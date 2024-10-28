Как списать долги в Сбербанке законно в 2024 году: все варианты

Процедура предполагает признание должника финансово несостоятельным с возможностью последующего списания долга. Банкротство успешно справляется с долгами, когда другие меры неэффективны. Банкротство физлиц по долгам в Сбербанке возможно несмотря на наличие или отсутствие официального места работы, «белой» зарплаты, имущества.

Процесс списания кредитов в Сбербанке начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Это ваш первый шаг к освобождению от долгов. К заявлению нужно приложить документы, которые доказывают вашу финансовую несостоятельность по уважительным причинам.

Пакет документов включает в себя более 30 различных справок, выписок, договоров. Чтобы их самостоятельно собрать не хватит и месяца, при этом придется забыть о работе, семье, других делах. Лучше доверить эту миссию юристам — они знают, где, как и какую бумагу нужно взять, в какой последовательности, и что в ней должно быть отражено. В этом случае сбор и подготовка заявления займет около недели.

Банкротство с компанией КредитаНет, иллюстрация: freepik/freepik

Уже на первом заседании суда вас признают банкротом и назначат финансового управляющего. Этот специалист будет управлять вашим имуществом и финансами в период банкротства. Он же будет формировать конкурсную массу. В нее войдут автомобили, квартиры (кроме единственного жилья), земельные участки, дачи, то есть то, что можно будет продать на аукционе. Все вырученные деньги пойдут на погашение долгов перед кредиторами.

Кроме того, на этом же этапе суд выбирает, по какому пути пойдет банкротство и назначает реструктуризацию займа или реализацию имущества. В первом случае на лояльных условиях нужно будет выплатить долг в срок до 5 лет, при этом собственность распродана не будет.

Большинству должников выгоден второй вариант — долги спишут, единственную квартиру не тронут, а процедура в этом случае займет всего 6-8 месяцев. При этом суд может списать долги не только перед Сбербанком, но и прочими кредитными организациями, ЖКХ, налоговой. Здесь крайне важна помощь юриста — он поможет добиться нужного варианта банкротства при помощи ходатайства.

Долги списывает суд на последнем заседании, которое проводится после реализации имущества и расчета с кредиторами.

Некоторые должники задаются вопросом: «А списывает ли Сбербанк долги по кредитам?» Ответ очевидный — банкротство через Сбербанк невозможно, процедура проходит в судебном порядке.