Банкротство в рассрочку: миф или реальность — что говорят люди

Однако даже в таких, казалось бы, безвыходных ситуациях существует решение, которое может помочь должникам начать жизнь с чистого листа. Речь идет о процедуре банкротства.
Несмотря на распространенное мнение о том, что банкротство требует значительных финансовых затрат, оно может стать эффективным инструментом для людей, находящихся в крайне стесненных обстоятельствах, без повышения финансовой нагрузки.
Банкротство представляет собой единственную возможность законным путем освободиться от непосильного бремени долгов и вернуться к спокойной жизни без коллекторов, кредиторов и приставов.
Но реально ли избавиться от задолженностей, не выплачивая юристам сразу сотни тысяч рублей? Можно ли списать долги, если нет денег? Стоит ли бояться слова «банкрот»? Расскажем в статье, можно ли оформить банкротство в рассрочку, и как это сделать. А также развеем распространенные мифы о процедуре.
Как банкротство помогает решить проблему с выплатой долгов
Банкротство — это юридическая процедура, которая может стать спасательным кругом для тех, кто пытается выплыть из океана долговых обязательств. Суть банкротства заключается в признании неспособности должника полностью рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами и списании долга.
Это происходит после того, как все имеющиеся активы должника реализуются для частичного погашения задолженности. Так человек получает возможность выбраться из долговой ямы и начать новую финансовую жизнь с чистого листа.
Почему многие должники боятся банкротства — ТОП-5 популярных мифов
Банкротство часто окутано ореолом страха и неопределенности. Многие люди панически боятся даже мысли о нем, представляя себе катастрофические последствия. Но так ли страшен черт, как его малюют? Давайте разберемся, почему многие боятся банкротства, и насколько обоснованы эти страхи.
Миф №1 — заберут все имущество
Один из главных страхов должников связан с потерей имущества. Люди опасаются, что в случае банкротства у них отберут буквально все — квартиру, машину, бытовую технику, любимую кошку, и они останутся без копейки на улице. Это не так. На самом деле, законодательство защищает граждан от полного разорения.
Единственное жилье не может быть изъято. Даже если вы живете в ипотечной квартире и она единственная, то и ее можно сохранить, согласно новым поправкам к закону о банкротстве. При этом остальные долги спишутся.
Также никто не заберет необходимое для жизни имущество — холодильник, стиральную машину, одежду, домашних животных и т. д. А на проживание финуправляющий ежемесячно будет выделять из доходов прожиточный минимум на банкрота и его детей.
Миф №2 — никаких больше кредитов — банкротство портит кредитную историю
Второе распространенное опасение: банкроту навсегда закрыт доступ к кредитам, банки будут помнить о процедуре всю жизнь, а кредитная история будет безнадежно испорчена.
В реальности все иначе. Статус банкрота сохраняется в течение 5 лет, в течение этого времени по закону нужно оповещать банки о его наличии. А вот кредитная история после банкротства обнуляется.
Более того, многие банки готовы работать с бывшими банкротами уже через 1–2 года после процедуры, понимая, что эти люди уже не могут объявить повторное банкротство и более ответственно подходят к финансовым обязательствам.
Конечно, перед обращением в банк стоит улучшить свою кредитную историю, например, оформить и вовремя погасить рассрочку на телевизор.
И помните, что портит кредитную историю отнюдь не банкротство, а просрочки, и долги по кредитам, которые в ней отражаются
Миф №3 — никакой нормальной работы и поездок за рубеж
Еще один распространенный миф: банкроту навсегда закрыт доступ к высокооплачиваемой работе и поездкам за границу. Но и это не более, чем миф.
За границу вы можете выезжать сразу после окончания процедуры. А вот тех, кто долги не списал, приставы не выпустят из страны.
Банкротство не является помехой и при устройстве на работу, если только вы не планируете занять руководящую должность в финансовой организации. В этом случае придется подождать 3–5 лет. Как мы видим, это ограничение касается лишь небольшого числа профессий и не мешает обычному человеку работать по найму или вести собственный бизнес в большинстве сфер.
Миф №4 — банкротство — это очень дорого
Страх перед сложностью и дороговизной процедуры банкротства также останавливает многих должников.
На практике же процесс четко регламентирован законом, стоимость услуг финансового управляющего регулируется государством, а компания «КредитаНет» предлагает удобную и выгодную рассрочку на оплату своих услуг от 3 860 руб. При этом затраты на банкротство обычно оказываются значительно меньше, чем постоянно растущие долги и проценты по кредитам.
Миф №5 — банкрот = изгой
Многие опасаются, что банкротство — это клеймо на всю жизнь, которое будет преследовать их повсюду, и после процедуры человек становится изгоем общества. В действительности информация о банкротстве физлица удаляется из общедоступных источников через год после завершения процедуры. А через 5 лет человек может подать заявление об исключении этих сведений из закрытых баз данных. Кроме того, как показывает практика, окружающие спокойно или с одобрением относятся к решению должника легально списать долги.
Получается что большинство страхов, связанных с банкротством, сильно преувеличены. Позвоните юристам «КредитаНет» и уточните, как будет проходить банкротство в вашем случае и сколько это будет стоить.
Рассрочка на банкротство
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Банкротство в рассрочку: как это работает
Рассрочка — это удобный финансовый инструмент, позволяющий получить услугу сейчас, а оплатить ее постепенно в будущем.
При оформлении рассрочки общая сумма делится на несколько частей (обычно от 2 до 12), которые выплачиваются в течение установленного периода времени. В компании «КредитаНет» срок рассрочки подбирается индивидуально, в зависимости от финансовых возможностей должника, максимум — до 24 мес.
Также есть выгодное предложение — при единовременной оплате (со скидкой 90 000 рублей) стоимость банкротства составит всего 69 000 руб.
Преимущества оплаты юридических услуг частями:
Доступность. Возможность начать процедуру без крупных единовременных затрат делает банкротство доступным для большего числа людей, тонущих море долгов.
Профессиональная юридическая поддержка. Вашим делом будут заниматься профильные юристы, что значительно повышает шансы на успешное завершение процедуры.
Экономия времени и денег. Не нужно ждать, пока накопится полная сумма для оплаты услуг — процедуру можно начать сразу, уже после первого взноса.
Психологический комфорт. Разделение оплаты на части снижает финансовое давление и позволяет более спокойно пройти процесс банкротства.
Кому подходит банкротство в рассрочку
Думаете, что банкротство — это только для богатых? Ошибаетесь! Сегодня даже те, кого накрыла лавина просрочек, могут воспользоваться услугами юристов по банкротству «КредитаНет». Компания предлагает максимально лояльные условия оплаты частями — всего от 3 860 руб. в месяц.
При этом вы одновременно освобождаетесь от долгов и потихоньку вносите посильные платежи за юридическую помощь. Обратите внимание, что после окончания процедуры все ваши карты и счета вернутся в ваше распоряжение, с зарплаты больше никто не будет ничего списывать, соответственно, денег станет больше и вы быстрее расплатитесь за помощь в процедуре.
Реальные отзывы о банкротстве в рассрочку
Что говорят люди, которые уже воспользовались рассрочкой платежей в банкротстве? Узнаем из первых уст, рассмотрев отзывы на независимых площадках.
Клиенты отмечают удобство процедуры оплаты по частям. Это особенно актуально при небольшом доходе и невозможности получить деньги из других источников.
Банкротство физических лиц в рассрочку — это эффективное решение для тех, кто оказался затянут в долговое болото. Процедура позволяет законно списать долги, а рассрочка дает возможность не откладывать решение проблемы до лучших времен. Каждый должник может воспользоваться этим инструментом для решения своих долговых проблем, обратившись в компанию «КредитаНет».
Рассрочка на банкротство
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