела 9: + сумма показателей из приложения № 1 к разделу 9: — сумма показателей из приложения № 1 к разделу 9 из строки 060 раздела 2 (итог по всем листам); из строки 260 из строки 340 из строки 050 из строки 118 раздела 3 из строки 265 из строки 345 из строки 055 из строки 050 раздела 4 из строки 080 раздела 4 из строки 270 из строки 350 из строки 060 из строки 050 раздела 6 из строки 130 раздела 6

4. Все ли суммы входного НДС, отраженные в книге покупок и дополнительных листах к ней, вошли в итоговую сумму НДС к вычету

При КС должно выполняется следующее равенство:

сумма показателей: = показатель из строки 190 раздела 8 + показатель из строки 190 приложения № 1 к разделу 8 — показатель из строки 005 приложения № 1 к разделу 8 из строки 190 раздела 3 из строк 030 раздела 4 из строк 040 раздела 4 из строки 080 раздела 5 из строки 090 раздела 5 из строки 060 раздела 6 из строки 090 раздела 6 из строки 150 раздела 6

5. Соответствует ли итоговая сумма вычетов суммам всех полученных счетов-фактур из книги покупок

Данные из каждого входящего счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры отражаются в соответствующих строках раздела 8 декларации по НДС. Сумма налога указывается по строке 180 раздела 8.

Количество строк раздела 8 должно соответствовать числу счетов-фактур, полученных от поставщиков в налоговом периоде (квартале).

Итоговая величина налога отражается общей суммой по строке 190 раздела 8 декларации.

Проверка сводится к тому, что сумма чисел из всех строк 180 должна быть равна показателю из строки 190 раздела 8.

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6. Соответствует ли итоговая сумма начисленного НДС суммам всех выставленных счетов-фактур из книги продаж

Данные по каждому выставленному счету-фактуре отражаются разделе 9 декларации по НДС. В частности, по строке 200 указывается сумма налога по счету-фактуре или разница по корректировочному счету-фактуре.

Сколько таких счетов-фактур, столько и должно быть строк 200.

Итоговая величина начисленного налога в разрезе применяемых ставок отражается один раз — в строке 260 раздела 9 декларации.

Цель проверки: сумма чисел из всех строк 200 должна быть равна показателю из строки 260 раздела 9.

КС в разрезе ставок НДС будет таким:

Для ставки НДС 20% Для ставки НДС 10% сумма показателей по всем строкам 200 раздела 9 = показатель из строки 260 раздела 9 сумма показателей по всем строкам 210 раздела 9 = показатель из строки 270 раздела 9

7. Если сдана уточненная декларация, то проверке подлежит Приложение № 1 к разделу 9 и/или Приложение № 1 к разделу 8

сумма исчисленного с налоговой базы НДС (дополнительные листы к книге продаж) складывается из двух величин: исходного значения предъявленного покупателям НДС за корректируемый период и суммы всех внесенных исправлений;

сумма вычета по НДС (дополнительные листы к книге покупок) складывается из двух величин: исходного значения вычета за корректируемый период и суммы всех внесенных исправлений.

КС выглядит так:

Приложение № 1 к разделу 9:

Для ставки НДС 20% Для ставки НДС 10% показатель из строки 050 приложения № 1 к разделу 9 + сумма показателей по всем строкам 280 приложения № 1 к разделу 9 = показатель из строки 340 приложения № 1 к разделу 9 показатель из строки 060 приложения № 1 к разделу 9 + сумма показателей по всем строкам 290 приложения № 1 к разделу 9 = показатель из строки 350 приложения № 1 к разделу 9

Приложение № 1 к разделу 8:

показатель из строки 005 приложения № 1 к разделу 8 + сумма показателей по всем строкам 180 приложения № 1 к разделу 8 = показатель из строки 190 приложения № 1 к разделу 8

8. Неплательщики НДС тоже предоставляют декларацию в установленных главой 21 НК РФ ситуациях

Но так как они не имею права на налоговые вычеты по НДС, то КС их декларации очень простые.

Если неплательщик НДС выставил своему покупателю или заказчику счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то он обязан заполнить раздел 1 декларации по НДС, в которой сумма выставленного налога отражается по строке 030. Значение строки 030 должно равняться сумме НДС по всем выставленным счетам-фактурам. Для этого нужно сложить показатели из всех строк 070 раздела 12 декларации по НДС.

Если неплательщик НДС является налоговым агентом (например, арендует федеральное или муниципальное имущество или приобретает у иностранного лица, не состоящего на налоговом учете в РФ, товары, работы, услуги), то он заполняет раздел 2 декларации по НДС, в которой сумма налога отражается по строке 060.

КС декларации по НДС будет таким:

показатель из строки 180 раздела 8 = показатель из строки 190 раздела 8 = 0

При этом, если по графе 3 строки 070 Раздела 2 указан код операции 1011715, то последнее контрольное соотношение не применяется.