Как обжаловать решение налоговой в суде

Рассмотрим общий порядок судебного обжалования решений налоговых органов.

Досудебный порядок

Он обязателен по этой категории дел (п. 2 , п. 4 ст. 138 НК, 189 АПК). Согласно разъяснениям Верховного Суда, досудебный порядок считается соблюденным, если:

жалоба подана в вышестоящий орган без нарушений требований к порядку, сроку подачи, форме и содержанию (ст. 139.3 НК )

и

у вышестоящего органа не было оснований оставлять жалобу без рассмотрения ( постановление Пленума ВС от 22.06.2021 № 18 ).

Если одновременно соблюдены эти два условия, то и досудебный порядок считается соблюденным.

Куда и когда обращаться?

Заявление подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения того налогового органа, решение которого обжалуется (ст. 27, 29, 34, 35, 198 АПК) в течение трех месяцев с даты, когда:

налогоплательщик узнал о решении, принятом вышестоящим налоговым органом по его жалобе (день, когда оно было получено);

истек срок на вынесение решения по жалобе, если оно вообще не было вынесено или вынесено с опозданием ( ст. 138, 140, 142 НК, ст. 113, 114, 198 АПК ).

Пропущенный по уважительным причинам срок может быть восстановлен, для этого надо следует подать ходатайство с указанием этих причин, и приложить документы в подтверждение (ст. 117, 198 АПК).

Ни командировка (отпуск) юриста (представителя), ни вообще отсутствие штатного юриста, ни иные проблемы внутреннего характера уважительными причинами не являются (п. 15 постановления Пленума ВС от 30.06.2020 № 12).

Отметим, что очень часто «разборки» с налоговой инспекцией происходят по причине доначислений налогов. Самый «проблемный» — НДС.

Например, налоговики камералят декларацию и выявляют расхождения в части входного НДС. Делают запрос, но по каким-то причинам компания не отвечает (генеральный даже не заходит в ЭДО посмотреть требования, а главбух отправился в отпуск без любимого ноутбука).

Сроки прошли, ФНС принимает решения — указанные данные недостоверны, считаем недоимку и выставляет компании «счет». Причем речь, как правило, идет не о сотнях тысяч, а о миллионах рублей. Бороться и защищать расходы приходится уже в судебном порядке.

Такая ситуация не произошла бы, если бы компания тщательно проверяла и саму декларацию (и вовсе не контрольные соотношения), и своих контрагентов. Контрагент.рф проводит тщательную диагностику деклараций НДС, книг покупок и продаж с помощью искусственного интеллекта. Выявляем проблемные участки и контрагентов, с которыми работать очень рискованно, даем заключение по результату проверки. Мы приносим пользу предпринимателям.

Составляем заявление

«Рыбы» заявления нет, достаточно описать основные тезисы в свою защиту и документально их подтвердить.

Если каких-нибудь документов не будет хватать, то суд вправе оставить заявление без движения и дать время на устранение недостатков, и в случае, если этого не будет сделано, то заявление может быть возвращено без рассмотрения (ст. 128 АПК).

В заявлении указываются (ст. 125, 199 АПК):

наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

сведения о заявителе ( наименование юридического лица, адрес, ИНН, контакты, Ф.И.О., дата, место рождения, жительства (пребывания), ИНН, СНИЛС, паспортные данные и контакты ИП );

наименование юридического лица, адрес, ИНН, контакты, Ф.И.О., дата, место рождения, жительства (пребывания), ИНН, СНИЛС, паспортные данные и контакты ИП наименование налогового органа, чье решение оспаривается;

реквизиты оспариваемого решения;

какие права и интересы налогоплательщика им нарушены;

какие нормативные акты нарушены;

конкретные требования налогоплательщика ( например, признать решение незаконным полностью или в части );

например, признать решение незаконным полностью или в части сведения о досудебном обжаловании;

список приложений.

И другие сведения, которые могут способствовать правильному и своевременному рассмотрению дела.

Одновременно можно заявить ходатайство о приостановлении действия решения ИФНС – в виде отдельного документа или в тексте самого заявления (ст. 125, 199 АПК).

В случае если некие доказательства налогоплательщик не может получить самостоятельно, то можно заявить ходатайство об их истребовать – как из ИФНС, так и у иных лиц (ст. 125 АПК).

Заявление подписывает руководитель юридического лица, ИП, или представитель (в этом случае прилагается доверенность).

Какие документы нужны

Обязательно прилагаются (ст. 126, 199 АПК):

копия оспариваемого решения;

копия свидетельства о регистрации фирмы или ИП;

доверенность представителя (если заявление подписывает он) плюс копию его диплома,

а также документы в подтверждение:

доводов и требований;

досудебного порядка;

уплаты госпошлины;

отправки копии заявления и приложений в ИФНС.

До подачи заявления налогоплательщик должен направить копию заявления и документов, которые прилагаются к заявлению, в налоговую инспекцию, чье решение обжалуется (ст. 125, 126, 199 АПК). Если документы уже имеются в распоряжении ИФНС (если они уже представлялись в процессе проверки), то можно не отправлять.

Копии заявлений и документов отправляются или заказным письмом (с уведомлением о вручении), или через Госуслуги, или через систему ЭДО участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (ст. 125, 199 АПК).

Цена справедливости

Госпошлина уплачивается до подачи заявления (ст. 102 АПК, ст. 333.18 НК), как правило, в следующих размерах (подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК):

300 руб. для ИП;

3 000 руб. для юридических лиц,

но если ставится вопрос о взыскании каких-то сумм, то требование приобретает имущественный характер, и госпошлина определяется в зависимости от размера требования (подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК).

Чтобы избежать ошибки, достаточно зайти на сайт любого арбитражного суда и воспользоваться калькулятором госпошлины.

Способы подачи заявления

Его можно подать как в традиционной бумажной, так и в электронной форме. Бумажные заявления и приложения подаются в канцелярию соответствующего арбитража или направляются по почте. Для подачи электронных документов используются портал Госуслуг или система ЭДО (интернет-сервисы «Мой Арбитр», ГАС «Правосудие») (ст. 125 АПК).

Рассмотрение заявления

Получив извещение о судебном заседании, налогоплательщик может явиться и принять участие в процессе лично или отправить представителя (ст. 59, 200 АПК).

Если нет возможности явиться в процесс, следует сообщить об этом суду, но разумнее всегда принимать в процессе личное участие. В том числе потому, что вовремя данные разъяснения могут сыграть ключевую роль и обеспечить победу. Если суд сочтет, что присутствие налогоплательщика необходимо, то явиться надо обязательно, иначе дело не будет рассмотрено (ст. 200 АПК).

Закон отводит на разбирательство общий срок в три месяца, который может быть продлен до шести (ст. 200 АПК), также нередко по различным причинам судебные разбирательства откладываются или приостанавливаются производство по делу. В любом случае копию вынесенного решения должна быть направлена заявителю в течение пяти рабочих дней со дня вынесения (ст. 113, 201 АПК).

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