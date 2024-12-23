Как законным способом списать долги по всем кредитам и забыть о финансовой пропасти

И хотя конечный результат в обоих случаях схож — освобождение от долгов, требования к должнику и сам процесс существенно различаются.

Итак, вы решили освободиться от неподъемного бремени и начать новую жизнь без долгов. В первую очередь вам нужно будет узнать, как именно проводится процедура банкротства.

Теоретически да — никто не запрещает гражданам делать это самостоятельно. Процедура как будто бы простая — собрать документы, подать их в суд, дождаться когда признают банкротом и пишут все долги. Реально ли это на практике для человека без опыта? — успешно пройти процедуру банкротства без юриста? Практически нет.

Сама по себе процедура банкротства довольно сложна, но работа начинается еще до процесса. Непосредственно перед его началом процесса юрист должен выработать стратегию ведения дела и найти возможность сохранить максимум имущества — это единственный человек в судебном процессе, который выступает на вашей стороне. В ряде случаев ему удается сохранить своему клиенту автомобиль или даже ипотечное жилье.

После выработки стратегии юрист начинает подготовку к процессу. Важно понимать, как юристы списывают кредиты физическим лицам в суде и с какими трудностями приходится сталкиваться на протяжении семи последовательных этапов:

Сбор пакета документов. Может показаться, что нет ничего проще. Но в список необходимых документов могут входить 30 и более различных договоров, справок, выписок. У каждой из них есть собственный срок действия. К тому же, одна ошибка – и всё: суд отклоняет заявление и процесс откладывается на недели и месяцы. А в это время долги продолжают копиться. Юрист не только собирает пакет необходимых документов, но и обеспечивает правильность оформления каждого из них. Подготовка заявления на проведение процедуры банкротства. Ситуация та же: одна ошибка — и заявление не принимается. Причины ошибки здесь никакой роли не играют — их просто не должно быть! Направление пакета необходимых документов с заявлением в суд. Признание судом заявителя банкротом. Важнейший момент процесса, от которого зависит все: суд решает, в состоянии ли должник отвечать по своим обязательствам или нет. На этом этапе юрист аргументировано представить суду позицию клиента. Формирование сводного перечня требований кредиторов. Проведение анализа финансового состояния должника со стороны финансового управляющего и подготовка им отчета. Юрист поможет выбрать добросовестного финансового управляющего, проконтролирует его деятельность и поможет свести к минимуму потери имущества. Вынесение судом решения о списании долгов.

В течение всего процесса юрист коммуницирует с коллекторами, ограждая от этого своего клиента, представляет и отстаивает его интересы во время судебных заседаний, отстаивает позицию перед кредиторами и судом.

Исполнительный директор компании КредитаНет Дарья Борцова

Хороший юрист начинает помогать клиенту еще до того, как начался сбор документов. Он должен изучить ситуацию, в которой оказался должник, и сказать — подходит ли ему банкротство, а также выработать стратегию, как сохранить имущество клиента по максимуму. Для такого юриста главное — не просто признание своего клиента банкротом, а решение суда о списании всех долгов, — отмечает исполнительный директор компании КредитаНет Дарья Борцова.

Скорее всего без опыта работы в суде и профильного юридического образования успешно списать долги не получится. По крайней мере, не стоит заниматься этим самостоятельно, если вы не уверены в своих силах — ошибочные действия могут сильно затянуть процесс, а в худшем случае иметь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности:

В отличие от списания долгов, проводимого через МФЦ, судебное банкротство не может быть бесплатным. Его стоимость складывается из:

Вознаграждения финансовому управляющему. Эта сумма является фиксированной и составляет 25.000 руб. за процедуру. Публикации в СМИ. Согласно закону 127-ФЗ, информацию о несостоятельности должника необходимо разместить в открытых источниках: газете «КоммерсантЪ» и Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»). В общей сложности стоимость размещений составит около 17.000 руб. Юридические услуги. Компания КредитаНет предлагает выгодные условия на комплексное юридическое сопровождение: стоимость услуг закреплена в договоре и составляет при единоразовом платеже 69 000 руб.

Ранее при обращении должника о признании его банкротом необходимо было уплатить госпошлину в размере 300 руб. После внесения изменений в Налоговый Кодекс в 2024 г. при обращении должника с заявлением о признании его банкротом госпошлина не взимается (пп. 8 п. 1 ст. 333.21 НК), — отмечает Дарья Борцова.

Многие стремятся во что бы то ни стало избежать банкротства, считая это чем-то незаконным или позорным. На самом деле это законный способ списать долги по займам для тех, кто волею обстоятельств попал в тяжелую жизненную ситуацию. Все ограничения, налагаемые на банкрота, временные и для абсолютного большинства людей мало что значат.