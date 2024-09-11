Банкротство физлица с долгом в 1 млн — особенности и пошаговая инструкция

Шаг 1: оценка своей финансовой ситуации.

Чтобы понять, что банкротство — ваш единственный выход из сложной ситуации с долгами, следует проконсультироваться с грамотным юристом и определиться подойдет ли вам процедура. Для этого специалист проведет анализ финансового положения и даст свое заключение.

Шаг 2: сбор документов.

Для начала процедуры банкротства необходимо собрать не только личные документы (паспорт, СНИЛС, состав семьи и пр.), но и документы, подтверждающие ваши задолженности, кредитные обязательства, доходы, наличие имущества, сделки с ним за последние 3 года: кредитные договоры, выписки со счетов с долгом, справки по доходам, пособиям, свидетельства о регистрации собственности, выписки по сделкам.

Все документы необходимы, чтобы составить и подать заявление о признании гражданина банкротом в арбитражный суд. Юрист поможет собрать документы с учетом вашей ситуации.

Шаг 3: подача заявления в арбитражный суд.

Правильно составить и заполнить заявление, чтобы суд его принял и не вернул, можно только со специалистом. В заявлении обязательно должны быть отражены причины, по которым вы не можете выплачивать свои долги и являетесь неплатежеспособным. Также необходимо подкрепить свои слова документально.

Можно дополнительно попросить суд о введении сразу реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации, если у вас нет доходов для ее проведения. Ходатайство можно подать, но решение будет принимать только суд.

Шаг 4: рассмотрение дела и назначение арбитражного управляющего.

На первом заседании судья рассматривает заявление, признает должника банкротом и согласовывает кандидатуру финансового управляющего. Без данного специалиста банкротство не проходит. Он является главным контролирующим лицом, которое проверяет данные о должнике, проводит процедуру реализации имущества, выплачивает должнику часть дохода в процессе банкротства и составляет отчеты для суда.

Шаг 5: ведение процедуры реализации имущества.

В процедуре банкротства у должника остается единственное жилье. Оно защищено от взыскания законом. Также не изымаются личные вещи, предметы обихода, мебель и пр. Автомобиль можно сохранить, если он необходим для передвижения инвалида — члена вашей семьи.

Если у должника нет имущества, которое по закону можно реализовать в процедуре, то финансовый управляющий проверяет данный факт и составляет финальный отчет для суда. Торги в этом случае не проводятся.

Шаг 6: завершение процедуры банкротства.

На завершающем заседании суд рассматривает отчет финансового управляющего и принимает решение об освобождении должника от всех долгов. Процедура закрывается. Должник получает определение суда, которое он должен отнести в банк, чтобы закрыть кредитные счета.

Поддержка юриста — всегда большой плюс с судебных делах, иллюстрация: freepik/freepik