Как законным способом списать долги по всем кредитам и забыть о финансовой пропасти

Думаете списать долги за 300 рублей, как в рекламе? Звучит заманчиво! Но не спешите радоваться и гуглить «как списать долги без банкротства и юристов». Разбираем рабочие схемы избавления от долгов и объясняем, почему в одних случаях можно обойтись без юристов, а в других лучше не рисковать.
Какой вариант полного списания долгов по кредитам физических лиц через банкротство подходит вам? Ответьте на 5 вопросов и получите бесплатную консультацию юриста с личной рекомендацией по списанию долгов.
Как списывают долги при банкротстве?
Итак, вы решили освободиться от неподъемного бремени и начать новую жизнь без долгов. В первую очередь вам нужно будет узнать, как именно проводится процедура банкротства.
Закон предлагает два основных пути:
через обращение в арбитражный суд — основной способ;
прохождение упрощенной процедуры через МФЦ (оно же «внесудебное банкротство»).
И хотя конечный результат в обоих случаях схож — освобождение от долгов, требования к должнику и сам процесс существенно различаются.
Можно ли самому списать все долги в суде?
Теоретически да — никто не запрещает гражданам делать это самостоятельно. Процедура как будто бы простая — собрать документы, подать их в суд, дождаться когда признают банкротом и пишут все долги. Реально ли это на практике для человека без опыта? — успешно пройти процедуру банкротства без юриста? Практически нет.
Сама по себе процедура банкротства довольно сложна, но работа начинается еще до процесса. Непосредственно перед его началом процесса юрист должен выработать стратегию ведения дела и найти возможность сохранить максимум имущества — это единственный человек в судебном процессе, который выступает на вашей стороне. В ряде случаев ему удается сохранить своему клиенту автомобиль или даже ипотечное жилье.
После выработки стратегии юрист начинает подготовку к процессу. Важно понимать, как юристы списывают кредиты физическим лицам в суде и с какими трудностями приходится сталкиваться на протяжении семи последовательных этапов:
Сбор пакета документов. Может показаться, что нет ничего проще. Но в список необходимых документов могут входить 30 и более различных договоров, справок, выписок. У каждой из них есть собственный срок действия. К тому же, одна ошибка – и всё: суд отклоняет заявление и процесс откладывается на недели и месяцы. А в это время долги продолжают копиться. Юрист не только собирает пакет необходимых документов, но и обеспечивает правильность оформления каждого из них.
Подготовка заявления на проведение процедуры банкротства. Ситуация та же: одна ошибка — и заявление не принимается. Причины ошибки здесь никакой роли не играют — их просто не должно быть!
Направление пакета необходимых документов с заявлением в суд.
Признание судом заявителя банкротом. Важнейший момент процесса, от которого зависит все: суд решает, в состоянии ли должник отвечать по своим обязательствам или нет. На этом этапе юрист аргументировано представить суду позицию клиента.
Формирование сводного перечня требований кредиторов.
Проведение анализа финансового состояния должника со стороны финансового управляющего и подготовка им отчета. Юрист поможет выбрать добросовестного финансового управляющего, проконтролирует его деятельность и поможет свести к минимуму потери имущества.
Вынесение судом решения о списании долгов.
В течение всего процесса юрист коммуницирует с коллекторами, ограждая от этого своего клиента, представляет и отстаивает его интересы во время судебных заседаний, отстаивает позицию перед кредиторами и судом.
Хороший юрист начинает помогать клиенту еще до того, как начался сбор документов. Он должен изучить ситуацию, в которой оказался должник, и сказать — подходит ли ему банкротство, а также выработать стратегию, как сохранить имущество клиента по максимуму. Для такого юриста главное — не просто признание своего клиента банкротом, а решение суда о списании всех долгов, — отмечает исполнительный директор компании КредитаНет Дарья Борцова.
Скорее всего без опыта работы в суде и профильного юридического образования успешно списать долги не получится. По крайней мере, не стоит заниматься этим самостоятельно, если вы не уверены в своих силах — ошибочные действия могут сильно затянуть процесс, а в худшем случае иметь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности:
ст. 195 УК — «Неправомерные действия при банкротстве»;
ст. 196 УК — «Преднамеренное банкротство»;
ст. 197 УК — «Фиктивное банкротство».
В отличие от списания долгов, проводимого через МФЦ, судебное банкротство не может быть бесплатным. Его стоимость складывается из:
Вознаграждения финансовому управляющему. Эта сумма является фиксированной и составляет 25.000 руб. за процедуру.
Публикации в СМИ. Согласно закону 127-ФЗ, информацию о несостоятельности должника необходимо разместить в открытых источниках: газете «КоммерсантЪ» и Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»). В общей сложности стоимость размещений составит около 17.000 руб.
Юридические услуги. Компания КредитаНет предлагает выгодные условия на комплексное юридическое сопровождение: стоимость услуг закреплена в договоре и составляет при единоразовом платеже 69 000 руб.
Ранее при обращении должника о признании его банкротом необходимо было уплатить госпошлину в размере 300 руб. После внесения изменений в Налоговый Кодекс в 2024 г. при обращении должника с заявлением о признании его банкротом госпошлина не взимается (пп. 8 п. 1 ст. 333.21 НК), — отмечает Дарья Борцова.
Многие стремятся во что бы то ни стало избежать банкротства, считая это чем-то незаконным или позорным. На самом деле это законный способ списать долги по займам для тех, кто волею обстоятельств попал в тяжелую жизненную ситуацию. Все ограничения, налагаемые на банкрота, временные и для абсолютного большинства людей мало что значат.
Какие долги получится списать при банкротстве?
После того, как суд признал должника банкротом и принял решение о списании долгов, будут закрыты почти все виды задолженности, кроме указанных в ст. 213.28 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Вы сможете списать:
долги перед банками и микрофинансовыми организациями — в т. ч. задолженности по кредитным картам;
проценты, пени и штрафы из-за просрочек по займам;
долги по ЖКХ;
задолженности по выданным вами распискам;
выплаты, связанные с налогами, сборами и штрафами.
Почему банкротство через МФЦ — исключение, а не правило
На первый взгляд банкротство через МФЦ выглядит заманчиво: процедура бесплатная, длится всего 6 месяцев и не нужно никаких юристов — а долги спишут что в МФЦ, что в суде. Как говорится, «а если не видно разницы, зачем платить больше?»
Однако законодатель предусмотрел такие условия, предъявляемые к должнику, что в первом квартале 2024 г. на одно внесудебное банкротство приходилось по 7 судебных. Что же это за условия:
Размер задолженности должен быть не менее 25 тыс. руб. и не превышать 1 млн руб.
У должника нет официальных доходов, кроме пенсии или социальных пособий. Если вы официально работаете, банкротство через МФЦ точно не для вас. Даже более того: вам откажут в списании долгов, если вы устроитесь на работу или иным образом улучшите материальное положение (например, получите наследство).
Судебные приставы закрыли в отношении должника хотя бы одно исполнительное производство в связи с отсутствием имущества (кроме единственного жилья).
Не был признан банкротом до обращения в МФЦ.
Важно помнить: если при банкротстве через МФЦ вы не упомянули кого-то из кредиторов, вам придется выплачивать им полную сумму долга, поскольку повторное списание долга невозможно в течение пяти лет.
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Рефинансирование и реструктуризация
Перед тем, как принимать решение, стоит ознакомиться и с альтернативными способами снижения долговой нагрузки — рефинансированием и реструктуризацией. И сразу необходимо сказать: эти инструменты не могут списать долги по кредитам. Их использование позволяет получить пересмотр условий кредитования — долг в любом случае необходимо будет вернуть.
Рефинансирование работает так: предыдущий кредит закрывается за счет нового — но уже с другой процентной ставкой или взятого на больший срок. За счет этого сумма платежа может уменьшится и стать доступной для человека, попавшего в трудную ситуацию.
Реструктуризация работает по-другому: первоначальный кредит не закрывается и не списывается, меняются только его условия — это может быть продление срока выплаты, предоставление кредитных каникул или их сочетание.
Инфографика в табличной форме или таблица:
Судебное банкротство
Рефинансирование
Реструктуризация
Все кредиты и долги списываются
Старый кредит закрывается за счет нового
Старый кредит остается, но меняются его условия
Списываются все займы, долги в банках и микрофинансовых организациях, долги по ЖКХ
Возможно не только в своем банке
Возможно только в банке, выдавшем кредит
Следующие 5 лет при оформлении кредита нужно уведомлять кредитора о банкротстве
Не влияет на кредитную историю
Может влиять на кредитную историю
Спасение, если невозможно выплачивать непосильные долги
Может использоваться как инструмент экономии
Крайняя мера для тех, кто допустил просрочки
Эти инструменты могут оказаться спасительными для человека, у которого временно случились финансовые трудности — но и они могут помочь не всегда.
Реальная ситуация: мошенники забрали у пенсионерки Людмилы все сбережения и заставили взять кредит. Общая сумма выплаты составляла почти 800 000 рублей. Ее пенсия — 27 тыс. рублей, а месячный платеж по кредиту — 18 тыс. В таких условиях, когда в ближайшее время не приходится ждать увеличения дохода, ни рефинансирование, ни реструктуризация помочь не смогут — и потому стоит обратить внимание на процесс списания кредитов при банкротстве физических лиц.
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Что будет с имуществом при банкротстве?
Когда за долги на имущество накладывается арест, судебные приставы могут арестовать любое имущество, если его стоимость превышает 10 тыс. руб.
При банкротстве для погашения долгов используется только избыточное имущество: в любом случае вы сохраните свое единственное жилье, предметы личного пользования, а также оборудование, которое используется вами для осуществления профессиональной деятельности. Избыточным имуществом может быть только вторая квартира, дача (если она не является тем самым единственным жильем), автомобиль, мотоцикл, яхта и т. п.
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Часто задаваемые вопросы (FAQ) о списании долгов по кредитам
Что такое банкротство и как оно помогает избавиться от долгов?
Банкротство — это законный способ списать неподъемные долги перед банками, кредиторами, МФО и другими организациями. Мы поможем вам пройти эту процедуру без лишних проблем и начать новую жизнь без долгов.
Какие долги можно списать?
Банкротство позволяет списать задолженности по займам, кредитам и другим видам долгов. Есть исключения, например алименты или штрафы за экономические преступления. Мы проанализируем ситуацию и скажем, что возможно сделать в вашем случае.
Как подать заявление на банкротство?
В заявлении указываются сумма задолженности, данные об имуществе должника, список кредиторов и ряд других моментов. Мы поможем вам подготовить заявление в суд и сделаем все, чтобы этот процесс не доставил вам хлопот.
В каких судах проходит заседания по банкротству?
Заседания по банкротству проходят в арбитражных судах первой инстанции. Например, в Москве заседания проходят в Арбитражном суде города Москвы по адресу 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.
Что будет с моим имуществом?
Если у вас есть избыточное имущество (вторая квартира, машина, дача…), его могут реализовать в рамках судебной процедуры банкротства для погашения долгов. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить вам максимально необходимое. Единственное жилье в любом случае останется у вас.
Кто будет вести мое дело?
Ваше дело сопровождает назначенный судом финансовый управляющий и наш юрист — специалист по банкротству физических лиц. Все этапы — от подачи заявления до полного списания долгов — вы пройдете с нами.
Какие долги не подлежат списанию?
Есть долги, которые не получится списать. Это, например, задолженности по алиментам или текущие платежи. Мы проверим ваши долги и предупредим о возможных ограничениях.
Какова минимальная сумма задолженности для подачи на банкротство?
Минимальная сумма долга для подачи через суд составляет 500 тысяч рублей. При упрощенном банкротстве через МФЦ эта сумма может быть ниже.
Сколько времени занимает процесс?
В зависимости от суммы долга, особенностей имущества и наличия исполнительных производств судебное банкротство обычно занимает от 6 до 12 месяцев.
Почему стоит выбрать судебное банкротство?
Судебная процедура позволяет списать долги полностью, даже если есть активные исполнительные производства или задолженности перед несколькими кредиторами. К тому же требования к должнику при банкротстве через МФЦ очень строги — им мало кто может воспользоваться.
Что нужно для старта процедуры?
Для старта процедуры вам не нужно заниматься всем самостоятельно — наши юристы возьмут на себя весь процесс. Они помогут оценить общую сумму ваших долгов, соберут необходимые документы, составят заявление в суд и отправят его. На этапе взаимодействия с финансовым управляющим вам также не придется разбираться во всех нюансах — мы все организуем и будем вас сопровождать. От вас потребуется только предоставить исходные данные и следовать рекомендациям специалистов.
Почему выбирают «Кредита Нет»?
Мы специализируемся на банкротстве физических лиц — и успешно списали более 1 млрд. рублей. Мы знаем, как максимально эффективно списать долги и помогаем нашим клиентам на каждом этапе процедуры.
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