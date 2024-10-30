Бесплатное банкротство — можно списать долги, не потратив ни копейки?

Списанные компаниями по банкротству долги исчисляются миллиардами. Например, юристы КредитаНет списали уже более 1 млрд долгов. При помощи данной процедуры можно списать кредиты, займы, коммунальные платежи, налоги, штрафы ГИБДД и даже долги соседке по расписке.
В статье мы расскажем, как бесплатно списать кредиты, какие есть способы избавиться от долгов без необходимости отдавать последнюю рубаху.
Реально ли оформить банкротство бесплатно в 2024 году?
Несмотря на очевидные преимущества и шанс избавиться от долгов, далеко не все люди спешат к юристам или в суд. Почему? Говорят, цена кусается. Судебное банкротство, и правда, не бесплатное.
Стоимость состоит из двух частей: обязательных судебных расходов и услуг юристов.
Что придется потратить на суд? Финансовому управляющему, который является независимым экспертом и следит за соблюдением прав всех участников процесса, придется отдать 25 000 рублей. Также необходимо будет размещать публикации в СМИ о ходе банкротства и уведомлять кредиторов. За объявления на Федресурсе и в Коммерсанте, почтовые расходы необходимо будет отдать еще около 20 000 рублей. Итого: 45 000 руб.
А вот стоимость услуг юристов по банкротству может быть различной. Одни компании попросят 130 000, другие — 180 000. И это их право. Например, в компании «КредитаНет» стоимость услуги при единовременной оплате равна 89 000 руб.
Как списать долги, если денег нет
В сумме стоимость банкротства может составить от 114 000 до 200 000 руб. и выше. У должников возникает абсолютно логичный вопрос: откуда такие деньги, если и за кредит отдавать нечем?! И здесь есть 3 варианта развития событий.
Рассрочка
У рассрочки есть свои плюсы и минусы как для клиента, так и для компании. Плюс в том, что человек может легко по 3–4 тысячи в месяц постепенно выплатить всю сумму компании по банкротству.
Многие фирмы идут навстречу своим клиентам, как и КредитаНет. У нас есть рассрочка на 2, 6, 10 и даже 24 месяца по спецпредложению (от 3 860 руб.).
Но нередко люди хотят обмануть систему и перестают вносить платежи, прописанные в договоре с компанией на середине процесса. В этом случае где-то плачет один маленький юрист. Конечно, опыт специалиста позволит вернуть свои деньги, но осадочек останется.
Минус для клиента в том, что при рассрочке, допустим, на 10 месяцев, он заплатит юристам уже 149 000 руб. Почему так, ведь рассрочка беспроцентная? Все просто: 149 000 — это полная стоимость услуг юристов, а при единовременной оплате действует скидка в 57% — 90 000 рублей. Вот почему иногда выплатить всю сумму сразу намного выгоднее, чем растягивать удовольствие.
МФЦ
Где можно списать долги по кредиту бесплатно? Конечно же в МФЦ! Нам ежедневно поступают звонки от бабушек, которые требуют списать им долги бесплатно. А как же, Путин же подписал закон аж в 2020 году! Так, да не так.
Да, с 2020 года россиянам доступно внесудебное банкротство. Получается, что списание долгов по кредитам можно осуществить «онлайн, бесплатно и без регистрации»? Ну, почти.
Да, бесплатная программа списания долгов через МФЦ существует и функционирует. Однако, если заглянуть на Федресурс, выяснится, что лишь 4% физических лиц удается бесплатно списать долги по кредитам.
Почему? Если упростить, то внесудебное банкротство подходит только людям «без кола, без двора», у которых нет ни заработка, ни имущества. Даже прошлогодние нововведения, которые позволили матерям-одиночкам, пенсионерам и должникам, которые уже 7 лет не могут погасить долги, подавать на банкротство бесплатно, никак не улучшили ситуацию. Через МФЦ списывают долги по-прежнему единицы граждан.
Даже те, кто смог, легко «вылетают» из процедуры «благодаря» стараниям кредиторов.
Бесплатное банкротство физических лиц
Банкротство без денег — реальность или миф? Сейчас расскажем.
Все знают, что у многих компаний есть бесплатная консультация по банкротству. Как правило, на этом бесплатные услуги юристов заканчиваются. За любую работу нужно платить, а бесплатный сыр только в мышеловке? Из любого правила есть исключения.
Бесплатно пройти банкротство действительно можно. Более того, списать долги по кредитам законно можно даже онлайн — дистанционно, не посещая судебные заседания и не бегая по всем возможным инстанциям за справками и документами.
Бесплатное списание долгов по кредитам возможно при помощи юристов компании «КредитаНет».
Как списать долги в банкротстве бесплатно
Объявить себя банкротом через суд может любой гражданин с долгами от 300 тыс. рублей. Списать можно практически все долги, за исключением алиментных выплат и компенсаций, связанных с ущербом здоровью и жизни.
Бесплатное списание кредитов – звучит как красивая ложь. Однако сделать это при помощи судебного банкротства, не потратив при этом ни копейки на юристов, действительно можно. И это проще, чем может показаться.
Каждый месяц ведущие юристы «КредитаНет» организуют прямые эфиры, на которых граждане задают интересующие их вопросы о банкротстве и долговых обязательствах. Во время каждого эфира определяются счастливчики, которые смогут забрать договор на судебное банкротство совершенно бесплатно. Принять участие может любой желающий. Однако важно понимать, что обязательные платежи нужно будет выплатить. Это затраты на суд, которые, как мы писали выше, сегодня составляют около 45 000 рублей.
Компания вручает 3 бесплатных договора на списание долгов ежемесячно. Вы можете получить один из двух договоров, если будете внимательно следить за нашими эфирами и соцсетями. А что с третьим? Один из бесплатных договоров имеет шанс получить клиент КредитаНет, который уже заключил с нами договор и оплатил первый платеж по рассрочке! Это значит, что даже если вы уже в процедуре, шанс бесплатно списать долги все еще есть!
Бесплатное банкротство при долге от 300 000 рублей
Нет возможности платить банкам и МФО? Получите шанс избавиться от долгов навсегда. Дарим три договора с юристами каждый месяц в прямом эфире!
В чем выгоды
Преимущества такого подарка судьбы вполне очевидны. Они связаны, в первую очередь, с полным освобождением от обязательств перед кредиторами.
Помимо этого:
С началом процедуры рост долгов остановится. Как только заявление о банкротстве будет принято, ежедневное начисление штрафов и пеней прекратится.
Имущество можно сохранить. Вы не лишитесь всей собственности. В вашем распоряжении останется имущество, предусмотренное законодательством, включая единственное жилье, даже взятое в ипотеку.
Счастливчики пройдут процедуру абсолютно бесплатно. Любые расходы, включая уплату государственной пошлины, мы берем на себя.
В отличие от банкротства через МФЦ, в судебном порядке будут списаны все долги, а не только указанные в заявлении. Кредиторы не смогут прервать процедуру, что вполне возможно при внесудебном банкротстве.
Поддержка опытных юристов
Судебное банкротство подходит большинству должников независимо от наличия у них доходов и имущества. В среднем процедура длится от 6 до 9 месяцев. На протяжении этого времени наши юристы:
консультируют вас по любым вопросам;
помогают собрать необходимый пакет документов;
проводят анализ ситуации с долгами, составляют заявление и обращаются с ним в суд;
защищают ваши интересы;
вместе с вами проходят основные ступени банкротства;
добиваются решения суда о полном списании долговых обязательств.
Договор с везунчиками аналогичен стандартному и содержит все необходимые гарантии для должника.
Консультации проводятся юристами, которые занимаются банкротством физлиц со дня, когда это стало возможно. Опыт наших специалистов в банкротстве — с 2015 года. Именно он позволяет сохранить жилье, имущество, увеличить прожиточный минимум и минимизировать все возможные риски и затраты должника в процедуре.
Прямой эфир ведут наши эксперты, ведущие юристы компании «КредитаНет»: Иван Болдырев и Жанна Нурсапарова.
Не упустите шанс получить помощь в списании долгов бесплатно!
Наши победители
Итак, каждый месяц мы даем возможность нашим случайным подписчикам в Телеграме и ВК получить бесплатный договор с нашей компанией.
Счастливыми обладателями договоров на последнем эфире стали:
Станислав из Москвы с долгами на сумму 2,8 млн руб.;
Иван из Тюмени с долгами на сумму 430 тыс. руб.;
Наталья из Печоры с долгами на сумму 1 млн руб.
Они были нашими активными зрителями и верили в победу. Избавиться от многомиллионных долгов бесплатно сможете и вы. Это очень просто!
Мы проводим прямые эфиры уже более двух лет, и за это время списали нашим клиентам более 1 млрд долгов, поможем и вам!
Как получить шанс списать долги по кредитам бесплатно
Чтобы оказаться среди зрителей следующих эфиров и получить шанс пройти банкротство без лишних расходов, вам нужно сделать всего 3 простых шага:
Зайти на сайт КредитаНет и заполнить короткую форму.
Чтобы удвоить шансы на победу, подписаться на наши соцсети и мессенджеры: VK и канал в Telegram.
Следить за объявлениями, новостями и актуальными датами прямых эфиров.
Далее оставайтесь на связи и ждите от нас звонка с поздравлениями!
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Бесплатное банкротство при долге от 300 000 рублей
Нет возможности платить банкам и МФО? Получите шанс избавиться от долгов навсегда. Дарим три договора с юристами каждый месяц в прямом эфире!
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