Проверка контрагентов с заботой о бизнесе

Возможности платформы

Система принципиально не занимаемся сбором и обработкой данных с федеральных ресурсов и официальных источников, так как эффективность данного процесса не превышает 20-25% от риск операций и взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

Тем более, для этих целей существуют такие большие и по-своему удобные сервисы как Контур Фокус, СПАРК, Rusprofile и другие не менее значимые IT-платформы.

Ценность системы для бизнеса

Гарантировано и в короткие сроки выявит и оповестит пользователя о надвигающихся или существующих проблемах в книге покупок компании участника платформы, а также его контрагентов.

в книге покупок компании участника платформы, а также его контрагентов. Сэкономит время компании на подготовку позиции на мероприятиях налогового контроля.

Убережет от пеней и штрафов в случае обнаружения вычетов с несформированными источниками возникновения НДС.

в случае обнаружения вычетов с несформированными источниками возникновения НДС. Снизит риск попадания в шорт-лист потенциальных выгодоприобретателей.

потенциальных выгодоприобретателей. Откроет глаза пользователю на реальную обстановку в бизнес-среде его налогового пространства.

Философия и цели платформы

Миссия компании — создать бизнес-сообщество предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.

IT- система позиционирует следующие цели:

Уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами. Создать уникальную экосистему, в которой пользователь будет играть значительную роль. Только его рекомендации и отзывы, помогут тысячам начинающих предпринимателям не начинать свой бизнес с постоянных претензий и финансовых потерь со стороны фискальных органов. Масштабы платформы станут безграничны. Уже сегодня ведутся активные переговоры со странами Евразийского экономического сообщества, а также с представителями крупного бизнеса Турции, Ирана, Индии о взаимообмене информации по добросовестным налогоплательщикам, которые действительно ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность и готовы плодотворно сотрудничать и укрупняться, а не занимаются фикцией и откровенным мошенничеством. Постоянно совершенствовать платформу и добавлять что новое, чтобы ее удобства и простота использования приносили радость и спокойствие в бизнесе.

А для тех, кто еще не знает о платформе Контрагент.рф, ознакомьтесь с ее кратким функционалом ниже или заходите по ссылке на регистрацию . Для нового пользователя специальные условия сентября: проверка двух любых кварталов внутри трех лет бесплатно. Порядок и дополнительные условия акции уточняйте у виртуального оператора нашего чата

Знакомство с функционалом

Удобный интерфейс и постоянная связь с экспертом в режиме онлайн.

Добавление неограниченного количества сотрудников в личный кабинет пользователя (владельца бизнеса). Доступ на платформу из любой точки планеты и с любых устройств.

Простая форма запроса и пополнения баланса пользователя.

Круглосуточный мониторинг и информирование пользователя о рисках доначисления по книге покупок и последующим цепочкам контрагентов с точностью до 97%.