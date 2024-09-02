Банкротство при ипотеке: путь к финансовой свободе с сохранением жилья

Разберем, как инициировать банкротство, если кроме прочих кредитов и займов у вас есть ипотека, с которой не хочется расставаться.

Шаг 1. Выберите наиболее подходящий путь банкротства.

Для сохранения ипотечного жилья необходимо проходить процедуру банкротства через суд. Внесудебное банкротство через МФЦ не позволяет сохранить ипотечную недвижимость.

Шаг 2. Подготовьте документы и заявление в арбитражный суд.

Заполните самостоятельно или с юристом заявление о признании банкротом. Соберите пакет документов, подтверждающих вашу неплатежеспособность. При этом возьмите справку в банке, что вы исправно платите по ипотеке и задолженностей не имеете.

Нужно понимать, что самостоятельно можно собирать документы и ходить по инстанциям и кабинетам месяцами. Юрист это сможет сделать за 1–2 недели.

Шаг 3. Подайте заявление и документы в арбитражный суд.

Это можно сделать самостоятельно или при помощи юриста. Не возбраняется отправить документы почтой заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

Шаг 4. Дождитесь назначения даты первого заседания.

На нем будут рассмотрены приложенные к заявлению документы и выбран финансовый управляющий, который на всем протяжении процедуры будет контролировать ваши финансы, управлять имуществом и следить за соблюдением прав всех сторон.

Шаг 5. Воспользуйтесь своим законным правом сохранить жилье.

Рассмотрите возможность заключения отдельного мирового соглашения или одномоментного погашения долга по ипотеке третьим лицом. Третьим лицом может быть родственник, друг, поручитель или созаемщик со стабильным официальным доходом.

Если есть имущество, пригодное к реализации, то его продадут на торгах, а вырученные деньги поделят между оставшимися кредиторами. Если имущества мало или его нет совсем, то суд спишет долги. С этого момента должник перестает таковым быть и может сосредоточиться на выплатах по ипотеке.

Лицо, оплатившее за банкрота ипотеку, может через суд потребовать вернуть свои деньги. Но это произойдет не раньше трех лет после окончания банкротства.

Однако близкие люди могут и простить долги, в отличие от банков, коллекторов и судебных приставов. Также бывший банкрот может просто постепенно погасить задолженность перед родственником или другом.