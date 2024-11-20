Как законно списать долги в Тинькофф (Т-Банк) — с банкротством и не только

Банкротство физических лиц — единственный вариант избавления от долговых обязательств перед любым банком, в том числе и перед Тинькофф.

Процедура проходит по регламенту закона № 127 «О несостоятельности» и подразумевает полное списание долгов по кредитам и займам. Обратите внимания, что другого законного способа не существует.

Процедура банкротства состоит из нескольких этапов и может занимать 6-10 месяцев:

Сбор документов и подача заявления в суд. Первое заседание, признание заявления обоснованным, присвоение должнику статуса банкрота. Принятие судом решения о введении реструктуризации или реализации имущества. Проведение процедуры реализации имущества. Вынесение решения об освобождении банкрота от обязательств — списание всех долгов.

По закону № 127 должник обязан обратиться в суд для собственного банкротства, если уже 3 месяца не оплачивает кредиты в банке и долг превышает 500 тысяч рублей. При меньшей сумме гражданин также имеет право на списание долгов.

Кроме 90 дней просрочек, обязательными являются и другие требования к должнику:

в течение 5 лет он не проходил процедуру банкротства;

нет судимостей за экономические преступления.

Отметим, что в процедуре сохраняется единственное жилье банкрота, т. е. оно не будет реализовано на торгах в счет погашения долга. Также должник имеет право на ежемесячную выплату прожиточного минимума на себя и детей в процедуре.

Банкротство поможет полностью списать задолженности перед Тинькофф банком, включая долги по кредитным картам.

Чтобы пройти процедуру спокойно и безопасно, участие профессиональных юристов обязательно. Только юридическое сопровождение позволит избежать ошибок и затягивания дела. У Тинькофф есть свои коллекторы, которым они очень быстро передают долги, а те начинают активные действия по их принудительному взысканию.

Все решается в рамках закона, оперативно, уже через 2–4 месяца просрочек банк отдаст ваш долг КА. Поэтому и должнику нужно действовать быстро, если платить по счетам нечем.

Юрист поможет составить заявления, собрать документы, будет вести дело на всех этапах банкротства, посещать заседания и самостоятельно взаимодействовать с кредитором и коллекторами.