Нулевая декларация по НДС: как заполнить, в чем риск

Кто сдает нулевую декларацию по НДС

Нулевую декларацию по НДС обязаны подавать налогоплательщики, у которых нет объектов налогообложения. Причины могут быть разные:

начало или завершение деятельности;

сезонность бизнеса;

временная приостановка деятельности.

В чем риск подачи нулевой декларации по НДС

Любая декларация по НДС требует ответственного подхода, даже когда речь идет об отчете без показателей входящего и выставленного покупателям налога. Ошибочно думать, что если вы не показываете налог к уплате и не заявляете к возмещению, вами не заинтересуются налоговики.

Вне зависимости от того, что вы указываете в отчете, существует риск того, что в своей декларации контрагент укажет нечто другое. Например, ваш партнер получил счет-фактуру с опозданием и показал ее в текущей декларации, в то время как у вас документ прошел в отчете за предыдущий квартал. А из-за отсутствия операций в этом квартале ваша декларация по НДС получилась нулевой.

Поэтому сверка с контрагентами — важный подготовительный этап отчетной кампании. Но взаимосвязи и добросовестность партнера могут дать сбой. Да и от ошибок в учете никто не застрахован. Выход есть — проверяйте книги покупок и продаж с помощью Контрагент.рф. Платформа укажет на несоответствия в данных представленных вами и другими контрагентами, а у вас появится шанс исправить ситуацию до того, как ее вычислит ФНС, или аргументировано и грамотно подготовиться к претензиям со стороны налоговиков.

Кстати, нулевая декларация таит еще один подвох — вместо заполненной, нулевку может сдать ваш недобросовестный контрагент. К сожалению, некоторые бизнесмены или бухгалтеры продолжают жить прошлым. Они думают, что сдать нулевку, а потом уточниться лучше, чем сдать декларацию с неточными данными (например, если поступили еще не все документы от контрагентов).

Такое поведение негативно сказывается и на самом налогоплательщике и на его контрагентах. Обычно у таких компаний в принципе с учетом все не очень хорошо и есть ряд других сложностей (работа с сомнительными организациями, высокие риски выездных проверок, проблемы с первичкой и т. д.). Выявить ненадежного партнера поможет Контрагент.рф. Мы проверяем вашу декларацию на самые серьезные риски для плательщика НДС:

риск выездной проверки;

риск снятия расходов;

риск отказа в вычете.

На каком бланке сдавать декларацию в 2022 году

Актуальная редакция — с изменениями из приказа ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@. На всякий случай напоминаем, что сдается декларация по НДС только электронно!

Как заполнить нулевую декларацию по НДС

В нулевой декларации нужно заполнить:

титульный лист;

раздел 1.

Заполняем титульный лист

На титульном листе указывают наименование и реквизиты налогоплательщика, отчетный период и код ИФНС — получателя отчета.

Поле Как заполнить ИНН Коды заполните в соответствии с регистрационными документами, а наименование — как прописано в уставе, если отчитывается общество, или как в паспорте, если декларацию подает предприниматель КПП Наименование налогоплательщика Предоставляется в налоговый орган Укажите четырехзначный код ИФНС, куда направляете отчет. Узнать его можно по адресу на сайте ФНС По месту нахождения (учета) Поставьте подходящий налогоплательщику код из приложения 3 к Порядку заполнения декларации. Например, налоговые агенты по НДС указывают «231», постпреды иностранных бизнесов — «331», а компании и ИП, не относящиеся ни к одной из перечисленных категорий — «214» Номер корректировки Если по итогам квартала отчитываетесь впервые, поставьте «0», если нет — порядковый номер уточненного отчета Налоговый период Код для заполнения этого поля также найдете в приложении 3 к Порядку. Обратите внимание, что в случае реорганизации (ликвидации) используются коды, отличные от тех, что указывают в общем случае

Кроме того, укажите:

количество листов готовой декларации, которые направляете в инспекцию;

реквизиты доверенности, если декларацию подает посредник;

ФИО подписанта.

Заполняем раздел 1

ИНН и КПП заполните аналогично титульному листу.

В строке 010 поставьте территориальный код ОКТМО. Его также можно найти с помощью сервиса ФНС.

В строке 020 — код бюджетной классификации в соответствии с приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н.

Все остальные поля раздела данными не заполняются, в них только проставляются прочерки. Исключение — строки 060-080, если в поле «по месту нахождения (учета)» указан код «227».

Как и когда сдавать нулевую декларацию по НДС

Нулевая декларация сдается так же, как и ненулевая — ежеквартально в электронном виде до 25-го числа месяца по завершению отчетного квартала (п. 5 ст. 174 НК).

Что будет, если не сдать нулевую декларацию

Если к отчетной дате компания или предприниматель не сдал нулевую декларацию, инспекторы ФНС выпишут штраф — 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК). Непредставленным будет считаться и отчет, поданный на бумаге.

Если просрочить сдачу более, чем на 20 рабочих дней, ФНС направит в банк требование о приостановке операций по счету (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК).

Кодексом об административных правонарушениях также предусмотрена ответственность за нарушение отчетных сроков: штраф 300 — 500 рублей наложат на работника (ст. 15.5 КоАП).

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