Банкротство при ипотеке: путь к финансовой свободе с сохранением жилья

Порой возникают ситуации, когда заемщик не может продолжать выплачивать ипотеку и прочие займы: болезнь, увольнение, стихийное бедствие — все что угодно. Долги растут и множатся, как на уроке математики.
В такой ситуации возникает закономерный вопрос: существует ли возможность избавиться от долгов и сохранить жилье, приобретенное в ипотеку? Рассмотрим, что говорит по этому поводу закон и как происходит банкротство с ипотекой сегодня.
Что говорит закон о банкротстве с ипотекой
8 августа 2024 года в России вступили в силу важные изменения в законодательстве, которые могут стать спасательным кругом для многих ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Новый закон, а точнее, поправки в старый добрый закон о банкротстве №127, дают возможность сохранить ипотечное жилье даже в случае банкротства, и при этом списать остальные долги, что является значительным отступлением от предыдущей многолетней практики.
3 условия для сохранения ипотечного жилья при банкротстве
Ранее квартиры в ипотеке при банкротстве заемщика практически всегда изымались и продавались на торгах. Причем, даже если по этому кредиту не было ни одной просрочки, и оно являлось единственным. Теперь же появился шанс оставить крышу над головой, но при соблюдении некоторых условий:
Стабильный доход — ключ к сохранению жилья. Первое и, пожалуй, самое важное условие — наличие стабильного дохода. Заемщик должен убедить суд в своей способности продолжать выплаты по ипотеке. Это может быть официальная зарплата или любой другой документально подтвержденный источник регулярного дохода.
Единственное жилье. Ипотечная квартира или дом должны быть единственным пригодным для проживания жильем заемщика. При этом оно не должно относиться к категории роскошного.
Отсутствие задолженности по ипотечным платежам. Если планируете сохранить жилье в ипотеке, то продолжайте платить по кредиту, даже если по другим займам все выплаты приостановлены. Небольшие просрочки могут стать препятствием — потому, если не справляетесь сами, то есть смысл просить о помощи родственников и друзей. Однако если такие задолженности все же есть, их можно попытаться включить в план реструктуризации долга, согласовав это с банком.
Поддержка близких как дополнительная гарантия. Наличие договоренности с родственниками или друзьями о возможной финансовой помощи в оплате ипотеки может значительно усилить позицию заемщика перед судом.
Новый закон № 298-ФЗ открывает дорогу к сохранению жилья через процедуру банкротства двумя путями:
Первый способ — третье лицо сразу погашает весь долг за должника. Это делается в случае, если задолженность по ипотеке небольшая . Процедура называется одномоментным полным погашением остатка долга.
Второй способ — отдельное мировое соглашение с банком-кредитором по ипотеке. Он имеет 2 варианта развития событий. Согласно первому — должник постепенно самостоятельно погашает долг по ипотеке. Второй вариант позволяет делать то же самое, но третьему лицу. Актуально в случае отсутствия у банкрота достаточного официального заработка или просто нехватки денег.
Таким образом, новое законодательство создает более гуманный подход к проблемам ипотечных заемщиков, балансируя между интересами кредиторов и необходимостью социальной защиты граждан.
Банкротство с Ипотекой
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Как подать на банкротство с ипотекой
Разберем, как инициировать банкротство, если кроме прочих кредитов и займов у вас есть ипотека, с которой не хочется расставаться.
Шаг 1. Выберите наиболее подходящий путь банкротства.
Для сохранения ипотечного жилья необходимо проходить процедуру банкротства через суд. Внесудебное банкротство через МФЦ не позволяет сохранить ипотечную недвижимость.
Шаг 2. Подготовьте документы и заявление в арбитражный суд.
Заполните самостоятельно или с юристом заявление о признании банкротом. Соберите пакет документов, подтверждающих вашу неплатежеспособность. При этом возьмите справку в банке, что вы исправно платите по ипотеке и задолженностей не имеете.
Нужно понимать, что самостоятельно можно собирать документы и ходить по инстанциям и кабинетам месяцами. Юрист это сможет сделать за 1–2 недели.
Шаг 3. Подайте заявление и документы в арбитражный суд.
Это можно сделать самостоятельно или при помощи юриста. Не возбраняется отправить документы почтой заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
Шаг 4. Дождитесь назначения даты первого заседания.
На нем будут рассмотрены приложенные к заявлению документы и выбран финансовый управляющий, который на всем протяжении процедуры будет контролировать ваши финансы, управлять имуществом и следить за соблюдением прав всех сторон.
Шаг 5. Воспользуйтесь своим законным правом сохранить жилье.
Рассмотрите возможность заключения отдельного мирового соглашения или одномоментного погашения долга по ипотеке третьим лицом. Третьим лицом может быть родственник, друг, поручитель или созаемщик со стабильным официальным доходом.
Если есть имущество, пригодное к реализации, то его продадут на торгах, а вырученные деньги поделят между оставшимися кредиторами. Если имущества мало или его нет совсем, то суд спишет долги. С этого момента должник перестает таковым быть и может сосредоточиться на выплатах по ипотеке.
Лицо, оплатившее за банкрота ипотеку, может через суд потребовать вернуть свои деньги. Но это произойдет не раньше трех лет после окончания банкротства.
Однако близкие люди могут и простить долги, в отличие от банков, коллекторов и судебных приставов. Также бывший банкрот может просто постепенно погасить задолженность перед родственником или другом.
Чтобы банкротство с ипотекой не принесло неприятных сюрпризов, рекомендуем обратиться за профессиональной юридической помощью. Специалисты компании «КредитаНет» бесплатно проанализируют вашу ситуацию и помогут выбрать оптимальную стратегию, а также окажут содействие в процессе списания долгов и сохранения ипотечного жилья.
Что будет с жильем при банкротстве
Благодаря новшествам в законодательстве единственное жилье, даже если по нему еще не выплачена ипотека, может остаться у банкрота. Новый закон акцентирует внимание на дополнительном источнике финансирования — третьем лице, которое согласно оплатить сразу или частями ипотеку финансово несостоятельного гражданина.
Рассмотрим, как подать на банкротство, если есть ипотека, на примере.
У Алексея есть ипотека в Сбере, по которой осталось выплатить 1 млн, а также потребительский кредит в Т-банке, займы в нескольких МФО и автокредит, по которым далеко не вчера возникли просрочки и накопились долги. Не справившись с платежами, Алексей обращается к юристам, узнает о возможности банкротства с сохранением ипотеки и, оценив риски и взвесив все за и против, начинает процедуру. Важно, что при этом он продолжает платить ипотечный заем.
Обязанности третьего лица, готового внести единовременную оплату за банкрота, согласилась взять на себя сестра «виновника торжества» — Анна. Между ней и Алексеем был заключен договор беспроцентного займа. После чего уже не Сбер, а Анна становится его кредитором. А с родственниками договориться куда проще.
Так как остаток ипотеки погасила сестра, Алексей должен будет вернуть ей деньги по взаимной договоренности — по-хорошему или спустя три года после банкротства через суд — по-плохому. А что же с остальными долгами? Процедура касательно их проходит своим чередом, финансовый управляющий формирует конкурсную массу, организует торги, проходит реализация имущества.
В итоге автомобиль продали на аукционе в счет погашения долгов перед кредиторами, единственное ипотечное жилье осталось у Алексея, а все оставшиеся задолженности перед банками и МФО списал суд. Все закончилось, как в сказке.
Если бы долг Алексея был большим, например, 5 млн, то он мог бы договориться с банком и продолжать гасить ипотеку сам (из прожиточного минимума, выделяемого финуправляющим), либо же это могла бы делать сестра. В этом случае можно было бы заключить отдельное мировое соглашение.
Важно понимать, что жилье можно потерять в процедуре, если оно не единственное, при несоблюдении достигнутого мирового соглашения, если у самого должника нет возможности оплачивать ипотеку, а третьего лица, готового это сделать за него, не нашлось.
Вот почему так важно обратиться за помощью к опытным в таких делах юристам. Специалисты сразу скажут, есть ли шанс спасти ипотечное жилье при банкротстве, а также помогут успешно реализовать план по его спасению.
Роль профессиональной помощи в процессе банкротства
Процедура банкротства физического лица — довольно сложный и многоступенчатый процесс, в котором есть множество подводных камней, незаметных «простым смертным». Особенно, если есть ипотека, которую нужно сохранить.
Привлечение опытного юриста компании «КредитаНет» может значительно облегчить этот процесс и сделать его более быстрым и эффективным.
С грамотной юридической помощью и поддержкой во время процедуры вы сможете не только сэкономить время, но и обеспечить правильное оформление всех необходимых документов. В то время как самостоятельное банкротство может растянуться на долгие месяцы, юрист способен собрать все необходимые бумаги и подготовить заявление всего за пару недель. Он знает, где взять нужную справку, как это сделать быстрее, что должно быть указано в том или ином документе.
Профессиональная помощь значительно снижает риск ошибок в заполнении форм, которые могут привести к отказу или задержкам в рассмотрении дела. Юрист может эффективно взаимодействовать с кредиторами, помогая в заключении мирового соглашения с банком, что может существенно ускорить процесс урегулирования задолженности.
Не стоит забывать и о психологическом аспекте — профессиональная юридическая поддержка позволит вам избежать лишних волнений и стресса, связанных с прохождением сложного юридического процесса. Опыт и знания специалиста помогают избежать типичных ошибок и значительно повышают шансы на успешное завершение процедуры банкротства.
Если долги растут как сорняки после дождя, и нет никакой надежды погасить их самостоятельно, то стоит задуматься об их законном списании путем прохождения банкротства. Теперь, когда принят новый закон, позволяющий сохранить ипотечное жилье, решиться на списание долга намного проще.
Чтобы минимизировать риски потери жилья или несписания судом долгов, обратитесь за юридической помощью в «Кредита Нет». Так вы сможете сохранить ипотечную квартиру, избавиться от остальных долгов, начать новую спокойную жизнь, в которой нет приставов, коллекторов и звонков из банков с требованиями денег.
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