Проверка контрагентов с заботой о бизнесе

Возможности платформы
Система принципиально не занимаемся сбором и обработкой данных с федеральных ресурсов и официальных источников, так как эффективность данного процесса не превышает 20-25% от риск операций и взаимодействия с недобросовестными контрагентами.
Тем более, для этих целей существуют такие большие и по-своему удобные сервисы как Контур Фокус, СПАРК, Rusprofile и другие не менее значимые IT-платформы.
Ценность системы для бизнеса
- Гарантировано и в короткие сроки выявит и оповестит пользователя о надвигающихся или существующих проблемах в книге покупок компании участника платформы, а также его контрагентов.
- Сэкономит время компании на подготовку позиции на мероприятиях налогового контроля.
- Убережет от пеней и штрафов в случае обнаружения вычетов с несформированными источниками возникновения НДС.
- Снизит риск попадания в шорт-лист потенциальных выгодоприобретателей.
- Откроет глаза пользователю на реальную обстановку в бизнес-среде его налогового пространства.
Философия и цели платформы
Миссия компании — создать бизнес-сообщество предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.
IT- система позиционирует следующие цели:
- Уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами.
- Создать уникальную экосистему, в которой пользователь будет играть значительную роль. Только его рекомендации и отзывы, помогут тысячам начинающих предпринимателям не начинать свой бизнес с постоянных претензий и финансовых потерь со стороны фискальных органов.
- Масштабы платформы станут безграничны. Уже сегодня ведутся активные переговоры со странами Евразийского экономического сообщества, а также с представителями крупного бизнеса Турции, Ирана, Индии о взаимообмене информации по добросовестным налогоплательщикам, которые действительно ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность и готовы плодотворно сотрудничать и укрупняться, а не занимаются фикцией и откровенным мошенничеством.
- Постоянно совершенствовать платформу и добавлять что новое, чтобы ее удобства и простота использования приносили радость и спокойствие в бизнесе.
Знакомство с функционалом
- Удобный интерфейс и постоянная связь с экспертом в режиме онлайн.
- Добавление неограниченного количества сотрудников в личный кабинет пользователя (владельца бизнеса). Доступ на платформу из любой точки планеты и с любых устройств.
- Простая форма запроса и пополнения баланса пользователя.
- Круглосуточный мониторинг и информирование пользователя о рисках доначисления по книге покупок и последующим цепочкам контрагентов с точностью до 97%.
- Есть сомнения по новому контрагенту? Платформа даст объективное заключение о потенциальном риске сотрудничества с будущим поставщиком/исполнителем и возьмет под пристальное наблюдение.