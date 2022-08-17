Возражения на акт камеральной налоговой проверки. Как составить

«А надо ли?»

Этот вопрос возникает гораздо чаще, чем кажется. Окончательное его решение зависит от множества оснований и, прежде всего, желания самого налогоплательщика.

Считается разумным составлять возражения, если у налогоплательщика имеются аргументы по существу предъявленных обвинений. Если имели место лишь формальные нарушения (сроков проверки, различных процедур, ошибки и пороки оформления актов и т. п.), то вообще не имеет смысл подавать возражения.

Важно также учитывать, что подача возражений, скорее всего, повлечет за собой дополнительные мероприятия налогового контроля – это не является нарушением (ст. 101 НК). Решение по итогам проверки будет принято еще и с учетом тех данных, которые проверяющие получат по результатам этих допмероприятий.

Резюме: если налогоплательщик готов отстаивать позицию как перед налоговиками, так и далее, вплоть до суда, то возражения подавать имеет смысл.

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О чем писать в возражениях?

Можно составлять возражения в произвольной форме. Главное – это содержание. В целом в этом документе можно выделить общую часть, описательную и резолютивную.

Общая часть возражений включает в себя наименование и адрес ИФНС и заявителя, указание на реквизиты акта и вид налоговой проверки (камеральная).

В описательную часть включают фактический материал, оспариваемые выводы и предложения, ссылки на подтверждающую документацию:

регистры бухгалтерского учета;

первичные документы;

счета-фактуры и проч.,

а также ссылки на нормативно-правовые акты, судебную практику высших судов и вашего округа, разъяснения Минфина, ФНС или регионального УФНС. Разумеется, если давались письменные разъяснения по оспариваемому эпизоду, то на них обязательно надо ссылаться.

Резолютивная часть должна подводить итог возражениями. Тут указываются, в частности, суммы доначисленных налогов, с которыми налогоплательщик не согласен, выдвигаемые им требования.

В возражениях указываются документы-приложения, которые подтверждают изложенные доводы. Подписывает возражение руководитель, ИП, или представитель налогоплательщика (в этом случае необходимо указание на доверенность, приложение оригинала ее или заверенной копии, ст. 29 НК, ст. 185.1 ГК).

Какие документы прилагать

Документы прилагаются в виде заверенных копий. Если по каким-то причинам налогоплательщик не может представить тот или иной документ на момент составления возражений, то он вправе согласовать с ИФНС срок его представления (п. 6 ст. 100 НК). К тому же если у налоговиков уже имеются те или иные документы, то налогоплательщик может не представлять их, а налоговики должны их учитывать (п. 1 ст. 101 НК, разъяснения Минфина, данные, в частности, в письме от 14.09.2009 № 03-02-07/1-425).

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В заключение приведем пример возражений на акт камеральной проверки. Пример можно скачать, ознакомиться и на его основе составить свой документ.