Банкротство физлица с долгом в 1 млн — особенности и пошаговая инструкция

Банкротство физических лиц — законная процедура освобождения гражданина от долговых обязательств. Она регламентирована законом № 127 «О несостоятельности» и работает с 2015 года.
На сегодняшний день по статистике каждый третий должник, который оформляет банкротство, имеет долг около миллиона рублей. Это существенная сумма обязательств для большинства людей, и решить вопрос с оплатой такого долга крайне сложно.
Банкротство с долгом в 1 000 000 рублей требует серьезной подготовки к процедуре. Ошибки в подготовке заявления, проверке финансового состояние должника, сборе документов и выборе стратегии могут привести потере имущества, отказу суда в списании долгов.
Что такое банкротство физического лица
Банкротство гражданина — процедура, при которой он объявляет себя банкротом, а суд признает его неспособность удовлетворить требования кредиторов по выплате денежных обязательств. При этом вводится реструктуризация его долгов (новый график выплат, если суд увидит, что доход позволяет платить) или реализация имущества с проведением торгов для погашения задолженности (при наличии имущества для продажи).
Закон № 127 «О несостоятельности» начал действовать в 2015 году. С тех пор банкротство прошло более миллиона человек. Процедура отработана и четко регламентирована. Каждый этап основан на нормах права, что позволяет заранее подготавливаться и вести линию защиты, конечно, при поддержке грамотного юриста.
Когда банкротство с долгом до 1 миллиона — единственный верный выход:
финансовое положение человека не позволяет выплачивать долги (потеря работы, части дохода, получение инвалидности и сокращение заработка);
у человека нет имущества, за счет продажи которого можно было бы погасить долг;
долговая нагрузка человека превышает 50% его дохода и жить становится просто не на что.
Решать вопрос с долгами в таком случае нужно быстро и кардинально. Здесь поможет только банкротство с юридическим сопровождением.
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Плюсы и минусы банкротства с миллионным долгом
Банкротство с долгами в 1 млн рублей имеет ряд ощутимых плюсов:
после подачи заявления в суд прекращается рост долга, начисление процентов и пени;
судебные приставы перестают списывать средства со счетов;
в процедуре можно полностью списать долги по кредитам, займам, налогам, распискам, ЖКХ;
освобождение от долгов — это возможность начать жизнь с чистого листа.
Конечно, минусы у процедуры тоже есть, однако они относятся не ко всем и практически не влияют на жизнь гражданина. Это скорее ограничения:
Нельзя занимать руководящие должности в кредитных, страховых и других организациях в течение 10, 5 и 3 лет, соответственно;
ИП, признанный банкротом, не может снова стать предпринимателем в течение 5 лет;
При оформлении нового кредита в течение 5 лет нужно уведомлять банки о том, что была пройдена процедура банкротства.
Пошаговая инструкция по банкротству физического лица
Шаг 1: оценка своей финансовой ситуации.
Чтобы понять, что банкротство — ваш единственный выход из сложной ситуации с долгами, следует проконсультироваться с грамотным юристом и определиться подойдет ли вам процедура. Для этого специалист проведет анализ финансового положения и даст свое заключение.
Шаг 2: сбор документов.
Для начала процедуры банкротства необходимо собрать не только личные документы (паспорт, СНИЛС, состав семьи и пр.), но и документы, подтверждающие ваши задолженности, кредитные обязательства, доходы, наличие имущества, сделки с ним за последние 3 года: кредитные договоры, выписки со счетов с долгом, справки по доходам, пособиям, свидетельства о регистрации собственности, выписки по сделкам.
Все документы необходимы, чтобы составить и подать заявление о признании гражданина банкротом в арбитражный суд. Юрист поможет собрать документы с учетом вашей ситуации.
Шаг 3: подача заявления в арбитражный суд.
Правильно составить и заполнить заявление, чтобы суд его принял и не вернул, можно только со специалистом. В заявлении обязательно должны быть отражены причины, по которым вы не можете выплачивать свои долги и являетесь неплатежеспособным. Также необходимо подкрепить свои слова документально.
Можно дополнительно попросить суд о введении сразу реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации, если у вас нет доходов для ее проведения. Ходатайство можно подать, но решение будет принимать только суд.
Шаг 4: рассмотрение дела и назначение арбитражного управляющего.
На первом заседании судья рассматривает заявление, признает должника банкротом и согласовывает кандидатуру финансового управляющего. Без данного специалиста банкротство не проходит. Он является главным контролирующим лицом, которое проверяет данные о должнике, проводит процедуру реализации имущества, выплачивает должнику часть дохода в процессе банкротства и составляет отчеты для суда.
Шаг 5: ведение процедуры реализации имущества.
В процедуре банкротства у должника остается единственное жилье. Оно защищено от взыскания законом. Также не изымаются личные вещи, предметы обихода, мебель и пр. Автомобиль можно сохранить, если он необходим для передвижения инвалида — члена вашей семьи.
Если у должника нет имущества, которое по закону можно реализовать в процедуре, то финансовый управляющий проверяет данный факт и составляет финальный отчет для суда. Торги в этом случае не проводятся.
Шаг 6: завершение процедуры банкротства.
На завершающем заседании суд рассматривает отчет финансового управляющего и принимает решение об освобождении должника от всех долгов. Процедура закрывается. Должник получает определение суда, которое он должен отнести в банк, чтобы закрыть кредитные счета.
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Банкротство с юридической поддержкой — проще и надежнее
Банкротство с юридическим сопровождением избавляет должника от многих проблем. Юристы КредитаНет не только консультируют и посещают заседания за должника, но и помогают со сбором документов, подготовкой заявлений, ходатайств и других документов. Специалисты разрабатывают стратегию банкротства и заранее продумывают шаги.
Анализ финансового положения клиента и предварительная подготовка всех справок дает возможность тщательно подготовиться к процедуре. Опыт юристов позволяет собрать абсолютно все документы, которые могут потребоваться суду, написать ходатайства и вовремя их подать.
Таким образом, риск ошибок сводится к нулю, а, значит, процедура пройдет быстрее и спокойнее. Должнику не придется переживать из-за задержек и изменений в документах. Результат гарантирован.
Конечно, банкротство с юристом — дорогая процедура, но если вы сотрудничаете с КредитаНет, то вы получаете одно из самых доступных предложений по цене — 69 000 рублей при единовременной оплате за полное сопровождение процедуры.
Профессиональная помощь юриста в банкротстве с долгом в 1 миллион рублей гарантирует должнику законное и безопасное прохождение процедуры. Начать оформление следует с консультации, чтобы иметь понимание и уверенность в том, как пройдет процесс.
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