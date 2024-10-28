Как списать долги в Сбербанке законно в 2024 году: все варианты

На Петербургском международном юридическом форуме директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что в России зарегистрировано свыше 12 миллионов должников по кредитам и займам.
Что же делать если накопились долги по кредитам, а средств на погашение нет? Существует несколько вариантов решения проблемы — от реструктуризации займа до списания долгов в банкротстве. Расскажем о них более подробно в статье.
С банком можно договориться
Многие заемщики сталкиваются с трудностями при выплате кредита, но не все знают, что есть возможность пересмотреть условия кредитования. Важно понимать, что банк — это не только ваш кредитор, но и ваш партнер, с которым можно и нужно вести диалог.
Прежде чем обращаться в банк, оцените свое финансовое положение и определите, какие именно изменения в условиях кредита могли бы вам помочь.
Не стесняйтесь просить о встрече с менеджером для обсуждения вашей ситуации. В ходе переговоров будьте открыты и честны, объясните, почему вам трудно справляться с текущими платежами. Важно показать, что вы заинтересованы в решении проблемы и готовы идти на компромисс.
Предложите конкретные решения: будь то уменьшение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита или временная отсрочка.
Сбербанк предлагает реструктуризацию — что это
Когда появляются задолженности и не хватает сил, ресурсов с ними бороться, то может возникнуть стойкое ощущение падения вниз, на самое дно долговой ямы. Но тут на помощь приходит такой инструмент, как реструктуризация кредита. Это не просто финансовый термин, а настоящий маяк надежды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Реструктуризация кредита — это процесс, позволяющий изменить условия действующего займа, чтобы сделать его выплаты более удобными, приемлемыми для должника. Это может быть увеличение срока кредита или отсрочка по основному долгу. Рассмотрим, когда реструктуризация может стать вашим спасательным кругом:
Потеря места работы — когда стабильный доход внезапно исчезает, а кредитные обязательства остаются. Отметим, что увольнение по собственному желанию не является уважительной причиной потери работы.
Изменение размера оплаты труда — если ваш доход уменьшился из-за сокращения оклада или часов работы на 30 и более процентов.
Утрата или повреждение имущества — когда в результате несчастного случая вы теряете ценности, которые могли бы помочь в выплате кредита.
Отпуск в связи с рождением ребенка — радостное событие, которое, тем не менее, может привести к временным финансовым трудностям.
Призыв на срочную военную службу — когда обязанности перед страной требуют временного отсутствия и прерывания дохода.
Утрата трудоспособности — если из-за болезни, травмы вы были на длительном больничном (больше месяца), получили инвалидность и не можете продолжать работать в прежнем режиме.
Вы — обманутый дольщик — когда вложения в недвижимость не оправдали себя из-за недобросовестности застройщиков.
Режим чрезвычайной ситуации — когда стихийные бедствия или другие чрезвычайные события влияют на вашу финансовую стабильность.
В Сбербанке можно реструктурировать долги по потребкредитам, ипотеке, кредитной карте (в этом случае проценты придется оплачивать)
Варианты реструктуризации в Сбербанке
Сбербанк предлагает два варианта реструктуризации кредита, которые могут помочь тем, кто временно не может платить кредиты по уважительным причинам.
Первый вариант — увеличение общего срока кредита. Это позволяет снизить размер ежемесячного платежа, делая его не таким обременительным для вашего бюджета. Представьте, что вы можете немного передохнуть, перестать думать о поиске денег для очередного платежа, уделить больше времени здоровью, поиску работы.
Вариант подходит тем, кто платит по кредиту, но с трудом или же денег для платежа немного не хватает, при этом есть все шансы улучшить финансовое состояние.
Второй вариант — кредитные каникулы. Это отсрочка погашения кредита на срок от 1 до 6 месяцев. Такой вариант может стать настоящим спасением, когда вам нужно временно исключить финансовую нагрузку, чтобы пережить сложный период. Важно помнить, что хотя в течение этого времени ежемесячный платеж снижается, проценты все равно начисляются, и их придется оплатить по окончании льготного периода.
Однако это дает возможность не терять контроль над ситуацией и планировать свои финансы с учетом предстоящих обязательств. Отметим, что Сбербанк дает полные кредитные каникулы — платежи в этот период отсутствуют полностью.
Важно понимать, что такие меры не являются панацеей и не спасут, если у вас не один кредит, а несколько или финансовая ситуация настолько сложная, что нет надежды на увеличения дохода в обозримом будущем.
Если надежды на финансовое выздоровление в ближайшее время нет, то нужно обратить внимание на банкротство. Только в этой процедуре можно раз и навсегда распрощаться с долгами. Позвоните юристам «КредитаНет» и узнайте на бесплатной консультации, как пройдет списание долга в вашем случае.
Какие нужны документы для реструктуризации займа
Если вы оказались перед необходимостью реструктуризации вашего займа, важно знать, какие документы потребуются для этого процесса.
Анкета. Ее можно заполнить как онлайн на сайте банка, так и непосредственно в офисе. В ней указываются основные данные о вас и вашем финансовом положении.
Паспорт. Однако, если вы подаете заявку через СберБанк Онлайн, копия паспорта не требуется.
Дополнительные документы. В зависимости от вашей индивидуальной ситуации нужны будут подтверждающие основания для необходимости реструктуризации займа: свидетельство о рождении ребенка и справка от работодателя, что находитесь в отпуске по уходу — если причиной ухудшения финансового положения является рождение ребенка, справка от врача — когда причиной стали проблемы со здоровьем или подтверждение от МЧС, если возникла чрезвычайная ситуация.
Все подтверждающие бумаги и справки должны быть с подписью уполномоченных лиц и печатью. Документы могут быть предоставлены как в оригинале, так и в копии, заверенной у нотариуса.
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Банкротство как способ списания долгов в Сбербанке
Процедура предполагает признание должника финансово несостоятельным с возможностью последующего списания долга. Банкротство успешно справляется с долгами, когда другие меры неэффективны. Банкротство физлиц по долгам в Сбербанке возможно несмотря на наличие или отсутствие официального места работы, «белой» зарплаты, имущества.
Процесс списания кредитов в Сбербанке начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Это ваш первый шаг к освобождению от долгов. К заявлению нужно приложить документы, которые доказывают вашу финансовую несостоятельность по уважительным причинам.
Пакет документов включает в себя более 30 различных справок, выписок, договоров. Чтобы их самостоятельно собрать не хватит и месяца, при этом придется забыть о работе, семье, других делах. Лучше доверить эту миссию юристам — они знают, где, как и какую бумагу нужно взять, в какой последовательности, и что в ней должно быть отражено. В этом случае сбор и подготовка заявления займет около недели.
Уже на первом заседании суда вас признают банкротом и назначат финансового управляющего. Этот специалист будет управлять вашим имуществом и финансами в период банкротства. Он же будет формировать конкурсную массу. В нее войдут автомобили, квартиры (кроме единственного жилья), земельные участки, дачи, то есть то, что можно будет продать на аукционе. Все вырученные деньги пойдут на погашение долгов перед кредиторами.
Кроме того, на этом же этапе суд выбирает, по какому пути пойдет банкротство и назначает реструктуризацию займа или реализацию имущества. В первом случае на лояльных условиях нужно будет выплатить долг в срок до 5 лет, при этом собственность распродана не будет.
Большинству должников выгоден второй вариант — долги спишут, единственную квартиру не тронут, а процедура в этом случае займет всего 6-8 месяцев. При этом суд может списать долги не только перед Сбербанком, но и прочими кредитными организациями, ЖКХ, налоговой. Здесь крайне важна помощь юриста — он поможет добиться нужного варианта банкротства при помощи ходатайства.
Долги списывает суд на последнем заседании, которое проводится после реализации имущества и расчета с кредиторами.
Некоторые должники задаются вопросом: «А списывает ли Сбербанк долги по кредитам?» Ответ очевидный — банкротство через Сбербанк невозможно, процедура проходит в судебном порядке.
Успешное прохождение процедуры банкротства требует профессионального юридического сопровождения. Обратитесь в компанию по списанию долгов «КредитаНет». Наш опыт и знания станут вашим надежным фундаментом на пути к финансовой свободе.
Какие долги можно списать в банкротстве, а какие нельзя
Большинство задолженностей подлежат списанию, но есть и такие, которые придется выплачивать самому. Рассмотрим, от каких долгов вас может избавить суд, а от каких — нет.
Можно списать в банкротстве
Нельзя списать в банкротстве
Займы, полученные в микрофинансовых организациях
Алименты
Потребительские кредиты
Текущие долги, возникшие в течение процедуры
Автокредиты
Возмещение морального вреда, а также ущерба, причиненного имуществу, здоровью и жизни
Ипотека
Задолженность по зарплате сотрудникам
Штрафы (в т. ч.ГИБДД)
Штрафы за преступления экономического характера
Долги ломбардам
Платежи за газ, электроэнергию., тепло- и водоснабжение в квартирах и домах
Налоги
Пени
Долги по распискам частным лицам и договорам поручительства
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Преимущества и недостатки процедуры банкротства
Банкротство имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Расскажем о тех и о других. Для наглядности мы составили таблицу, в которой перечислили основные моменты.
Преимущества
Недостатки
Сумма долга перестает расти с началом банкротства
Возможна потеря имущества, кроме единственного жилья
Кредиторы и взыскатели перестанут звонить, писать, приезжать домой и требовать деньги в счет погашения долга
В течение последующих 5 лет при оформлении кредита придется сообщать банку о прохождении банкротства
Списание большинства долгов по банковским кредитам, МФО, налогам, штрафам и т. д.
В банкротстве нельзя распоряжаться зарплатой, счетами, имуществом самостоятельно
Единственное жилье никто не тронет
В некоторых случаях нельзя выезжать из страны до окончания процедуры
Кредитная история обнуляется
Три года нельзя управлять юрлицом
После банкротства вы можете делать крупные покупки, ездить за границу, делать вклады
Десять лет нельзя быть руководителем кредитной организации, пять лет — финансовой
Будете получать во время процедуры от финансового управляющего прожиточный минимум на себя и детей
Если банкротитесь как ИП, то оно будет закрыто и 5 лет его нельзя открывать вновь
В банкротстве можно работать, переходить на другие должности, получать подарки, наследство
Повторное банкротство возможно только спустя 5 лет
Недостатки процедуры носят временный характер и никак не перевешивают по значимости плюсы банкротства.
Кто может стать банкротом
Подать на банкротство с долгами в Сбербанке или любой другой кредитной организации может любой гражданин России. Причем, если их сумма достигла 500 тысяч, то обратиться в суд за признанием финансовой несостоятельности — это прямая обязанность по закону. Сделать это нужно в течение 30 дней после того, как вы поняли, что платить самостоятельно не сможете. В ином случае придется заплатить штраф от 1 000 до 3 000 рублей.
Но даже если долг меньше, это не повод откладывать банкротство и ждать пока сумма увеличится. Вы можете начать процедуру и при задолженности свыше 300 000 руб. Основное требование — невозможность оплаты. Позвоните нам и узнайте, подходит ли вам банкротство.
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