Банкротство в рассрочку: миф или реальность — что говорят люди

Однако даже в таких, казалось бы, безвыходных ситуациях существует решение, которое может помочь должникам начать жизнь с чистого листа. Речь идет о процедуре банкротства.

Несмотря на распространенное мнение о том, что банкротство требует значительных финансовых затрат, оно может стать эффективным инструментом для людей, находящихся в крайне стесненных обстоятельствах, без повышения финансовой нагрузки.

Банкротство представляет собой единственную возможность законным путем освободиться от непосильного бремени долгов и вернуться к спокойной жизни без коллекторов, кредиторов и приставов.

Но реально ли избавиться от задолженностей, не выплачивая юристам сразу сотни тысяч рублей? Можно ли списать долги, если нет денег? Стоит ли бояться слова «банкрот»? Расскажем в статье, можно ли оформить банкротство в рассрочку, и как это сделать. А также развеем распространенные мифы о процедуре.