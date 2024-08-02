Цена банкротства для физлиц — считаем стоимость услуг под ключ

Сколько стоит списать долги с юристами КредитаНет, вы можете узнать заранее. Мы предоставляем полное юридическое сопровождение процедуры. В перечень услуг под ключ включены:

консультации на протяжении всего процесса;

сбор документов для суда;

составление документов для суда (заявления, ходатайств, отзывов, жалоб и пр.);

участие юриста в судебных заседаниях;

подготовка целевых документов на каждом этапе процедуры (финальный отчет, отчет об отсутствии фиктивности банкротства и пр.);

взаимодействие с кредиторами, финансовым управляющим и третьими лицами в деле;

защита интересов и прав должника в судебных заседаниях;

минимизация потерь при реализации имущества;

составление дополнительных документов, заявлений и жалоб (например, при оспаривании сделок кредиторами, необходимости отменять судебный приказ и пр.).

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Начать стоит с консультации с юристом. Иллюстрация: freepik/freepik

Вся процедура банкротства делится на несколько этапов, в каждом из которых принимает участие юрист КредитаНет.

1. Предварительная консультация.

Наши специалисты проводят разбор ситуации с долгами, имуществом и доходом бесплатно для каждого клиента. На предварительной консультации важно выявить все «узкие» места, чтобы разработать оптимальную стратегию банкротства и дать вам понимание, как будет проходить процедура.

2. Сбор документов.

Для начала процесса и его ведения в правильном русле, важно собрать все необходимые документы и грамотно составить заявление о признании должника банкротом, расставив акценты и представив суду полную картину появления задолженностей, жизненных сложностей. К заявлению следует приложить доказательства в виде справок о доходах, составе имущества, выписки с просроченных кредитных счетов и другие документы по ситуации.

Юристы КредитаНет всегда учитывают, какие документы, кроме обязательного списка, помогут доказать факты клиента.

3. Представление в суде.

Подачей заявления и посещением всех заседаний в рамках процедуры банкротства также занимаются юристы КредитаНет. Каждое дело проходит по-разному. Заседаний может быть 3, а может быть 10. Все зависит от количества кредиторов, оперативности предоставления документов с обеих сторон, возможностей суда, загруженности судьи и других факторов.

Со своей стороны наши специалисты стараются сократить общий срок проведения банкротства, поэтому делают все от них зависящее, чтобы процесс не затягивался.

На первом заседании должник признается банкротом, и суд вводит одну из процедур: реструктуризацию долгов или реализацию имущества. При наличии у должника достаточных доходов суд может сформировать график платежей на 3–5 лет, в течение которых должник будет погашать свои обязательства.

Если доходов у должника нет, то вводится последняя процедура — реализация имущества. Здесь проверяется состав имущества должника, и возможность продать активы в счет погашения долгов. При отсутствии таких активов торги не проводятся.

Составлением всей доказательной базы на данном этапе также занимаются юристы КредитаНет.

4. Завершение процедуры.

По истечению срока реализации имущества суд проверяет финальный отчет финансового управляющего и выносит решение об освобождении должника от оставшихся долговых обязательств.