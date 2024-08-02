Цена банкротства для физлиц — считаем стоимость услуг под ключ

Стоимость своих услуг многие компании назначают на свое усмотрение. Клиенту сложно разобраться, где цена адекватная и честная, а где завышена. Приходится изучать рынок. Юридическое сопровождение процедуры банкротства — не исключение. Цена услуг юриста может быть очень разной.
Одни компании фиксируют стоимость банкротства в договоре, другие предлагают рассрочку, у КредитаНет — одни из самых удобных условий оплаты и цена банкротства одна из самых низких на рынке.
Давайте разберемся, сколько на самом деле стоит банкротство, что включается в расходы и как не переплачивать должнику.
Что включает в себя услуга банкротства под ключ
Сколько стоит списать долги с юристами КредитаНет, вы можете узнать заранее. Мы предоставляем полное юридическое сопровождение процедуры. В перечень услуг под ключ включены:
консультации на протяжении всего процесса;
сбор документов для суда;
составление документов для суда (заявления, ходатайств, отзывов, жалоб и пр.);
участие юриста в судебных заседаниях;
подготовка целевых документов на каждом этапе процедуры (финальный отчет, отчет об отсутствии фиктивности банкротства и пр.);
взаимодействие с кредиторами, финансовым управляющим и третьими лицами в деле;
защита интересов и прав должника в судебных заседаниях;
минимизация потерь при реализации имущества;
составление дополнительных документов, заявлений и жалоб (например, при оспаривании сделок кредиторами, необходимости отменять судебный приказ и пр.).
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Вся процедура банкротства делится на несколько этапов, в каждом из которых принимает участие юрист КредитаНет.
1. Предварительная консультация.
Наши специалисты проводят разбор ситуации с долгами, имуществом и доходом бесплатно для каждого клиента. На предварительной консультации важно выявить все «узкие» места, чтобы разработать оптимальную стратегию банкротства и дать вам понимание, как будет проходить процедура.
2. Сбор документов.
Для начала процесса и его ведения в правильном русле, важно собрать все необходимые документы и грамотно составить заявление о признании должника банкротом, расставив акценты и представив суду полную картину появления задолженностей, жизненных сложностей. К заявлению следует приложить доказательства в виде справок о доходах, составе имущества, выписки с просроченных кредитных счетов и другие документы по ситуации.
Юристы КредитаНет всегда учитывают, какие документы, кроме обязательного списка, помогут доказать факты клиента.
3. Представление в суде.
Подачей заявления и посещением всех заседаний в рамках процедуры банкротства также занимаются юристы КредитаНет. Каждое дело проходит по-разному. Заседаний может быть 3, а может быть 10. Все зависит от количества кредиторов, оперативности предоставления документов с обеих сторон, возможностей суда, загруженности судьи и других факторов.
Со своей стороны наши специалисты стараются сократить общий срок проведения банкротства, поэтому делают все от них зависящее, чтобы процесс не затягивался.
На первом заседании должник признается банкротом, и суд вводит одну из процедур: реструктуризацию долгов или реализацию имущества. При наличии у должника достаточных доходов суд может сформировать график платежей на 3–5 лет, в течение которых должник будет погашать свои обязательства.
Если доходов у должника нет, то вводится последняя процедура — реализация имущества. Здесь проверяется состав имущества должника, и возможность продать активы в счет погашения долгов. При отсутствии таких активов торги не проводятся.
Составлением всей доказательной базы на данном этапе также занимаются юристы КредитаНет.
4. Завершение процедуры.
По истечению срока реализации имущества суд проверяет финальный отчет финансового управляющего и выносит решение об освобождении должника от оставшихся долговых обязательств.
На данном этапе основная часть работы наших юристов завершена, но наши клиенты всегда могут получить консультацию после завершения процедуры в случае возникновения трудностей.
Детальный расчет стоимости услуг
Если банкротство оформляется через арбитражный суд и к делу подключается юрист, то у должника возникает 2 статьи расходов:
Юридическое сопровождение.
Судебные расходы на процедуру.
Судебные расходы составляют 42 300 рублей. Эта сумма складывается из следующих платежей:
госпошлина за подачу заявления — 300 рублей;
оплата работы финансового управляющего — 25 000 рублей;
оплата публикаций в СМИ — 17 000 рублей.
Стоимость услуг юристов при банкротстве зависит от нескольких факторов, в том числе прозрачности ценообразования, отсутствия скрытых платежей и возможности оформления рассрочки.
На рынке стоимость банкротства физического лица колеблется от 70 000 до 170 000 рублей. Если сравнивать цены КредитаНет с конкурентами, то у нас одно из самых выгодных предложений на рынке:
69 000 рублей при единовременной оплате;
3 860 рублей в месяц при рассрочке;
57% скидка на наши услуги.
Вся стоимость юридического сопровождения КредитаНет складывается из услуг, представленных в таблице:
Этапы
Стоимость, руб.
Бесплатная консультация по банкротству физических лиц
0
Защита телефона от коллекторов
0
Отказ от взаимодействия с третьими лицами
12 300
Сбор необходимых документов
9 500
Подготовка заявления о признании гражданина банкротом
10 500
Сбор информации и документов по сделкам за последние 3 года
7 500
Сбор дополнительных документов для судебного заседания
14 500
Участие в судебных заседаниях
33 000
Коммуникации с кредиторами
20 000
Реализация имущества, минимизация потерь
36 700
Подготовка финального отчета
15 000
Итого,
с учетом скидки 57%
159 000
69 000
Отметим, что стоимость банкротства в КредитаНет не зависит от суммы вашего долга. Она фиксируется в договоре и больше не меняется. Вы точно знаете, сколько нужно заплатить за услуги и сколько стоит ваше банкротство под ключ.
Итоговая цена банкротства в КредитаНет с учетом судебных расходов — 111 300 рублей.
Даем скидку на банкротство в 57%
Преимущества нашей компании
КредитаНет — это крупная компания, которая имеет филиалы в 100 городах России, собственный штат юристов, отлаженную систему работы. Поэтому мы можем себе позволить назначать адекватную честную и доступную цену для клиентов по ведению дела о банкротстве — одну из самых низких на рынке. Что дает нам возможность помогать как можно большему количеству людей.
Среди других наших преимуществ:
1. Опыт и квалификация специалистов.
В нашем штате работают юристы, которые уже более 9 лет связаны с делами по банкротству. Они начинали вести судебные разбирательства в 2015 году, когда закон «О несостоятельности» был только принят. Они имеют ценный опыт, досконально знают систему и законодательство по банкротству, что позволяет проводить процедуру без ошибок и затягиваний – в максимально короткие сроки.
Поэтому с нами ваше банкротство может длиться всего 5 месяцев.
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Каждая жизненная ситуация требует детального рассмотрения. Мы стараемся найти в каждом деле, максимально помочь клиенту спокойно пройти процедуру. При необходимости оказываем всестороннюю поддержку.
3. Высокий уровень успеха в завершении процедур банкротства.
Специалисты КредитаНет каждую неделю получают новые определения суда с освобождением от долгов для своих клиентов. У нас нет проигранных дел, мы всегда добиваемся результата, который нужен клиенту. Не все хотят списать долги, кому-то выгоднее пройти реструктуризацию и он имеет такую возможность. Мы ведем стратегию банкротства с учетом закона и пожеланий клиента.
4. Положительные отзывы и кейсы клиентов.
На нашем сайте вы можете ознакомиться с видео-отзывами клиентов, которым мы помогли освободиться от долговых обязательств. Это честные истории со счастливым концом.
Как сэкономить на процедуре банкротства
Цена услуги банкротства физических лиц не может быть дешевой, но и не должна быть заоблачной. Ведь человек и так в сложном финансовом положении. Чтобы сэкономить на банкротстве и не переплачивать, воспользуйтесь нашими рекомендациями:
выбирайте надежную компанию с гарантиями в договоре;
внимательно изучайте условия оплаты (они у всех разные — фиксированная стоимость, оплата за этап процедуры, зависимость от суммы долга);
сходите на консультацию к юристу компании, чтобы понимать, сколько будет стоить вся процедура, и как она будет идти;
обращайтесь за помощью, как только будете понимать, что долги стали непосильными и выплачивать их вы не можете, не ждите высоких процентов, пени, штрафов, исполнительных производств.
С КредитаНет вы будете точно знать, сколько будет стоить ваше банкротство, и это будет честная и доступная цена. Услуги наших юристов стоят 69 000 рублей при единовременной оплате. Для новых клиентов мы предлагаем скидку 57% на услуги, а по рассрочке есть специальные предложения — от 3 860 рублей в месяц.
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