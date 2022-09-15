Проверка контрагентов

Проверка контрагентов с заботой о бизнесе

Платформа Контрагент.рф уникальна и не имеет аналогов среди информационно-аналитических комплексов, представленных на российском рынке. Расскажем о возможностях компании и её роли в бизнес-сообществе.

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Проверка контрагентов с заботой о бизнесе
Иллюстрация: Ivan Samkov/pexels

Возможности платформы

Система принципиально не занимаемся сбором и обработкой данных с федеральных ресурсов и официальных источников, так как эффективность данного процесса не превышает 20-25% от риск операций и взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

Тем более, для этих целей существуют такие большие и по-своему удобные сервисы как Контур Фокус, СПАРК, Rusprofile и другие не менее значимые IT-платформы.

Ценность системы для бизнеса

  • Гарантировано и в короткие сроки выявит и оповестит пользователя о надвигающихся или существующих проблемах в книге покупок компании участника платформы, а также его контрагентов.
  • Сэкономит время компании на подготовку позиции на мероприятиях налогового контроля.
  • Убережет от пеней и штрафов в случае обнаружения вычетов с несформированными источниками возникновения НДС.
  • Снизит риск попадания в шорт-лист потенциальных выгодоприобретателей.
  • Откроет глаза пользователю на реальную обстановку в бизнес-среде его налогового пространства.

Философия и цели платформы

Миссия компании — создать бизнес-сообщество предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.

IT- система позиционирует следующие цели:

  1. Уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами.
  2. Создать уникальную экосистему, в которой пользователь будет играть значительную роль. Только его рекомендации и отзывы, помогут тысячам начинающих предпринимателям не начинать свой бизнес с постоянных претензий и финансовых потерь со стороны фискальных органов.
  3. Масштабы платформы станут безграничны. Уже сегодня ведутся активные переговоры со странами Евразийского экономического сообщества, а также с представителями крупного бизнеса Турции, Ирана, Индии о взаимообмене информации по добросовестным налогоплательщикам, которые действительно ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность и готовы плодотворно сотрудничать и укрупняться, а не занимаются фикцией и откровенным мошенничеством.
  4. Постоянно совершенствовать платформу и добавлять что новое, чтобы ее удобства и простота использования приносили радость и спокойствие в бизнесе.
А для тех, кто еще не знает о платформе Контрагент.рф, ознакомьтесь с ее кратким функционалом ниже или заходите по ссылке на регистрацию. Для нового пользователя специальные условия сентября: проверка двух любых кварталов внутри трех лет бесплатно. Порядок и дополнительные условия акции уточняйте у виртуального оператора нашего чата.

Знакомство с функционалом

  • Удобный интерфейс и постоянная связь с экспертом в режиме онлайн.

  • Добавление неограниченного количества сотрудников в личный кабинет пользователя (владельца бизнеса). Доступ на платформу из любой точки планеты и с любых устройств.

  • Простая форма запроса и пополнения баланса пользователя.

  • Круглосуточный мониторинг и информирование пользователя о рисках доначисления по книге покупок и последующим цепочкам контрагентов с точностью до 97%.

  • Есть сомнения по новому контрагенту? Платформа даст объективное заключение о потенциальном риске сотрудничества с будущим поставщиком/исполнителем и возьмет под пристальное наблюдение.

 

Контрагент.рф
Контрагент.рф
Система раннего предупреждения, клиент получает первым сигнал о потенциальных проблемах как в своем бизнесе, так и в бизнесе его партнеров.

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