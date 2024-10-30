Бесплатное банкротство — можно списать долги, не потратив ни копейки?

В статье мы расскажем, как бесплатно списать кредиты , какие есть способы избавиться от долгов без необходимости отдавать последнюю рубаху.

Списанные компаниями по банкротству долги исчисляются миллиардами. Например, юристы КредитаНет списали уже более 1 млрд долгов . При помощи данной процедуры можно списать кредиты, займы, коммунальные платежи, налоги, штрафы ГИБДД и даже долги соседке по расписке.

А вот стоимость услуг юристов по банкротству может быть различной. Одни компании попросят 130 000, другие — 180 000. И это их право. Например, в компании «КредитаНет» стоимость услуги при единовременной оплате равна 89 000 руб.

Что придется потратить на суд? Финансовому управляющему, который является независимым экспертом и следит за соблюдением прав всех участников процесса, придется отдать 25 000 рублей. Также необходимо будет размещать публикации в СМИ о ходе банкротства и уведомлять кредиторов. За объявления на Федресурсе и в Коммерсанте, почтовые расходы необходимо будет отдать еще около 20 000 рублей. Итого: 45 000 руб.

Несмотря на очевидные преимущества и шанс избавиться от долгов, далеко не все люди спешат к юристам или в суд. Почему? Говорят, цена кусается. Судебное банкротство, и правда, не бесплатное.

Как списать долги, если денег нет

В сумме стоимость банкротства может составить от 114 000 до 200 000 руб. и выше. У должников возникает абсолютно логичный вопрос: откуда такие деньги, если и за кредит отдавать нечем?! И здесь есть 3 варианта развития событий.

Рассрочка

У рассрочки есть свои плюсы и минусы как для клиента, так и для компании. Плюс в том, что человек может легко по 3–4 тысячи в месяц постепенно выплатить всю сумму компании по банкротству. Многие фирмы идут навстречу своим клиентам, как и КредитаНет. У нас есть рассрочка на 2, 6, 10 и даже 24 месяца по спецпредложению (от 3 860 руб.). Но нередко люди хотят обмануть систему и перестают вносить платежи, прописанные в договоре с компанией на середине процесса. В этом случае где-то плачет один маленький юрист. Конечно, опыт специалиста позволит вернуть свои деньги, но осадочек останется. Минус для клиента в том, что при рассрочке, допустим, на 10 месяцев, он заплатит юристам уже 149 000 руб. Почему так, ведь рассрочка беспроцентная? Все просто: 149 000 — это полная стоимость услуг юристов, а при единовременной оплате действует скидка в 57% — 90 000 рублей. Вот почему иногда выплатить всю сумму сразу намного выгоднее, чем растягивать удовольствие.

МФЦ

Где можно списать долги по кредиту бесплатно? Конечно же в МФЦ! Нам ежедневно поступают звонки от бабушек, которые требуют списать им долги бесплатно. А как же, Путин же подписал закон аж в 2020 году! Так, да не так. Да, с 2020 года россиянам доступно внесудебное банкротство. Получается, что списание долгов по кредитам можно осуществить «онлайн, бесплатно и без регистрации»? Ну, почти. Да, бесплатная программа списания долгов через МФЦ существует и функционирует. Однако, если заглянуть на Федресурс, выяснится, что лишь 4% физических лиц удается бесплатно списать долги по кредитам. Почему? Если упростить, то внесудебное банкротство подходит только людям «без кола, без двора», у которых нет ни заработка, ни имущества. Даже прошлогодние нововведения, которые позволили матерям-одиночкам, пенсионерам и должникам, которые уже 7 лет не могут погасить долги, подавать на банкротство бесплатно, никак не улучшили ситуацию. Через МФЦ списывают долги по-прежнему единицы граждан. Даже те, кто смог, легко «вылетают» из процедуры «благодаря» стараниям кредиторов.

Бесплатное банкротство физических лиц